Ada kisah yang luar biasa untuk diceritakan di akhir pertandingan—yang merupakan leg kedua babak 16 besar Liga Champions—antara Bayern Munich dan Atalanta. Di atmosfer yang megah Allianz Arena di Munich, selama pertandingan melawan tim asuhan Raffaele Palladino, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany memutuskan untuk memberikan kesempatan, waktu bermain, dan debut impian bagi salah satu pemain muda dari akademi klubnya: Filip Pavic, kelahiran 2010.
Diterjemahkan oleh
Bayern Munich, siapa Filip Pavic: pemain kelahiran 2010 yang akan menjalani debutnya di Liga Champions melawan Atalanta
MOMEN PERDANA
Emosi terpancar dari wajah muda bek tengah asal Jerman itu yang, pada menit ke-72 pertandingan, menggantikan rekan setimnya Stanisic dan menempati posisi di tengah lini pertahanan Bayern, sementara Kim Min-jae dipindahkan ke sayap kiri untuk bermain sebagai bek sayap.
Selama 18 menit bermain dengan penuh dedikasi, ia menyentuh bola sebanyak 33 kali (menurut data real-time dari Sofascore), mencatatkan 100% akurasi umpan yang berhasil, dan juga berhasil merebut bola satu kali.
Sebuah debut yang bagus bagi pemain muda berusia 16 tahun ini yang, perlu diingat, lahir pada tahun 2010.
KARIR DAN KARAKTERISTIK
Lahir dan besar di akademi muda Waldperlach — klub yang berbasis di pinggiran kota München — Pavic bergabung dengan Bayern München pada 2019, sejak usianya yang masih sembilan tahun, dan telah meniti kariernya melalui berbagai divisi di klub Bavaria tersebut.
Sejak musim panas lalu, ia menjadi bagian dari tim U-17 Bayern Munich, di mana tahun ini ia telah bermain dalam 18 pertandingan (termasuk di Youth League), mencetak dua gol, dan memberikan satu assist.
Sebagai bek tengah bertubuh tinggi dan ramping, cepat, namun juga mampu menghadapi duel satu lawan satu maupun duel udara dengan gigih, ia telah tampil dalam sembilan pertandingan bersama timnas Jerman U-16.