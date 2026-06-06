Spekulasi mengenai kemungkinan sang pemain sayap remaja meninggalkan Merseyside kini semakin mereda setelah ia mencatatkan musim yang gemilang dengan tampil dalam 29 pertandingan di semua kompetisi. Lulusan akademi ini muncul sebagai salah satu titik terang langka di tengah musim yang penuh tantangan bagi The Reds, sekaligus menunjukkan potensi luar biasa di sayap kiri. Performa domestiknya yang luar biasa serta perkembangan pesatnya di tim senior telah membawanya meraih reputasi yang cukup mapan, yang berujung pada pemanggilan bergengsi untuk berlatih bersama tim nasional senior di Amerika Utara.