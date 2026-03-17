Atalanta ingin membuktikan diri dalam laga tandang ini, yang memang pantas mereka dapatkan berkat penampilan di lapangan, meskipun mereka kebobolan enam gol pada leg pertama. Palladino menceritakan kesan-kesannya tentang laga tandang bergengsi di Allianz Arena.
Diterjemahkan oleh
Bayern Munich vs Atalanta di Liga Champions, Palladino: "Kita harus bermain dengan semangat dan kebanggaan"
MENGHADIRI PERTANDINGAN TANDANG
"Saya mengharapkan pertandingan yang penuh semangat, melawan tim yang sangat kuat, kami ingin menampilkan performa terbaik kami. Enam gol di leg pertama memang terlalu banyak, jadi kami akan berusaha tampil sekompetitif mungkin. Ini merupakan kebanggaan bagi kami karena stadionnya sangat indah, kami adalah satu-satunya tim Italia di sini, dan meskipun hasilnya tidak memuaskan, pengalaman ini akan sangat berharga bagi kami. Saya akan memberikan segalanya untuk Atalanta; besok akan menjadi pertandingan ke-100 kami di kompetisi UEFA, dan kami akan menghormatinya."
BAYERN MUNICH
“Kita bisa belajar dari tim-tim besar; mereka adalah tim yang sangat tangguh dalam segala hal, mereka tahu cara bermain sepak bola yang agresif dan menyerang, hal itu patut dijadikan teladan. Kita harus berharap mereka tidak dalam kondisi prima, karena bertanding melawan mereka akan meningkatkan level kompetisi; hal itu telah kita buktikan saat melawan Inter.”
PELATIHAN
"Kita lihat siapa yang akan menjadi kiper dan kita juga lihat apakah De Roon akan bermain untuk menyamai rekor penampilan Bellini. Ederson dan De Ketelaere telah berlatih dengan baik bersama tim, ada dua pemain kunci yang sudah pulih dan siap diturunkan, termasuk Raspador yang juga sudah pulih. Kami sangat merindukan mereka, dan kini kami harus mengelola mereka sebaik mungkin agar mereka bisa kembali ke performa terbaiknya."
PERTANDINGAN PERTAMA"Mengejar ketertinggalan 5 gol adalah tantangan yang berat, tapi kami ingin menampilkan permainan yang layak untuk babak 16 besar; kami harus kebobolan lebih sedikit dan membuat lebih sedikit kesalahan daripada pada leg pertama"