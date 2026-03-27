Goal.com
Live
Sam Kerr Chelsea GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Bebaskan Sam Kerr! Chelsea tak bisa lagi menepikan striker andalannya itu setelah penampilannya yang gemilang di Piala Asia

Chelsea FC Women
S. Kerr
WSL
Women's Champions League
Women's football
Chelsea FC Women vs Aston Villa Women
Chelsea FC Women vs Arsenal Women
FEATURES

Hanya setahun setelah meraih treble domestik tanpa terkalahkan, kesulitan yang dialami Chelsea musim ini telah banyak diberitakan. The Blues tampaknya akan kehilangan gelar juara Inggris untuk pertama kalinya sejak 2019, dan cedera di lini serang telah berperan besar dalam kelemahan mereka, memaksa Sonia Bompastor untuk sesekali menurunkan susunan pemain tanpa striker tengah. Penampilan Sam Kerr bersama Australia di Piala Asia bulan ini pun menjadi pemandangan yang menggembirakan bagi para penggemar Chelsea.

Dengan mengenakan ban kapten untuk tim tuan rumah, Kerr mencetak empat gol dalam enam pertandingan saat Matildas melaju ke final turnamen tersebut, sekaligus menyelesaikan tugas yang belum tuntas setelah perannya di Piala Dunia 2023 di kandang sendiri terbatas akibat cedera betis. Dia masih menunjukkan sekilas kehebatannya saat itu, terutama dengan tendangan menakjubkan melawan Inggris di semifinal, tetapi kali ini dia benar-benar mampu menunjukkan kemampuannya, dengan hanya dua pemain di Piala Asia yang mencetak gol lebih banyak darinya.

Di musim yang sebagian besar ditandai dengan kurangnya ketajaman dalam penyelesaian akhir, Bompastor mengeluhkan cedera yang harus dihadapi tim Chelsea-nya. Mayra Ramirez, yang memimpin lini depan The Blues sepanjang tahun lalu, mengalami cedera otot paha belakang pada pra-musim yang memerlukan operasi dan mungkin membuatnya absen sepanjang musim 2025-26. Catarina Macario, yang kini berada di ambang transfer rekor ke San Diego Wave, belum bermain sejak Natal. Aggie Beever-Jones juga mengalami cedera ringan, sehingga pemain baru musim panas Alyssa Thompson sering bermain lebih ke tengah daripada yang mungkin cocok baginya, sementara Lauren James, pemain lain yang juga sempat absen, juga bermain sebagai false nine.

Namun, Kerr telah menunjukkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa, setelah baru saja kembali dari cedera yang membuatnya absen selama 20 bulan di awal musim, ia kini dalam kondisi prima dan siap menjadi figur utama dalam serangan Chelsea lagi. Masa depannya mungkin tidak bersama The Blues, dengan laporan yang menyebutkan ia akan meninggalkan klub pada musim panas ini, namun kontribusinya dalam dua bulan terakhir musim ini tetap sangat besar.

  • Sam Kerr Chelsea 2025-26Getty

    Kembali dengan gemilang

    Musim ini terasa aneh bagi Kerr. Ia kembali dengan gemilang pada bulan September, menandai penampilan pertamanya sejak Desember 2023 dengan mencetak gol di menit-menit akhir melawan Aston Villa yang memicu perayaan yang mengharukan mengingat perjalanan panjang pemulihannya yang telah ia lalui. Setelah mengalami cedera ACL pada Januari 2024, Kerr menghadapi masalah dengan cangkok bedah yang memperpanjang masa pemulihannya menjadi 20 bulan, bukan sembilan hingga 12 bulan seperti yang biasanya dibutuhkan untuk cedera ACL.

