Eibner
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Bayern Munich meremehkan kekhawatiran atas masa depan Jamal Musiala setelah diagnosis kejang absence
Gelandang mengalami pingsan berulang
Internasional Jerman Musiala kolaps di lapangan untuk kedua kalinya dalam empat hari saat Bayern menang 4-2 atas Heidenheim dalam laga persahabatan pada awal pekan ini. Insiden yang mengkhawatirkan itu terjadi hanya enam menit setelah gelandang tersebut masuk sebagai pemain pengganti, setelah mengalami pingsan serupa saat melawan RB Leipzig di Telekom Cup. Ia dibantu keluar lapangan oleh staf medis, dalam kondisi linglung, untuk menjalani pemeriksaan segera.
- Getty Images Sport
Kabar terbaru medis memberi kelegaan
Lewat Instagram setelah pertandingan, Musiala mengungkap alasan di balik kolaps yang dialaminya setelah "didiagnosis mengalami episode absans singkat, sementara, tetapi mudah diobati, yang disebabkan oleh disfungsi neurologis." Meski sempat memicu kekhawatiran di kalangan suporter, pemain berusia 23 tahun itu menegaskan bahwa ia tetap "optimistis" mengenai perawatannya dan kelanjutan kariernya di level tertinggi.
Kantor berita Jerman DPA kemudian memverifikasi situasi tersebut dengan sumber-sumber Bayern, yang menekankan bahwa tidak ada indikasi karier Musiala berada dalam risiko. Orang dalam klub juga menambahkan bahwa keterlibatannya dalam dua pertandingan terakhir "sama sekali tidak bermasalah" dan telah dibahas secara luas dengan spesialis medis, meski belum ada prognosis resmi yang diberikan mengenai jadwal kepulangannya dalam waktu dekat.
Detail klinis menjelaskan kondisi
Kejang absans, yang secara historis dikenal sebagai "petit mal", adalah bentuk epilepsi yang dikategorikan ke dalam tipe tipikal dan atipikal. Dalam kasus tipikal, seseorang tiba-tiba menghentikan aktivitas dan tampak seperti "mati sesaat" selama 10 hingga 20 detik, terkadang menggerakkan mata ke atas sebelum kembali ke kondisi normal.
Menurut Epilepsy Foundation, kondisi ini berasal dari "aktivitas listrik abnormal singkat di otak seseorang" dan dapat berkembang tanpa diagnosis pada orang dewasa dalam jangka waktu yang lama. Yayasan itu mencatat bahwa meski beberapa orang mengalami "ratusan kejang absans singkat per hari", kondisi ini umumnya dapat ditangani dengan perawatan medis yang terarah tanpa memengaruhi aktivitas fisik.
- Sven Simon
Laga-laga krusial kian mendekat
Bayern dijadwalkan memulai kampanye kompetitif mereka melawan rival Borussia Dortmund di Signal Iduna Park dalam Piala Super Jerman, yang pada musim ini berganti nama menjadi Franz Beckenbauer Supercup. Setelah meraih double domestik musim lalu, Bayern kemudian memulai upaya mempertahankan gelar Bundesliga melawan VfB Stuttgart di Munich pada Jumat, 28 Agustus. Para petinggi klub dan staf medis akan bertindak hati-hati, dengan memantau secara ketat respons Musiala sebelum mengizinkannya tampil dalam laga kompetitif.
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