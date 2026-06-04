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Bayern Munich telah mencapai kesepakatan untuk merekrut bek kiri asal Jerman seharga €60 juta menjelang Piala Dunia, namun Arsenal, Manchester City, dan Real Madrid masih memiliki harapan
Kompany menunjuk target utama di lini pertahanan
Bek kiri berusia 22 tahun ini telah mengalami kemajuan pesat di Frankfurt, dan berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Bundesliga. Penampilannya tidak luput dari perhatian; menurut Sky Sports, manajer Bayern, Kompany, secara pribadi mendorong transfer ini setelah melakukan pembicaraan yang positif dengan sang pemain. Klub pemecah rekor Jerman tersebut bergerak cepat untuk memastikan komitmen sang pemain pindah ke Allianz Arena.
Brown, yang saat ini berada di Chicago bersama tim nasional Jerman untuk mempersiapkan Piala Dunia dan pertandingan persahabatan melawan AS yang akan datang, dilaporkan telah menyetujui kontrak jangka panjang yang akan membuatnya tetap di Munich hingga 2031. Bayern memandangnya sebagai aset modern dan serba bisa yang dapat bermain sebagai bek kiri, bek kanan, atau bahkan lebih ke depan sebagai sayap kiri.
- Getty Images Sport
Frankfurt tetap teguh pada penilaian mereka terhadap bek kiri asal Jerman tersebut
Meskipun sang pemain telah memberikan lampu hijau untuk transfer ini, kesepakatan penuh antara kedua klub belum tercapai. Direktur olahraga Eintracht Frankfurt, Markus Krosche, menuntut biaya transfer sekitar €60 juta untuk bek berbakat tersebut. Penilaian yang tinggi ini tetap menjadi hambatan potensial yang dapat menghambat kesepakatan atau bahkan menggagalkannya jika Bayern tidak bersedia memenuhi harga yang diminta.
Selisih penilaian antara kedua klub Bundesliga ini cukup signifikan, dan hingga masalah keuangan diselesaikan, transfer ini masih belum pasti. Brown diperkirakan akan membahas masa depannya dalam konferensi pers DFB yang dijadwalkan di Amerika Serikat, yang semakin menambah ketegangan dalam negosiasi yang sedang berlangsung.
Minat dari Liga Premier masih berlanjut
Tidak adanya kesepakatan resmi antarklub memberikan secercah harapan bagi beberapa klub papan atas di seluruh Eropa. Arsenal, Manchester City, dan Real Madrid dikabarkan telah menunjukkan minat pada Brown selama setahun terakhir. Jika Bayern gagal memenuhi tuntutan Frankfurt sebesar €60 juta, klub-klub tersebut masih berpeluang untuk merebut pemain muda serba bisa ini.
Arsenal telah mengidentifikasi Brown sebagai tambahan ideal di lini pertahanan untuk sistem taktis mereka yang dinamis, dengan The Athletic melaporkan bahwa The Gunners secara aktif memantau pemain tersebut di antara daftar pendek pemain elit. Pemain berusia 22 tahun ini baru saja menyelesaikan musim 2025-26 yang gemilang - mencetak empat gol dan memberikan enam assist dalam 42 pertandingan untuk Frankfurt - meskipun finis di peringkat kedelapan membuat klubnya gagal lolos ke kompetisi Eropa. Dengan Arsenal yang secara konsisten bersaing di papan atas, prospek pindah ke London Utara sangat menarik bagi sang pemain, yang membuka peluang terjadinya perang penawaran jika Bayern Munich gagal menuntaskan kesepakatan dengan Frankfurt dengan cepat.
- AFP
Dilema transfer Bayern dan potensi keuntungan besar bagi Frankfurt
Menurut laporan sebelumnya dari media Jerman Bild, situasi di Munich masih rumit akibat kedalaman skuad, karena Bayern harus memangkas skuad mereka saat ini sebelum mengajukan tawaran besar untuk bek kiri baru.
Secara khusus, direktur olahraga Max Eberl perlu menjual Hiroki Ito atau Alphonso Davies sebelum langkah konkret dapat disetujui; tanpa kepergian mereka, penilaian sebesar €60-65 juta tetap di luar jangkauan juara Bundesliga tersebut.
Di sisi lain, Eintracht Frankfurt berada dalam posisi yang menguntungkan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang besar. Setelah merekrut Brown dari Nurnberg pada Januari 2024 dengan harga hanya €3 juta, penjualan sekarang akan menghasilkan keuntungan luar biasa bagi klub.