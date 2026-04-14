Bayern Munich sedang menjajaki kemungkinan transfer mengejutkan untuk mendatangkan bintang baru Liga Premier guna mendukung Harry Kane

Para raksasa Bundesliga telah memantau Brobbey dengan cermat dalam rangka kemungkinan transfer musim panas nanti. Penyerang berusia 24 tahun ini merupakan salah satu dari sekian banyak rekrutan brilian Sunderland, yang tampil memukau pada musim pertamanya di Liga Premier. Menurut The Independent, Bayern memandang mantan pemain Ajax ini sebagai sosok yang dapat melengkapi skema serangan mereka saat ini, yang dipimpin oleh Kane.

Brobbey telah mencetak enam gol dalam 25 pertandingan Liga Premier sejauh musim ini, namun kontribusi keseluruhannya lah yang menarik perhatian klub-klub elit Eropa. Ia telah membuat klub-klub kaya terkesan dengan pergerakan dan dampak fisiknya yang menjadi ciri khas permainan penyerang modern yang paling diminati. Dengan Bayern yang ingin menyempurnakan skuad mereka, keserbagunaan pemain internasional Belanda ini menjadikannya pilihan yang menarik.