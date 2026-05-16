Bayern Munich 'sudah melakukan pendekatan' terhadap Josko Gvardiol, sementara mantan bintang klub itu mendesak juara Bundesliga itu untuk merekrut bek Manchester City

Menurut legenda sepak bola Jerman Lothar Matthaus, Bayern sangat serius dalam perburuan Gvardiol. Pakar sepak bola berusia 65 tahun itu mengisyaratkan bahwa raksasa Bavaria tersebut sudah mulai mempersiapkan langkah-langkah awal untuk kemungkinan transfer, dengan tujuan membawa bek tersebut kembali ke Bundesliga setelah penampilannya yang gemilang bersama RB Leipzig.

"Saya punya seorang pemain dalam pikiran dan saya mendengar bahwa penawaran sudah diajukan," kata Matthaus di Sky. "Seorang mantan pemain Bundesliga dari Leipzig, yang saat ini bermain untuk Manchester City, bek kiri, juga bisa bermain di tengah. Namanya adalah Gvardiol."

Komentar ini sejalan dengan laporan dari TEAMtalk yang menyebutkan bahwa Bayern telah melakukan kontak awal dengan perwakilan pemain berusia 24 tahun tersebut untuk mengetahui kesediaannya pindah.