Lewat Instagram setelah pertandingan, Musiala mengungkap alasan di balik kolaps yang dialaminya setelah "didiagnosis mengalami episode absans singkat, sementara, tetapi mudah diobati, yang disebabkan oleh disfungsi neurologis." Meski sempat memicu kekhawatiran di kalangan suporter, pemain berusia 23 tahun itu menegaskan bahwa ia tetap "optimistis" mengenai perawatannya dan kelanjutan kariernya di level tertinggi.

Kantor berita Jerman DPA kemudian memverifikasi situasi tersebut dengan sumber-sumber Bayern, yang menekankan bahwa tidak ada indikasi karier Musiala berada dalam risiko. Orang dalam klub juga menambahkan bahwa keterlibatannya dalam dua pertandingan terakhir "sama sekali tidak bermasalah" dan telah dibahas secara luas dengan spesialis medis, meski belum ada prognosis resmi yang diberikan mengenai jadwal kepulangannya dalam waktu dekat.