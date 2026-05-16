Bayern Munich 'sudah melakukan pendekatan' terhadap Josko Gvardiol, sementara mantan bintang klub itu mendesak juara Bundesliga itu untuk merekrut bek Manchester City
Matthaus memberi isyarat bahwa Bayern tertarik
Menurut legenda sepak bola Jerman Lothar Matthaus, Bayern sangat serius dalam perburuan Gvardiol. Pakar sepak bola berusia 65 tahun itu mengisyaratkan bahwa raksasa Bavaria tersebut sudah mulai mempersiapkan langkah-langkah awal untuk kemungkinan transfer, dengan tujuan membawa bek tersebut kembali ke Bundesliga setelah penampilannya yang gemilang bersama RB Leipzig.
"Saya punya seorang pemain dalam pikiran dan saya mendengar bahwa penawaran sudah diajukan," kata Matthaus di Sky. "Seorang mantan pemain Bundesliga dari Leipzig, yang saat ini bermain untuk Manchester City, bek kiri, juga bisa bermain di tengah. Namanya adalah Gvardiol."
Komentar ini sejalan dengan laporan dari TEAMtalk yang menyebutkan bahwa Bayern telah melakukan kontak awal dengan perwakilan pemain berusia 24 tahun tersebut untuk mengetahui kesediaannya pindah.
Situasi di Etihad Stadium
Gvardiol telah mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti di bawah asuhan Pep Guardiola sejak kepindahannya ke Inggris senilai €90 juta pada tahun 2023. Namun, penampilannya musim ini terhambat akibat cedera patah tulang tibia yang dialaminya pada Januari, sehingga ia hanya mampu tampil dalam 17 pertandingan Liga Premier sejauh musim ini. Meskipun mengalami kemunduran ini, reputasinya sebagai salah satu bek terbaik di Eropa tetap terjaga.
City dilaporkan sangat ingin mengamankan masa depan jangka panjang Gvardiol. Petinggi klub dikabarkan sedang mengupayakan perpanjangan kontrak untuk bek tersebut, yang kontraknya saat ini berlaku hingga 2028. Banyak pihak di Etihad percaya bahwa pemain asal Kroasia itu tetap bahagia di Manchester, tetapi tawaran peran utama di Allianz Arena bisa jadi sangat menggoda.
Ketidakpastian pertahanan Bayern
Minat terhadap Gvardiol muncul di tengah masa transisi barisan pertahanan Bayern. Meskipun Jonathan Tah dan Dayot Upamecano telah menjadi pasangan bek tengah andalan di bawah asuhan Vincent Kompany, masa depan beberapa bek lainnya masih belum jelas. Alphonso Davies dan Hiroki Ito sama-sama mengalami masalah cedera, bahkan kekhawatiran terkait kebugaran bintang Kanada itu membuat partisipasinya di Piala Dunia dipertanyakan.
Kim Min-jae juga dikaitkan dengan kemungkinan hengkang setelah posisinya di tim utama terkadang tergeser. Dengan spekulasi seputar kemungkinan penjualan Davies dan Ito musim panas ini, kemampuan Gvardiol untuk bermain baik sebagai bek kiri maupun bek tengah menjadikannya opsi yang sangat menarik bagi raksasa Jerman tersebut.
Real Madrid ikut bersaing di tengah perombakan skuad
Selain Bayern, Real Madrid pun muncul sebagai salah satu klub yang berminat. Setelah musim tanpa gelar, Los Blancos dilaporkan bersiap untuk melakukan perombakan besar-besaran pada skuad mereka, yang berpotensi berdampak langsung pada lini pertahanan tengah mereka. Beberapa pertanyaan penting masih belum terjawab, terutama terkait masa depan Antonio Rüdiger, yang kontraknya akan berakhir pada musim panas ini.