    Wajar saja, Bompastor menjadi lebih berhati-hati dengan sang striker setelah itu. Waktu bermainnya datang dalam rentang waktu singkat dari bangku cadangan, dengan penampilan pertamanya sebagai starter justru terjadi dalam dua pertandingan berturut-turut untuk Australia pada Oktober. Penampilan starter pertama Kerr bersama Chelsea setelah cedera terjadi beberapa minggu setelah itu, melawan St. Polten di Liga Champions, dengan enam penampilan starter lainnya sebelum penampilan terbarunya pada Januari. Dalam tujuh pertandingan tersebut, pemain asal Australia ini mencetak tujuh gol.

  • Sam Kerr Chelsea 2025-26Getty

    Kembali ke bangku cadangan

    Namun, dalam empat pertandingan setelah penampilannya sebagai starter terakhir—yang terjadi saat kekalahan dari Arsenal dua bulan lalu—Kerr kembali diturunkan sebagai pemain pengganti, dengan Bompastor memilih untuk memulai laga dengan Thompson atau James di lini depan. Strategi ini kadang-kadang berhasil, terutama saat James tampil efektif dalam peran yang bebas bergerak, namun ada pula pertandingan di mana Chelsea kekurangan struktur dalam serangan dan para pemain sering kali saling menghalangi satu sama lain akibatnya.

    Ketika Kerr dimasukkan ke dalam pertandingan, masalah-masalah tersebut sering kali dapat diatasi, sementara kontribusinya dalam mencetak gol dari bangku cadangan dalam kemenangan Piala FA atas Man Utd bulan lalu menjadi pengingat akan momen-momen menentukan yang dapat ia berikan hanya dengan berada di lapangan, berkat instingnya yang tajam dalam mencetak gol.

  • Sam Kerr Caitlin Foord Australia Women 2026Getty Images

    Piala Asia yang Luar Biasa

    Itu adalah penampilan terakhir Kerr bersama Chelsea sebelum Piala Asia, di mana ia tampil gemilang. Selain kemenangan di babak penyisihan grup atas Iran, di mana ia memberikan assist, pemain berusia 32 tahun itu mencetak gol di setiap pertandingan dalam perjalanan Australia menuju final, dengan gol-golnya melawan Filipina, Korea Utara, dan Tiongkok semuanya menjadi penentu kemenangan.

    Selama 21 hari, Kerr juga menjadi starter di keenam pertandingan Matildas, bermain penuh selama 90 menit di semua pertandingan kecuali satu. Ia mampu mengatasi beban kerja dan memberikan kontribusi yang dibutuhkan negaranya, sambil menanggung tekanan sebagai kapten dan pemain bintang tuan rumah.

  • Sam Kerr Australia Women 2026Getty Images

    Sam Kerr Edisi Klasik

    Banyak momen gemilang Kerr yang terasa seperti gaya khas Kerr. Instingnya dalam mencuri peluang terlihat jelas melalui sundulan saat melawan Filipina, kualitas penyelesaiannya terpancar dalam gol-golnya melawan Korea Selatan dan Korea Utara, sementara ia juga menunjukkan kemampuan antisipasi yang luar biasa untuk menciptakan peluang golnya melawan Korea Utara. Gol melawan Tiongkok, yang membawa Australia ke final Piala Asia, adalah contoh pergerakan hebat Kerr, yang disempurnakan dengan penyelesaian tenang dari sudut sempit menggunakan kaki yang kurang dominan.

    Berbicara sebelum turnamen, penyerang ini mengakui bahwa ia baru merasa "sekitar 85 persen" setelah absen begitu lama. "Saya tidak ingin mengatakan bahwa saya sudah 100 persen," katanya. "Saya belum pernah menjalani pertandingan di mana saya merasa sepenuhnya seperti diri saya sendiri."

    Ketika diingatkan tentang komentar tersebut setelah penampilannya yang menentukan kemenangan melawan Korea Utara di perempat final, dan ditanya di mana dia merasa berada saat ini, dia mengatakan bahwa hal itu "lebih berkaitan dengan kepercayaan diri dan perasaan" daripada hal fisik. "Ini lebih merupakan permainan mental daripada apa pun," tambah Kerr. "Tapi gol seperti malam ini dan kemenangan seperti malam ini benar-benar membantu kepercayaan diri saya."

