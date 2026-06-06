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Bayern Munich sedang melakukan pembicaraan terkait kesepakatan senilai €60 juta untuk seorang pemain sayap setelah mencapai kesepakatan pribadi dengan target utama Vincent Kompany
Klub Bavaria melancarkan perburuan pemain bintang
Menurut laporan dari Sky Sport, Bayern bergerak cepat dalam upaya merekrut Saibari dari PSV setelah mencapai kesepakatan pribadi terkait kontrak yang berlaku hingga 2031. Juara terbanyak Jerman tersebut telah memulai pembicaraan resmi di tingkat direksi dengan pihak Belanda untuk menentukan nilai transfer akhir. Meskipun paket kompensasi diperkirakan akan berkisar antara €50 juta hingga €60 juta, juara Eredivisie memiliki posisi tawar yang kuat karena pemain internasional Maroko tersebut masih terikat kontrak hingga 2029.
Kompany mengidentifikasi profil yang krusial
Pihak manajemen Bayern Munich telah menegaskan bahwa pemain tersebut tidak didatangkan sebagai pengganti Anthony Gordon, yang baru-baru ini justru bergabung dengan Barcelona. Kompany memandang penyerang serba bisa ini sebagai senjata taktis yang sangat penting, yang mampu bermain di berbagai posisi penyerangan. Manajer tersebut dilaporkan terkesan dengan dinamisme, keahlian teknis, kecepatan luar biasa, dan fisik yang tangguh yang secara konsisten ditunjukkan Saibari selama masa perkembangannya yang gemilang di akademi muda Anderlecht, Mechelen, dan Genk.
Saibari menjadi andalan dalam performa dominan PSV
Melonjaknya nilai pasar Saibari mencerminkan perannya yang sangat besar dalam mengantarkan PSV meraih gelar juara musim 2025-26, di mana raksasa asal Eindhoven itu mengumpulkan 84 poin dan finis dengan selisih 19 poin dari rivalnya, Feyenoord. Gelandang ini mencatatkan musim yang luar biasa secara individu, dengan mencetak 15 gol dan delapan assist hanya dalam 27 penampilan di liga.
Jika klub Allianz Arena berhasil menyelesaikan transfer ini, pemain yang telah 29 kali membela timnas ini akan mencatatkan sejarah dengan menjadi pemain Maroko keempat yang membela Bayern, menyusul Medhi Benatia, Noussair Mazraoui, dan Adam Aznou.
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Pertunjukan Piala Dunia menjadi pembuka transisi
Saibari harus segera mengalihkan fokus utamanya ke tugas-tugas internasional sambil mempersiapkan diri untuk memimpin upaya Maroko di Piala Dunia 2026. Turnamen global tersebut akan menjadi ajang unjuk gigi, yang berarti Bayern kemungkinan besar ingin menyelesaikan negosiasi klub sebelum nilai pasarnya semakin melonjak. Setelah turnamen berakhir, pemain sayap yang tangguh ini akan menghadapi masa transisi pramusim yang menantang di Bavaria, di mana ia diharapkan segera bersaing untuk memperebutkan posisi starter di lini depan Kompany yang telah diperbarui.