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Bayern Munich siap menyodorkan kontrak baru "luar biasa" kepada Michael Olise, termasuk klausul Ballon d'Or, untuk menangkal minat Real Madrid
Bayern siapkan tawaran luar biasa untuk Olise
Bayern siap mendorong batas finansial mereka untuk mengamankan masa depan jangka panjang Olise. Klub Bundesliga itu ingin mengikat penyerang Prancis tersebut dengan kontrak baru yang istimewa demi memastikan ia tetap berada di Munich pada masa puncak kariernya. Menurut orang dalam transfer Fabrizio Romano, Bayern siap melakukan segala cara dalam negosiasi krusial ini. Paket yang diajukan akan mencakup kenaikan gaji yang signifikan, disertai bonus berbasis kesuksesan yang unik untuk mencerminkan betapa besar nilainya bagi tim.
- AFP
Gaji fantastis dan klausul Ballon d'Or
Romano melaporkan bahwa kontrak baru itu akan mencakup bonus performa yang menggiurkan, terkait gol, penampilan individu, dan gelar-gelar besar tim. Yang terpenting, Bayern juga terbuka untuk memasukkan klausul Ballon d'Or khusus dalam kesepakatan yang diusulkan.
Jika pemain internasional Prancis itu suatu saat terpilih sebagai pemain sepak bola terbaik di dunia, ia akan langsung memicu pembayaran bonus dalam jumlah besar. Untuk semakin meyakinkannya, klub tersebut dikabarkan bersedia menawarkan gaji pokok tahunan sekitar €25 juta.
Kenaikan gaji besar ini akan langsung menempatkan pemain 24 tahun itu di kelompok teratas penerima bayaran di klub. Ia akan masuk ke level finansial yang sama persis dengan rekan setim superstar Harry Kane dan Jamal Musiala.
Menangkis Real Madrid dan PSG
Tawaran kontrak luar biasa ini dirancang untuk memberi penghargaan kepada Olise atas penampilan gemilangnya dan mengirimkan peringatan jelas kepada para rival internasional. Bayern ingin benar-benar menjadikan pemain Prancis itu sebagai wajah jangka panjang tim mereka ke depannya.
Sikap tegas mereka terkait masa depannya sebenarnya sudah terlihat pada bursa transfer musim panas sebelumnya. Madrid memantau sang penyerang dengan saksama, tetapi Bayern dengan tegas menutup pintu dan menegaskan bahwa ia tidak dijual, sehingga mencegah tawaran resmi apa pun terwujud.
PSG juga berulang kali dikaitkan dengan kepindahan besar untuk winger tersebut. Dengan secara agresif menyiapkan kesepakatan besar ini sekarang, Bayern bertujuan menciptakan kepastian dalam perencanaan dan menghindari saga transfer panjang yang mengganggu.
- Getty Images Sport
Kesabaran dibutuhkan saat Olise memutuskan masa depannya
Olise masih terikat kontrak di Bayern Munich hingga musim panas 2029. Karena kontraknya saat ini masih menyisakan beberapa tahun lagi, tidak ada kebutuhan mendesak bagi klub untuk merampungkan perpanjangan ini sekarang.
Keputusan akhir tentu akan bergantung pada rencana karier dan ambisi sang pemain. Bayern kini telah mengambil langkah proaktif dengan memberi sinyal kesediaan mereka untuk menawarkan paket finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Masih harus dilihat apakah gaji fantastis, bonus tim, dan klausul Ballon d'Or akan cukup untuk meyakinkan pemain Prancis itu agar menandatangani perpanjangan lebih awal.
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