Bayern Munich sedang melakukan pembicaraan terkait kesepakatan senilai €60 juta untuk seorang pemain sayap setelah mencapai kesepakatan pribadi dengan target utama Vincent Kompany

Melonjaknya nilai pasar Saibari mencerminkan perannya yang sangat besar dalam mengantarkan PSV meraih gelar juara musim 2025-26, di mana raksasa asal Eindhoven itu mengumpulkan 84 poin dan finis dengan selisih 19 poin dari rivalnya, Feyenoord. Gelandang ini mencatatkan musim yang luar biasa secara individu, dengan mencetak 15 gol dan delapan assist hanya dalam 27 penampilan di liga.

Jika klub Allianz Arena berhasil menyelesaikan transfer ini, pemain yang telah 29 kali membela timnas ini akan mencatatkan sejarah dengan menjadi pemain Maroko keempat yang membela Bayern, menyusul Medhi Benatia, Noussair Mazraoui, dan Adam Aznou.