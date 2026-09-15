Dengan datangnya hawa dingin musim gugur di Bavaria, Bayern telah secara resmi meluncurkan kostum tahunan Oktoberfest mereka untuk musim 2026-27. Rilis yang sangat dinantikan ini hadir pada pekan menjelang dimulainya festival bir terkenal di dunia tersebut.

Raksasa Bundesliga itu telah merilis jersey resmi khusus untuk menandai acara tersebut, yang secara lokal dikenal sebagai Wiesn, setiap tahun sejak 2021. Namun, sajian nyentrik tahun ini menonjol sebagai salah satu tambahan paling berani dan paling semarak dalam koleksi tersebut sejauh ini.