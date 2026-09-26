Olise menikmati awal yang fenomenal dalam musim ini bersama Bayern. Gelandang serang Prancis berusia 24 tahun itu telah memantapkan dirinya sebagai aset vital bagi raksasa Bavaria tersebut. Performa luar biasanya pada awal musim tidak luput dari perhatian petinggi klub. Bayern kini ingin memberi penghargaan atas penampilan impresifnya dan mengamankan masa depannya untuk jangka panjang di Jerman.

Petinggi klub siap melakukan manuver besar terkait perpanjangan kontrak. Mengamankan tanda tangannya dalam kesepakatan baru dengan cepat menjadi prioritas utama di Allianz Arena.