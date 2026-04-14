Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bayern Munich sedang menjajaki kemungkinan transfer mengejutkan untuk mendatangkan bintang baru Liga Premier guna mendukung Harry Kane
Bayern memantau perkembangan pesat Brobbey
Para raksasa Bundesliga telah memantau Brobbey dengan cermat dalam rangka kemungkinan transfer musim panas nanti. Penyerang berusia 24 tahun ini merupakan salah satu dari sekian banyak rekrutan brilian Sunderland, yang tampil memukau pada musim pertamanya di Liga Premier. Menurut The Independent, Bayern memandang mantan pemain Ajax ini sebagai sosok yang dapat melengkapi skema serangan mereka saat ini, yang dipimpin oleh Kane.
Brobbey telah mencetak enam gol dalam 25 pertandingan Liga Premier sejauh musim ini, namun kontribusi keseluruhannya lah yang menarik perhatian klub-klub elit Eropa. Ia telah membuat klub-klub kaya terkesan dengan pergerakan dan dampak fisiknya yang menjadi ciri khas permainan penyerang modern yang paling diminati. Dengan Bayern yang ingin menyempurnakan skuad mereka, keserbagunaan pemain internasional Belanda ini menjadikannya pilihan yang menarik.
- Getty Images Sport
Analisis canggih di balik kesuksesan Sunderland
Penyerang tersebut baru saja didatangkan musim panas lalu dari Ajax dengan nilai transfer €20 juta, yang berpotensi meningkat menjadi €25 juta, setelah sebelumnya menarik minat klub-klub seperti Arsenal. Kedatangannya di Tyneside bukanlah kebetulan; ia dibeli sebagai bagian dari model perekrutan berbasis analisis Sunderland, yang kini dianggap sebagai salah satu yang paling canggih di Liga Premier.
Sunderland sangat ingin menggunakan pendekatan berbasis data ini untuk terus meningkatkan posisi mereka seperti yang telah dilakukan klub-klub lain seperti Brighton. Namun, keberhasilan klub dalam mengidentifikasi bakat berarti mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankannya. Dampak langsung Brobbey di liga utama Inggris berpotensi melipatgandakan biaya transfernya, meskipun hal ini tidak menghalangi minat Bayern.
Silsilah internasional dan nilai yang terus meningkat
Nilai pasar Brobbey terus meroket bahkan di luar ranah sepak bola domestik. Pemain internasional Belanda ini hampir pasti akan masuk dalam skuad Belanda untuk Piala Dunia 2026, setelah turut berpartisipasi di Euro 2024. Eksposur internasional ini diperkirakan akan membuat nilai pasarnya semakin meningkat sebelum bursa transfer musim panas dibuka. Bayern masih menunjukkan minat yang kuat menjelang upaya perekrutan mereka di musim panas.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sebelum mengambil langkah resmi di bursa transfer, Bayern akan tetap fokus untuk mengakhiri musim dengan gemilang. Saat ini mereka memuncaki klasemen Bundesliga, unggul 12 poin dari Borussia Dortmund yang berada di posisi kedua. Selain itu, Die Roten juga berpeluang melaju ke semifinal Liga Champions setelah menang 2-1 atas Real Madrid pada leg pertama babak perempat final.
Sementara itu, Brobbey akan berusaha membawa Sunderland ke zona Eropa, karena mereka saat ini berada di peringkat kesepuluh klasemen Liga Premier, hanya terpaut satu poin dari Brentford yang berada di peringkat ketujuh.