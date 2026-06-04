Bek kiri berusia 22 tahun ini telah mengalami kemajuan pesat di Frankfurt, dan berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Bundesliga. Penampilannya tidak luput dari perhatian; menurut Sky Sports, manajer Bayern, Kompany, secara pribadi mendorong transfer ini setelah melakukan pembicaraan yang positif dengan sang pemain. Klub pemecah rekor Jerman tersebut bergerak cepat untuk memastikan komitmen sang pemain pindah ke Allianz Arena.

Brown, yang saat ini berada di Chicago bersama tim nasional Jerman untuk mempersiapkan Piala Dunia dan pertandingan persahabatan melawan AS yang akan datang, dilaporkan telah menyetujui kontrak jangka panjang yang akan membuatnya tetap di Munich hingga 2031. Bayern memandangnya sebagai aset modern dan serba bisa yang dapat bermain sebagai bek kiri, bek kanan, atau bahkan lebih ke depan sebagai sayap kiri.