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Bayern Munich 'sedang menjajaki kemungkinan' untuk merekrut pemain sayap Liverpool seiring terungkapnya kabar transfer yang mengejutkan
Klub-klub Bavaria membidik bakat muda Anfield
Menurut laporan dari The Athletic, Bayern sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut pemain sayap Liverpool, Ngumoha, seiring dengan pertimbangan mereka terhadap sejumlah kandidat guna memperkuat lini serang mereka. Klub raksasa Bundesliga tersebut telah mengidentifikasi pemain berusia 17 tahun yang sangat menjanjikan itu sebagai target utama mereka untuk posisi sayap kiri lini serang pada bursa transfer musim panas ini. Meskipun Kompany dan jajaran direksi yang memimpin upaya ini, klub belum melakukan kontak resmi dengan Liverpool untuk memulai negosiasi resmi.
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Pihak manajemen Anfield membantah kabar tentang kepergian
Spekulasi mengenai kemungkinan sang pemain sayap remaja meninggalkan Merseyside kini semakin mereda setelah ia mencatatkan musim yang gemilang dengan tampil dalam 29 pertandingan di semua kompetisi. Lulusan akademi ini muncul sebagai salah satu titik terang langka di tengah musim yang penuh tantangan bagi The Reds, sekaligus menunjukkan potensi luar biasa di sayap kiri. Performa domestiknya yang luar biasa serta perkembangan pesatnya di tim senior telah membawanya meraih reputasi yang cukup mapan, yang berujung pada pemanggilan bergengsi untuk berlatih bersama tim nasional senior di Amerika Utara.
Perombakan strategis menentukan pergerakan pasar
Keengganan Liverpool untuk melepas pemain muda tersebut berakar pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat opsi di sayap menyusul kepergian Mohamed Salah dan kemungkinan hengkangnya Federico Chiesa. Setelah sebelumnya mempercayakan perkembangan Ngumoha untuk mengisi kekosongan akibat kepindahan Luis Diaz ke Bavaria, The Reds kini menatap masa depan di bawah pelatih kepala baru Andoni Iraola, sambil mengincar Yan Diomande dari RB Leipzig. Sebaliknya, Bayern membutuhkan perencanaan jangka panjang di sayap kiri karena barisan depan kelas dunia mereka secara bertahap menua, dengan Serge Gnabry dan Harry Kane yang kini sama-sama berusia 30-an.
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Integrasi Iraola sudah di depan mata
Ngumoha akan mengakhiri program latihan yang sangat bermanfaat bersama skuad senior Inggris di Florida sebelum kembali ke Inggris, karena ia tidak masuk dalam daftar pemain yang akan berlaga di turnamen final. Pemain muda ini akan menghadapi masa pramusim yang krusial di bawah asuhan Iraola, di mana ia diharapkan dapat mengamankan posisi starter reguler di sayap kiri. Sementara itu, Bayern akan memantau situasinya dengan cermat sambil mempertimbangkan apakah akan mengajukan tawaran resmi untuk menguji tekad Liverpool sebelum jendela transfer musim panas ditutup.