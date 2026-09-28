Bayern Munich siapkan pengganti mengejutkan untuk Harry Kane saat wonderkid Juventus muncul sebagai target utama

Masa depan Woltemade dengan cepat menjadi salah satu alur cerita transfer paling menarik jelang bursa transfer musim panas. Penyerang Jerman itu, yang saat ini dipinjamkan ke Juventus dari Newcastle, kini masuk dalam radar Bayern.

Menurut jurnalis Christian Falk, petinggi Bayern telah mengidentifikasi sang penyerang sebagai tambahan ideal untuk skuad mereka. Mereka dikabarkan melihat Woltemade sebagai alternatif utama dan calon penerus jangka panjang Kane.

Strategi Bayern mencakup pemantauan ketat terhadap penampilannya di Turin dalam beberapa bulan ke depan. Jika Woltemade mampu bersinar dan rutin mencetak gol, klub asal Munchen itu siap mengambil langkah tegas untuk mengamankan tanda tangannya.