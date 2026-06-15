Bayern Munich resmi merekrut Saibari: tes medis telah dilakukan di Amerika Serikat dan PSV Eindhoven menerima 55 juta euro untuk bintang asal Maroko tersebut

Menurut laporan Fabrizio Romano, Bayern Munich akan mengeluarkan 55 juta euro untuk Saibari, yang telah menjalani tes medis di Amerika Serikat dan akan bergabung dengan rekan-rekan barunya setelah Piala Dunia usai. Ia akan menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Tumbuh dalam dunia sepak bola di Racing Genk, pemain timnas Maroko ini pindah ke Belanda dan bergabung dengan PSV Eindhoven pada musim panas 2020, dan sejak itu telah memainkan 142 pertandingan serta mencetak 42 gol, selain memenangkan 3 gelar Eredivisie, 2 Piala Belanda, dan 3 Piala Super. Pada musim terakhir, yang ditutup dengan 19 gol dan 9 assist dalam 36 penampilan, ia terpilih sebagai pemain terbaik di liga Belanda.