Bayern Munich merencanakan transfer Anthony Gordon senilai £50 juta, sementara Vincent Kompany mengincar bintang Newcastle itu sebagai pesaing yang ideal bagi Luis Diaz

Menurut Sky, Bayern telah mengidentifikasi Gordon sebagai “kandidat impian” mereka untuk memperkuat lini serang klub. Pemain sayap Newcastle ini telah membuat para pencari bakat di Bavaria terkesan setelah penampilan gemilangnya pada musim 2025-26. Gordon bergabung dengan Newcastle dari Everton pada Januari 2023 dengan nilai transfer lebih dari €45 juta (£38 juta) dan sejak itu berkembang menjadi salah satu pemain sayap paling berbahaya di Inggris. Tim perekrutan Bayern percaya bahwa gaya bermainnya yang langsung dan kecepatannya akan menambah dimensi baru pada lini depan mereka.

Pembicaraan awal telah berlangsung antara perwakilan Bayern dan pihak Gordon. Kompany sangat ingin merekrut penyerang serba bisa yang mampu bermain di berbagai posisi penyerang, dan pemain internasional Inggris ini dipandang sebagai pesaing ideal bagi Diaz.