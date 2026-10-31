Bayern Munich vs Borussia Dortmund 2-2: Fabio Silva menyamakan kedudukan pada menit ke-89, Kane gagal mengeksekusi penalti

Peluang pertama menjadi milik Bayern Munich ketika tembakan kaki kiri keras Olise menghantam tiang gawang. Dortmund tidak tinggal diam, dipimpin Chukwuemeka yang tampil mengejutkan (eks Chelsea, pernah dipantau AC Milan). Ia melepaskan dua tembakan, tetapi keduanya diblok pertahanan. Pertandingan ini lebih seimbang dari perkiraan. Urbig harus tampil dalam performa terbaiknya untuk menggagalkan tembakan kaki kanan Bellingham dari luar kotak penalti. Di sisi lain, Saibari yang lolos menuju gawang gagal menaklukkan Kobel. Kabar buruk bagi Bayern bermula di sini: dalam dua menit, tim asuhan Aaron Danks, asisten Kompany, kehilangan Saibari karena cedera (Brown masuk) dan Gnabry (digantikan Stanisic). Namun, pada menit ke-35, Bayern punya alasan untuk tersenyum karena VAR menganulir gol pertama Bellingham sepanjang kariernya di Bundesliga akibat Chukwuemeka berada dalam posisi offside, setelah kesalahan fatal duet Kim-Pimentano. Dari potensi tertinggal 0-1, Bayern justru unggul 1-0 ketika Laimer yang lolos menuju gawang berhasil menaklukkan Kobel, yang tak mampu menghentikan percobaan kedua pemain Austria itu. Dortmund tidak menyerah dan nyaris langsung menyamakan kedudukan lewat Bellingham setelah aksi luar biasa di tengah lapangan, saat ia menggunakan telapak kaki untuk melepaskan diri dari Pavlovic.