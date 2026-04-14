Bayern Munich merencanakan transfer Anthony Gordon senilai £50 juta, sementara Vincent Kompany mengincar bintang Newcastle itu sebagai pesaing yang ideal bagi Luis Diaz
Kompany mengincar Gordon untuk memperkuat lini serang Bayern
Menurut Sky, Bayern telah mengidentifikasi Gordon sebagai “kandidat impian” mereka untuk memperkuat lini serang klub. Pemain sayap Newcastle ini telah membuat para pencari bakat di Bavaria terkesan setelah penampilan gemilangnya pada musim 2025-26. Gordon bergabung dengan Newcastle dari Everton pada Januari 2023 dengan nilai transfer lebih dari €45 juta (£38 juta) dan sejak itu berkembang menjadi salah satu pemain sayap paling berbahaya di Inggris. Tim perekrutan Bayern percaya bahwa gaya bermainnya yang langsung dan kecepatannya akan menambah dimensi baru pada lini depan mereka.
Pembicaraan awal telah berlangsung antara perwakilan Bayern dan pihak Gordon. Kompany sangat ingin merekrut penyerang serba bisa yang mampu bermain di berbagai posisi penyerang, dan pemain internasional Inggris ini dipandang sebagai pesaing ideal bagi Diaz.
Newcastle bertekad mempertahankan pemain sayap andalannya
Meskipun minat Bayern semakin meningkat, Newcastle diperkirakan tidak akan dengan mudah mempertimbangkan tawaran apa pun. Gordon telah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di klub dan sosok kunci dalam skema permainan Eddie Howe. Pemain sayap ini juga terikat kontrak di St James’ Park hingga 2030, yang menempatkan Newcastle pada posisi tawar yang kuat. Yang penting, tidak ada klausul pelepasan dalam kontraknya, yang berarti klub tetap memegang kendali penuh atas masa depannya. Akibatnya, klub mana pun yang berharap bisa memboyongnya kemungkinan besar harus menawarkan paket finansial yang signifikan. Laporan menyebutkan bahwa biaya sekitar £50 juta (€60 juta) akan diperlukan hanya untuk membuka negosiasi formal.
Kecepatan dan daya ledak menjadi daya tarik bagi Bayern
Ketertarikan Bayern sebagian besar didorong oleh profil fisik dan teknis Gordon. Pemain sayap ini terkenal karena kecepatannya, kemampuan menggiring bola secara langsung, dan kemampuannya untuk mengisolasi bek dalam situasi satu lawan satu. Satu statistik yang menarik perhatian Bayern adalah kecepatan tertingginya. Gordon tercatat berlari dengan kecepatan 37,92 km/jam di Liga Champions musim ini, yang menempatkannya di antara pemain tercepat yang berkompetisi di Eropa. Atribut-atribut tersebut sangat selaras dengan pendekatan taktis Kompany, yang menekankan transisi cepat dan permainan sayap yang agresif. Menambahkan Gordon bersama Diaz dan Jamal Musiala dapat meningkatkan unit serangan dinamis Bayern.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Meskipun pembicaraan dengan perwakilan Gordon digambarkan sebagai “sangat konkret”, Bayern belum memulai negosiasi resmi dengan The Magpies. Sikap tegas klub Liga Premier tersebut membuat situasi tetap rumit. Meskipun demikian, Bayern diperkirakan akan terus memantau sang pemain sayap dengan cermat menjelang dibukanya jendela transfer musim panas.