Setelah mencetak gol pada debutnya di Piala Dunia melawan Brasil, Bayern Munich mempercepat prosesnya secara signifikan dan definitif untuk mengamankan penyerang asal Maroko, Ismael Saibari. Kontak yang dilakukan dalam beberapa pekan terakhir dengan PSV Eindhoven, klub yang memegang hak kepemilikan pemain kelahiran 2001 tersebut, telah meletakkan dasar bagi kesepakatan yang kini telah diselesaikan sepenuhnya.
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Bayern Munich resmi merekrut Saibari: tes medis telah dilakukan di Amerika Serikat dan PSV Eindhoven menerima 55 juta euro untuk bintang asal Maroko tersebut
SEMUA EDISI SAIBARI
Menurut laporan Fabrizio Romano, Bayern Munich akan mengeluarkan 55 juta euro untuk Saibari, yang telah menjalani tes medis di Amerika Serikat dan akan bergabung dengan rekan-rekan barunya setelah Piala Dunia usai. Ia akan menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Tumbuh dalam dunia sepak bola di Racing Genk, pemain timnas Maroko ini pindah ke Belanda dan bergabung dengan PSV Eindhoven pada musim panas 2020, dan sejak itu telah memainkan 142 pertandingan serta mencetak 42 gol, selain memenangkan 3 gelar Eredivisie, 2 Piala Belanda, dan 3 Piala Super. Pada musim terakhir, yang ditutup dengan 19 gol dan 9 assist dalam 36 penampilan, ia terpilih sebagai pemain terbaik di liga Belanda.
BIAYA SUDAH MENCAPAI 110 JUTA
Saibari akan menjadi rekrutan kedua Bayern Munich pada bursa transfer kali ini, setelah beberapa hari lalu klub tersebut mencapai kesepakatan penuh dengan Eintracht Frankfurt untuk bek kiri Nathaniel Brown, yang saat ini sedang bertanding bersama timnas Jerman di Piala Dunia. Untuk pemain sayap kelahiran 2003 ini, klub juara Bundesliga musim lalu juga mengeluarkan 55 juta euro, sehingga total pengeluaran mereka pada minggu-minggu awal musim panas ini mencapai 110 juta euro.