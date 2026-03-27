Bebaskan Sam Kerr! Chelsea tak bisa lagi menepikan striker andalannya itu setelah penampilannya yang gemilang di Piala Asia

Dengan mengenakan ban kapten untuk tim tuan rumah, Kerr mencetak empat gol dalam enam pertandingan saat Matildas melaju ke final turnamen tersebut, sekaligus menyelesaikan tugas yang belum tuntas setelah perannya di Piala Dunia 2023 di kandang sendiri terbatas akibat cedera betis. Dia masih menunjukkan sekilas kehebatannya saat itu, terutama dengan tendangan menakjubkan melawan Inggris di semifinal, tetapi kali ini dia benar-benar mampu menunjukkan kemampuannya, dengan hanya dua pemain di Piala Asia yang mencetak gol lebih banyak darinya.

Di musim yang sebagian besar ditandai dengan kurangnya ketajaman dalam penyelesaian akhir, Bompastor mengeluhkan cedera yang harus dihadapi tim Chelsea-nya. Mayra Ramirez, yang memimpin lini depan The Blues sepanjang tahun lalu, mengalami cedera otot paha belakang pada pra-musim yang memerlukan operasi dan mungkin membuatnya absen sepanjang musim 2025-26. Catarina Macario, yang kini berada di ambang transfer rekor ke San Diego Wave, belum bermain sejak Natal. Aggie Beever-Jones juga mengalami cedera ringan, sehingga pemain baru musim panas Alyssa Thompson sering bermain lebih ke tengah daripada yang mungkin cocok baginya, sementara Lauren James, pemain lain yang juga sempat absen, juga bermain sebagai false nine.

Namun, Kerr telah menunjukkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa, setelah baru saja kembali dari cedera yang membuatnya absen selama 20 bulan di awal musim, ia kini dalam kondisi prima dan siap menjadi figur utama dalam serangan Chelsea lagi. Masa depannya mungkin tidak bersama The Blues, dengan laporan yang menyebutkan ia akan meninggalkan klub pada musim panas ini, namun kontribusinya dalam dua bulan terakhir musim ini tetap sangat besar.