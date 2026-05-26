Bayern Munich menyiapkan tawaran pertukaran pemain yang sensasional kepada Newcastle dalam upaya untuk akhirnya mendatangkan Anthony Gordon
Klub Bavaria membidik bintang Magpies
Menurut Bild, klub raksasa Bundesliga tersebut bertekad untuk mendatangkan Gordon, namun saat ini mereka kekurangan dana untuk langsung memenuhi harga yang diminta Newcastle yang cukup tinggi. Untuk menutupi kesenjangan finansial tersebut, Bayern berencana menggunakan Nubel sebagai bagian dari kesepakatan setelah masa peminjamannya di Stuttgart berakhir. Pihak manajemen St James' Park sedang gencar mencari kiper baru karena Nick Pope tampaknya akan hengkang, sehingga kiper asal Jerman itu menjadi opsi yang menarik.
Bayern mengklarifikasi hierarki penjaga gawang
Nubel dijadwalkan kembali ke Allianz Arena musim panas ini, dengan kontraknya bersama Bayern masih berlaku hingga Juni 2030 setelah masa peminjamannya di Stuttgart. Namun, pemain berusia 29 tahun itu tak punya masa depan di Munich karena klub telah mengamankan posisi Manuel Neuer, Jonas Urbig, dan Sven Ulreich. Mengonfirmasi sikap internal tersebut, direktur olahraga Bayern, Christoph Freund, menyatakan: "Kami telah melakukan pembicaraan dengan manajemennya dan Alex juga menyadari rencana kami. Kami akan memasuki musim depan dengan trio kiper ini; itulah rencananya."
Eberl memberi isyarat akan merekrut pemain penyerang
Bayern juga telah memberikan petunjuk yang jelas mengenai target perekrutan pemain serang mereka di bursa transfer mendatang. “Kami sepakat bahwa kami akan merekrut pemain serang jika harganya terjangkau,” kata direktur olahraga Bayern, Max Eberl, sebelum kemenangan di final Piala DFB melawan Stuttgart di Berlin, dalam sebuah acara yangdiselenggarakan oleh Bild. “Kami telah melakukan diskusi yang sangat baik dan berharap dapat mencapai kemajuan.”
Drama bursa transfer musim panas menanti
Keputusan akhir terkait kesepakatan pertukaran pemain yang rumit ini kemungkinan akan berlarut-larut hingga akhir musim panas karena kesibukan Piala Dunia. Nubel saat ini sedang bertugas bersama timnas Jerman di turnamen yang digelar di Amerika Utara, sementara Newcastle tengah menimbang alternatif pemain muda seperti kiper Lens, Robin Risser. Mengingat kebutuhan Eddie Howe akan peningkatan kualitas pertahanan yang segera dan berkualitas tinggi, para petinggi Newcastle kini dihadapkan pada keputusan besar: apakah akan menerima tawaran tersebut dan membiarkan Gordon pindah ke Jerman.