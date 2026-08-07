Tim asuhan Vincent Kompany mengendalikan jalannya laga pada fase awal di Hong Kong, tampil tajam dalam penampilan terakhir mereka di tur musim panas. Kebuntuan pecah pada menit ke-37 ketika bek Korea Selatan Min-Jae Kim melompat paling tinggi untuk menyambut umpan silang yang terarah dengan baik, mengirim sundulan tipis ke belakang gawang untuk memberi tim Jerman itu keunggulan yang pantas saat jeda.

Momentum tetap berpihak kepada Bayern setelah turun minum, dan mereka menggandakan keunggulan pada menit ke-73 lewat pemain pengganti Luis Diaz. Mantan winger Liverpool itu, yang dengan cepat menjadi figur kunci dalam rotasi serangan Kompany, menemukan ruang di sepertiga akhir lapangan untuk menceploskan gol yang tampak menjadi gol pengaman.