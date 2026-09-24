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Bayern Munich sedang menyiapkan tawaran transfer besar pada Januari untuk gelandang Barcelona Dani Olmo
Bayern Munich bidik transfer Januari untuk playmaker Barcelona
Bayern Munich sedang menyiapkan potensi langkah pada Januari untuk merekrut gelandang serang Barcelona, menurut Sky Sports News. Klub Bavaria itu sedang menyusun rencana cadangan secara ekstensif untuk penyerang baru di tengah meningkatnya minat dari klub-klub rival terhadap Jamal Musiala dan Michael Olise. Mereka dikabarkan tengah menyiapkan tawaran awal di kisaran €80 juta untuk menguji keteguhan sikap Barcelona.
Olmo baru bergabung dengan Barcelona pada musim panas setelah menjalani empat setengah tahun yang sukses di Jerman bersama RB Leipzig. Namun, rekam jejaknya yang sudah terbukti di Bundesliga menjadikannya opsi menarik bagi raksasa Jerman tersebut.
Persaingan untuk memperebutkan tempat di Barcelona makin ketat
Meski mendapat minat kuat dari Bayern, Olmo tetap berkomitmen penuh pada proyeknya saat ini di bawah arahan pelatih Hansi Flick. Sang pemain terikat kontrak dengan klub Spanyol itu hingga Juni 2030, yang berarti Barcelona memegang kendali penuh atas masa depannya dalam waktu dekat.
Mengamankan menit bermain reguler sebagai starter terbukti menantang musim ini, karena Olmo menghadapi persaingan ketat untuk memperebutkan tempat dari rekan setim seperti Fermin Lopez, Pedri, dan Lamine Yamal. Flick memiliki beberapa alternatif luar biasa di posisi gelandang serang, sehingga persaingan di dalam skuad menjadi sangat sengit. Meski demikian, Olmo bertekad untuk memperjuangkan tempatnya ketimbang mencari jalan keluar cepat.
Rincian finansial di balik usulan kesepakatan transfer
Spekulasi mengindikasikan Bayern bisa mengajukan proposal senilai hingga €80 juta. Pengeluaran finansial sebesar itu akan menjadikan kesepakatan ini sebagai salah satu transfer terbesar pada bursa transfer berikutnya. Klub asal Munich itu sedang mencari opsi tambahan di lini serang sambil menyiapkan rencana cadangan untuk potensi kepergian sejumlah nama besar.
Karena itu, Olmo kini naik ke posisi teratas dalam daftar incaran internal mereka. Meski tawaran sebesar itu bisa memaksa Barcelona masuk ke meja perundingan, saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai pembicaraan formal antara kedua klub. Bayern kini harus memutuskan apakah akan sepenuhnya berkomitmen pada paket finansial yang sangat besar ini.
- AFP
Apa selanjutnya bagi Dani Olmo dan Bayern Munich?
Barcelona akan terus mengandalkan Olmo saat mereka menjalani kampanye domestik dan Eropa dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, Bayern akan memantau secara saksama performa Musiala dan Olise sembari mematangkan strategi transfer musim dingin mereka. Jika klub Jerman itu resmi mengajukan tawaran €80 juta, jajaran petinggi Barcelona akan menghadapi dilema besar sebelum bursa transfer Januari dibuka.
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