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FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-UNION BERLINAFP
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Bayern Munich siapkan pengganti mengejutkan untuk Harry Kane saat wonderkid Juventus muncul sebagai target utama

Transfers
Bayern Munich
H. Kane
N. Woltemade
Juventus
Newcastle United
Bundesliga
Serie A
Premier League

Bayern Munich memantau dengan saksama masa peminjaman Nick Woltemade di Juventus saat mereka memulai pencarian suksesor jangka panjang untuk Harry Kane. Masa depan striker Newcastle itu bisa memicu perang penawaran besar-besaran musim panas mendatang, yang membuat klub Italia tersebut berisiko kehilangan pemain pinjaman berbakat mereka.

  • Bayern masuk dalam persaingan transfer

    Masa depan Woltemade dengan cepat menjadi salah satu alur cerita transfer paling menarik jelang bursa transfer musim panas. Penyerang Jerman itu, yang saat ini dipinjamkan ke Juventus dari Newcastle, kini masuk dalam radar Bayern.

    Menurut jurnalis Christian Falk, petinggi Bayern telah mengidentifikasi sang penyerang sebagai tambahan ideal untuk skuad mereka. Mereka dikabarkan melihat Woltemade sebagai alternatif utama dan calon penerus jangka panjang Kane.

    Strategi Bayern mencakup pemantauan ketat terhadap penampilannya di Turin dalam beberapa bulan ke depan. Jika Woltemade mampu bersinar dan rutin mencetak gol, klub asal Munchen itu siap mengambil langkah tegas untuk mengamankan tanda tangannya.

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  • Woltemade JuventusGetty Images

    Harga permintaan finansial yang sangat besar

    Namun, mendapatkan tanda tangannya tidak akan mudah ataupun murah bagi pihak mana pun yang berminat. Newcastle baru mendatangkan striker itu ke Premier League pada 2025, dengan membayar biaya besar sebesar €75 juta kepada Stuttgart.

    Konsekuensinya, Newcastle United hanya akan mempertimbangkan tawaran finansial yang sangat besar untuk melepas aset mereka. Klub Inggris itu dilaporkan telah menetapkan valuasi dasar yang mencengangkan sebesar €60 juta untuk sang penyerang. Banderol selangit ini menjadi hambatan yang signifikan. Sikap tegas Newcastle berarti para peminat potensial harus berani merogoh kocek sangat dalam.

  • Juventus menghadapi kekhawatiran finansial yang serius

    Bagi Juventus, situasinya kian genting. Meski Juventus jelas ingin mempertahankan Woltemade jika ia menjalani musim yang menonjol, harga yang diminta Newcastle sebesar €60 juta bisa menjadi penghalang yang sepenuhnya tak terjangkau. Pengeluaran sebesar itu terancam jauh melampaui kemampuan finansial klub Italia tersebut. Harapan mereka untuk mewujudkan transfer permanen juga akan semakin rumit jika perang penawaran pecah.

    Bersaing melawan kekuatan finansial seperti Bayern adalah prospek yang menakutkan bagi tim Serie A itu. Juventus kini harus menimbang opsi mereka dengan cermat dalam menghadapi persaingan sengit ini.

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  • Juventus v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Bahaya dari masa tinggal sementara

    Ancaman yang membayangi Juve adalah bahwa kebersamaan mereka dengan talenta Jerman itu mungkin hanya menjadi bab singkat. Jika Woltemade berkembang di Italia, Bianconeri berisiko melihatnya mengemasi tas untuk pergi ke Munich musim panas mendatang. Dalam skenario itu, penyerang kelahiran 2002 tersebut akan berubah dari aset saat ini menjadi penyesalan besar di bursa transfer.

    Untuk saat ini, sang striker tetap fokus pada masa peminjamannya, dengan menyadari bahwa penampilannya akan menentukan masa depannya. Beberapa bulan ke depan akan sangat krusial saat Bayern menunggu di belakang layar.