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Pengembalian tepat waktu

    Setelah mencetak gol lagi dalam laga berikutnya Australia, yang membawa Matildas ke final Piala Asia, kepercayaan diri Kerr seharusnya sedikit lebih tinggi saat ia kembali ke Inggris, meskipun timnya akhirnya kalah dari Jepang dalam final yang sengit. Dia mungkin belum berada di puncak performa terbaiknya, tetapi itu juga karena puncak tersebut berada di level kelas dunia, level terbaik di dunia. Posisi dia saat ini masih sangat, sangat baik, seperti yang ditunjukkan oleh penampilannya baru-baru ini.

    Itu seharusnya menjadi kabar baik bagi Chelsea. Keyakinan The Blues sendiri meningkat setelah kemenangan di final Piala Liga atas Manchester United awal bulan ini, dan melihat Kerr kembali ke klub pekan ini, bersama bek sayap Australia Ellie Carpenter, akan menjadi dorongan tambahan.

    Ini juga tepat waktunya, karena tim asuhan Bompastor sedang berada di tengah-tengah babak perempat final Liga Champions melawan Arsenal, juara Eropa bertahan yang mengalahkan mereka 3-1 di Emirates Stadium pada Selasa malam. Upaya mereka mempertahankan gelar Liga Super Wanita tidak berjalan sesuai rencana, namun jika mereka mampu membalikkan keadaan dari ketertinggalan dua gol seperti yang mereka lakukan di perempat final UWCL tahun lalu, masih ada peluang meraih kejayaan Eropa dan Piala FA, serta kebutuhan untuk menutup musim liga dengan kuat guna memastikan partisipasi di Liga Champions musim depan. Untuk mencapai semua itu, Chelsea harus tampil gemilang di momen-momen krusial, sesuatu yang dapat dibantu oleh Kerr.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Siap menyambut puncak acara

    Kerr kemungkinan besar tidak akan diturunkan sebagai starter dalam laga akhir pekan ini melawan Aston Villa. Hal ini terjadi setelah sang penyerang mengalami kendala logistik saat pulang dari Sydney, tempat final Piala Asia pekan lalu digelar, sehingga ia baru tiba di Inggris setelah kekalahan Chelsea 3-1 di kandang Arsenal pada Selasa malam. Namun, pertandingan-pertandingan besar akan datang bertubi-tubi bagi Chelsea, terutama dengan leg kedua perempat final Liga Champions, dan dengan absennya Ramirez, Macario yang akan hengkang, sertaBeever-Jones yang kembali mengalami cedera, sangat penting bagi Bompastor untuk memaksimalkan potensi kelas dunia Kerr dan memberinya kesempatan bermain sebagai starter lagi.

    Minggu lalu, The Athletic melaporkan bahwa Kerr akan meninggalkan Chelsea pada akhir musim ini. Pemain asal Australia ini akan habis kontraknya musim panas ini dan banyak klub di Amerika Serikat yang tertarik padanya, di mana dia memecahkan banyak rekor sebelum pindah ke Inggris pada akhir 2019. Tampaknya dua bulan ke depan akan menjadi masa-masa terakhirnya bersama The Blues.

    Namun, meski Kerr mungkin bukan masa depan tim ini, ia tetap menjadi bagian vital dari masa kini. Jika Chelsea ingin mengakhiri musim ini dengan sukses dan menebus kekurangan mereka di WSL, sangatlah penting bagi mereka untuk memanfaatkan performa gemilang Kerr. Seperti yang ditunjukkan penampilannya di Piala Asia, kita sedang membicarakan salah satu penyerang terbaik di dunia, seseorang dengan rekam jejak luar biasa dalam pertandingan besar, yang mampu menghadirkan momen-momen penentu gelar. Chelsea perlu lebih tegas untuk mengakhiri musim dengan gemilang, dan Kerr dapat membantu mewujudkan hal itu.

WSL
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE
Aston Villa Women crest
Aston Villa Women
AVL
Women's Champions League
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS