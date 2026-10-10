Romano melaporkan bahwa kontrak baru itu akan mencakup bonus performa yang menggiurkan, terkait gol, penampilan individu, dan gelar-gelar besar tim. Yang terpenting, Bayern juga terbuka untuk memasukkan klausul Ballon d'Or khusus dalam kesepakatan yang diusulkan.

Jika pemain internasional Prancis itu suatu saat terpilih sebagai pemain sepak bola terbaik di dunia, ia akan langsung memicu pembayaran bonus dalam jumlah besar. Untuk semakin meyakinkannya, klub tersebut dikabarkan bersedia menawarkan gaji pokok tahunan sekitar €25 juta.

Kenaikan gaji besar ini akan langsung menempatkan pemain 24 tahun itu di kelompok teratas penerima bayaran di klub. Ia akan masuk ke level finansial yang sama persis dengan rekan setim superstar Harry Kane dan Jamal Musiala.