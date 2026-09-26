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Bayern Munich siap menyodorkan kontrak baru bernilai besar kepada Michael Olise menyusul performa sensasionalnya di Jerman
Awal yang spektakuler di Munich
Olise menikmati awal yang fenomenal dalam musim ini bersama Bayern. Gelandang serang Prancis berusia 24 tahun itu telah memantapkan dirinya sebagai aset vital bagi raksasa Bavaria tersebut. Performa luar biasanya pada awal musim tidak luput dari perhatian petinggi klub. Bayern kini ingin memberi penghargaan atas penampilan impresifnya dan mengamankan masa depannya untuk jangka panjang di Jerman.
Petinggi klub siap melakukan manuver besar terkait perpanjangan kontrak. Mengamankan tanda tangannya dalam kesepakatan baru dengan cepat menjadi prioritas utama di Allianz Arena.
- AFP
Rummenigge mengonfirmasi rencana masa depan
Anggota dewan pengawas Bayern, Rummenigge, secara terbuka membahas niat klub untuk memperpanjang kontrak sang winger saat ini. Berbicara kepada AZ, sosok eksekutif legendaris itu memuji dampak besar sang pemain.
"Olise masih terikat kontrak hingga 2029," katanya. "Pada suatu titik, klub harus duduk bersama dirinya dan mengajukan tawaran yang sesuai. Dia luar biasa di posisinya."
Angka-angka di balik ketertarikan
Urgensi untuk membuka pembicaraan kontrak berangkat langsung dari kontribusi serangan Olise yang luar biasa. Ia telah membukukan delapan gol dan empat assist hanya dalam tujuh pertandingan musim ini.
Sejak datang dari Crystal Palace pada musim panas 2024, Olise dengan cepat menjadi pemain kunci bagi Bayern. Secara keseluruhan, ia telah mencatatkan 114 penampilan, dengan torehan 50 gol dan 58 assist. Pemain berusia 24 tahun itu juga telah mempersembahkan dua gelar Bundesliga, dua trofi Piala Super Jerman, dan satu DFB-Pokal kepada para pendukung setia di Allianz Arena.
- getty
Apa langkah berikutnya untuk Olise?
Bayern kini akan berupaya memulai pembicaraan formal dengan perwakilan Olise dalam waktu dekat. Meski kontraknya saat ini berlaku hingga 2029, kontrak yang diperbarui akan secara akurat mencerminkan statusnya yang meningkat pesat.
Mengamankan perpanjangan kontrak secepatnya akan mengakhiri potensi ketidakpastian apa pun dan memungkinkan kedua pihak untuk sepenuhnya fokus pada sepak bola. Raksasa Jerman itu jelas bertekad membuatnya tetap bahagia di Munich untuk masa mendatang.
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