AFP
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Bayern Munich selamat dari kebangkitan telat Aston Villa untuk mengunci kemenangan pramusim di Hong Kong saat Luis Diaz mencetak gol dari bangku cadangan
Kim dan Diaz membawa Bayern memegang kendali
Tim asuhan Vincent Kompany mengendalikan jalannya laga pada fase awal di Hong Kong, tampil tajam dalam penampilan terakhir mereka di tur musim panas. Kebuntuan pecah pada menit ke-37 ketika bek Korea Selatan Min-Jae Kim melompat paling tinggi untuk menyambut umpan silang yang terarah dengan baik, mengirim sundulan tipis ke belakang gawang untuk memberi tim Jerman itu keunggulan yang pantas saat jeda.
Momentum tetap berpihak kepada Bayern setelah turun minum, dan mereka menggandakan keunggulan pada menit ke-73 lewat pemain pengganti Luis Diaz. Mantan winger Liverpool itu, yang dengan cepat menjadi figur kunci dalam rotasi serangan Kompany, menemukan ruang di sepertiga akhir lapangan untuk menceploskan gol yang tampak menjadi gol pengaman.
- AFP
Gomes memicu upaya kebangkitan Villa
Aston Villa kesulitan menemukan ritme permainan mereka sepanjang sebagian besar laga, tetapi mereka mendapatkan harapan saat waktu tersisa tujuh menit. Upaya cungkil terukur Joao Gomes dari luar kotak penalti menaklukkan Neuer yang menjatuhkan diri, melengkung ke sudut gawang untuk memperkecil ketertinggalan.
Pasukan Emery terus menyerang demi mencari gol penyama kedudukan di akhir laga, terdorong oleh gol tersebut. Tim Premier League itu relatif tampil tenang hingga momen tersebut, tetapi 10 menit terakhir membuat mereka memberikan tekanan berkelanjutan kepada lini belakang Bayern.
Aksi heroik Neuer menggagalkan Tammy Abraham
Drama mencapai puncaknya hanya dua menit setelah gol Gomes ketika Tammy Abraham tampak hampir pasti menyamakan kedudukan. Pemain internasional Inggris itu menyambut sebuah umpan silang dengan sundulan keras dari jarak sangat dekat, tetapi upayanya digagalkan oleh penyelamatan brilian dari Neuer. Kiper veteran itu, yang memasuki apa yang diperkirakan menjadi musim terakhirnya, menunjukkan kelasnya yang tak luntur lewat tepisan refleks untuk menandai penampilan pertamanya sebagai starter pada kampanye ini bersama rekrutan baru Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Konrad Laimer, dan Aleksandar Pavlovic, sementara kapten Jerman Joshua Kimmich absen karena masalah adductor ringan.
Meski mendapat gempuran di akhir laga, Bayern tetap kokoh untuk mengamankan kemenangan ketiga beruntun dalam rangkaian pramusim ini. Bagi Villa, kekalahan ini menjadi kekalahan ketiga mereka dalam enam laga uji coba, membuat Emery masih punya pekerjaan yang harus dibereskan sebelum musim kompetitif mereka dimulai. Laga ini memberi ujian berat bagi kedua skuad, dengan kondisi lembap di Hong Kong menguji level kebugaran para pemain saat musim baru Eropa semakin dekat.
- AFP
Kompany merefleksikan tur yang sukses
Setelah peluit akhir berbunyi, Kompany mengungkapkan kepuasannya atas kemajuan yang telah dibuat timnya selama berada di Asia. "Saya sangat puas dengan performa kami," kata Kompany. "Saya mengatakan kepada para pemain bahwa saya terkesan. Karena kami tahu siapa yang ada di sana dan siapa yang tidak ada di sana."
Presiden Bayern Herbert Hainer menyuarakan sentimen serupa, dengan menyatakan bahwa klub sekali lagi telah meninggalkan kesan di Asia. Skuad kini akan kembali ke Munich untuk memulai fase akhir persiapan mereka, dengan Bayern memulai laga resmi mereka pada 22 Agustus melawan runner-up Borussia Dortmund untuk Franz Beckenbauer Supercup. Sementara itu, Villa harus mengalihkan perhatian mereka ke bentrokan Piala Super UEFA melawan Paris Saint-Germain di Salzburg pada 12 Agustus, ketika mereka berharap bisa menampilkan performa 90 menit yang lebih konsisten.
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