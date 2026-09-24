Bayern Munich sedang menyiapkan tawaran transfer besar pada Januari untuk gelandang Barcelona Dani Olmo

Bayern Munich sedang menyiapkan potensi langkah pada Januari untuk merekrut gelandang serang Barcelona, menurut Sky Sports News. Klub Bavaria itu sedang menyusun rencana cadangan secara ekstensif untuk penyerang baru di tengah meningkatnya minat dari klub-klub rival terhadap Jamal Musiala dan Michael Olise. Mereka dikabarkan tengah menyiapkan tawaran awal di kisaran €80 juta untuk menguji keteguhan sikap Barcelona.

Olmo baru bergabung dengan Barcelona pada musim panas setelah menjalani empat setengah tahun yang sukses di Jerman bersama RB Leipzig. Namun, rekam jejaknya yang sudah terbukti di Bundesliga menjadikannya opsi menarik bagi raksasa Jerman tersebut.



