adidas
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Bayern Munich merilis kostum Oktoberfest baru yang 'liar' saat raksasa Bundesliga itu meninggalkan tradisi untuk perayaan 2026-27
Bayern merangkul semangat festival
Dengan datangnya hawa dingin musim gugur di Bavaria, Bayern telah secara resmi meluncurkan kostum tahunan Oktoberfest mereka untuk musim 2026-27. Rilis yang sangat dinantikan ini hadir pada pekan menjelang dimulainya festival bir terkenal di dunia tersebut.
Raksasa Bundesliga itu telah merilis jersey resmi khusus untuk menandai acara tersebut, yang secara lokal dikenal sebagai Wiesn, setiap tahun sejak 2021. Namun, sajian nyentrik tahun ini menonjol sebagai salah satu tambahan paling berani dan paling semarak dalam koleksi tersebut sejauh ini.
Sebuah penyimpangan dari desain tradisional
Sementara edisi-edisi sebelumnya menampilkan sentuhan halus dan tradisional yang dihiasi aksen emas mewah, untuk musim 2026-27 batasan kreativitas benar-benar dilepas. Desain baru ini meninggalkan pendekatan kalem di masa lalu demi sepenuhnya merayakan atmosfer Oktoberfest yang semarak dan penuh kemeriahan.
Jersey mencolok ini menampilkan pola floral abstrak yang kompleks di atas dasar hitam pekat. Rangkaian bunga yang tampak samar dalam nuansa merah, putih, biru, kuning, dan hijau yang mencolok menciptakan grafis yang ramai dan menarik perhatian.
Menambah sentuhan pesona retro, kit ini mengusung logo trefoil klasik Adidas di bagian dada. Jersey ini juga dengan bangga menampilkan crest klub khusus "FC Bayern Wiesn" yang hadir di sebagian besar rilisan Oktoberfest mereka dalam beberapa tahun terakhir.
Lederhosen dan perlengkapan lengkap penggemar
Tampilan baru yang nyentrik ini menjadi kontras gaya yang tajam dibandingkan jersey krem dan hijau yang menawan pada musim lalu. Seragam tersebut dirancang secara khusus untuk bertepatan dengan ulang tahun klub yang ke-125, bersamaan dengan edisi ke-190 festival bersejarah di Munich.
Di luar lapangan, jersey baru yang semarak ini menjadi pusat dari koleksi apparel Oktoberfest Bayern yang lebih luas. Para penggemar dapat membeli jaket, kardigan, dan celana training yang serasi untuk melengkapi penampilan mencolok mereka pada hari pertandingan.
Bagi suporter yang ingin tampil total, Bayern Munich bahkan juga menjual busana tradisional autentik. Celana pendek lederhosen Bayern dari kulit asli, kaus kaki bot berbahan wol tebal, dan gaun dirndl klasik semuanya tersedia melalui toko resmi klub.
- adidas
Tayang perdana di Allianz Arena
Para penggemar tidak perlu menunggu terlalu lama untuk melihat seragam baru yang radikal itu digunakan dalam laga resmi. Bayern berencana meluncurkan kit edisi spesial Wiesn tersebut di bawah sorotan lampu Allianz Arena pada pekan ini.
Raksasa Jerman itu akan mengenakan warna-warna mencolok tersebut saat menghadapi Union Berlin di Bundesliga pada 18 September. Laga domestik ini datang pada momen yang sangat pas, hanya sehari sebelum Munich Oktoberfest edisi ke-191 resmi dimulai.
Kemenangan meyakinkan di kandang akan menjadi awal yang sempurna untuk perayaan tahunan kota itu. Skuad Bayern dan para pendukungnya sama-sama ingin membawa tiga poin menuju akhir pekan pembukaan festival.
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