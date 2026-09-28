AFP
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Bayern Munich siapkan pengganti mengejutkan untuk Harry Kane saat wonderkid Juventus muncul sebagai target utama
Bayern masuk dalam persaingan transfer
Masa depan Woltemade dengan cepat menjadi salah satu alur cerita transfer paling menarik jelang bursa transfer musim panas. Penyerang Jerman itu, yang saat ini dipinjamkan ke Juventus dari Newcastle, kini masuk dalam radar Bayern.
Menurut jurnalis Christian Falk, petinggi Bayern telah mengidentifikasi sang penyerang sebagai tambahan ideal untuk skuad mereka. Mereka dikabarkan melihat Woltemade sebagai alternatif utama dan calon penerus jangka panjang Kane.
Strategi Bayern mencakup pemantauan ketat terhadap penampilannya di Turin dalam beberapa bulan ke depan. Jika Woltemade mampu bersinar dan rutin mencetak gol, klub asal Munchen itu siap mengambil langkah tegas untuk mengamankan tanda tangannya.
- Getty Images
Harga permintaan finansial yang sangat besar
Namun, mendapatkan tanda tangannya tidak akan mudah ataupun murah bagi pihak mana pun yang berminat. Newcastle baru mendatangkan striker itu ke Premier League pada 2025, dengan membayar biaya besar sebesar €75 juta kepada Stuttgart.
Konsekuensinya, Newcastle United hanya akan mempertimbangkan tawaran finansial yang sangat besar untuk melepas aset mereka. Klub Inggris itu dilaporkan telah menetapkan valuasi dasar yang mencengangkan sebesar €60 juta untuk sang penyerang. Banderol selangit ini menjadi hambatan yang signifikan. Sikap tegas Newcastle berarti para peminat potensial harus berani merogoh kocek sangat dalam.
Juventus menghadapi kekhawatiran finansial yang serius
Bagi Juventus, situasinya kian genting. Meski Juventus jelas ingin mempertahankan Woltemade jika ia menjalani musim yang menonjol, harga yang diminta Newcastle sebesar €60 juta bisa menjadi penghalang yang sepenuhnya tak terjangkau. Pengeluaran sebesar itu terancam jauh melampaui kemampuan finansial klub Italia tersebut. Harapan mereka untuk mewujudkan transfer permanen juga akan semakin rumit jika perang penawaran pecah.
Bersaing melawan kekuatan finansial seperti Bayern adalah prospek yang menakutkan bagi tim Serie A itu. Juventus kini harus menimbang opsi mereka dengan cermat dalam menghadapi persaingan sengit ini.
- Getty Images Sport
Bahaya dari masa tinggal sementara
Ancaman yang membayangi Juve adalah bahwa kebersamaan mereka dengan talenta Jerman itu mungkin hanya menjadi bab singkat. Jika Woltemade berkembang di Italia, Bianconeri berisiko melihatnya mengemasi tas untuk pergi ke Munich musim panas mendatang. Dalam skenario itu, penyerang kelahiran 2002 tersebut akan berubah dari aset saat ini menjadi penyesalan besar di bursa transfer.
Untuk saat ini, sang striker tetap fokus pada masa peminjamannya, dengan menyadari bahwa penampilannya akan menentukan masa depannya. Beberapa bulan ke depan akan sangat krusial saat Bayern menunggu di belakang layar.
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