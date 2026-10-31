Laga besar antara Bayern Munich dan Borussia Dortmund di Allianz Arena berakhir 2-2. Duel dua tim teratas klasemen ini tak menghasilkan pemenang sekaligus menegaskan kualitas dan kelemahan kedua tim. Keduanya pantang menyerah, tetapi jelas bukan tim yang tak terbendung. Tambahan satu poin mengubah klasemen, dengan lima tim kini hanya terpaut tiga poin: Freiburg tertinggal dua poin, sedangkan Werder Bremen dan RB Leipzig tertinggal tiga poin.
Bayern Munich vs Borussia Dortmund 2-2: Fabio Silva menyamakan kedudukan pada menit ke-89, Kane gagal mengeksekusi penalti
Dua cedera, lalu Laimer memecah kebuntuan
Peluang pertama menjadi milik Bayern Munich ketika tembakan kaki kiri keras Olise menghantam tiang gawang. Dortmund tidak tinggal diam, dipimpin Chukwuemeka yang tampil mengejutkan (eks Chelsea, pernah dipantau AC Milan). Ia melepaskan dua tembakan, tetapi keduanya diblok pertahanan. Pertandingan ini lebih seimbang dari perkiraan. Urbig harus tampil dalam performa terbaiknya untuk menggagalkan tembakan kaki kanan Bellingham dari luar kotak penalti. Di sisi lain, Saibari yang lolos menuju gawang gagal menaklukkan Kobel. Kabar buruk bagi Bayern bermula di sini: dalam dua menit, tim asuhan Aaron Danks, asisten Kompany, kehilangan Saibari karena cedera (Brown masuk) dan Gnabry (digantikan Stanisic). Namun, pada menit ke-35, Bayern punya alasan untuk tersenyum karena VAR menganulir gol pertama Bellingham sepanjang kariernya di Bundesliga akibat Chukwuemeka berada dalam posisi offside, setelah kesalahan fatal duet Kim-Pimentano. Dari potensi tertinggal 0-1, Bayern justru unggul 1-0 ketika Laimer yang lolos menuju gawang berhasil menaklukkan Kobel, yang tak mampu menghentikan percobaan kedua pemain Austria itu. Dortmund tidak menyerah dan nyaris langsung menyamakan kedudukan lewat Bellingham setelah aksi luar biasa di tengah lapangan, saat ia menggunakan telapak kaki untuk melepaskan diri dari Pavlovic.
Gol dan kesalahan
Babak kedua dibuka dengan peluang lain bagi Laimer, tetapi Kobel menggagalkannya, sementara Bayern terus meningkatkan tekanan. Kesempatan untuk unggul 2-0 datang pada menit ke-57 ketika Kane, yang sebelum pertandingan merayakan keberhasilannya meraih Ballon d'Or bersama seluruh isi stadion, mengeksekusi penalti yang diberikan akibat handball Nmecha di kotak penalti, tetapi bola membentur mistar. Kali ini pun, Sliding Doors: dari peluang unggul 2-0 menjadi skor 1-1, ketika Schlotterbeck mendahului Olise dan mengoper kepada Nmecha, yang memberi assist kepada Guirassy untuk menaklukkan Urbig. Namun, Bayern tetap kokoh dan kembali unggul lewat Upamecano, yang menyambut umpan Kane untuk mencetak gol. Kane juga nyaris mencetak gol ketiga bagi Bayern lewat sepakan kaki kanan dari tepi kotak penalti yang melenceng tipis di sisi kiri Kobel. Menjelang akhir laga, Fabio Viera mencetak gol penyama kedudukan 2-2 yang membungkam Allianz Arena. Peluang terakhir datang dari Karl, yang tembakannya membentur mistar. Laga berakhir 2-2, dan persaingan Bundesliga kini semakin terbuka.
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