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Bayern Munich menyiapkan kontrak baru yang menggiurkan untuk Michael Olise, sementara Harry Kane akan menunggu hingga setelah Piala Dunia untuk melanjutkan pembicaraan
Bayern berupaya mencegah kepergian Olise
Setelah dua musim yang sensasional di Jerman, Olise menjadi sorotan utama bagi Real Madrid dan Liverpool. Pemain timnas Prancis ini, yang saat ini sedang membela negaranya di Piala Dunia, menjadi incaran juara Spanyol tersebut. Namun, Bayern bertekad untuk mempertahankan pemain sayap berusia 24 tahun itu, yang awalnya pindah ke Jerman pada tahun 2024.
Menurut The Mirror, petinggi Bayern siap menawarkan perpanjangan kontrak kepada mantan pemain Crystal Palace tersebut hingga melampaui tahun 2029—saat kontraknya saat ini berakhir—untuk menangkis minat dari Madrid dan Liverpool. Kesepakatan yang diusulkan akan membuat gaji tahunannya melonjak dari £13 juta menjadi £22 juta, angka yang dirancang untuk mengungguli tawaran potensial apa pun dari Madrid.
Kane memberikan informasi terbaru mengenai kontraknya
Meskipun masa depan Olise menjadi prioritas utama saat ini, Bayern juga tengah berupaya di belakang layar untuk memperpanjang masa tinggal Harry Kane di Allianz Arena hingga melampaui tahun 2027, sebagaimana dilaporkan oleh Sky Germany. Kapten timnas Inggris ini sedang dalam performa yang luar biasa, setelah mencatatkan 61 gol dalam 51 penampilan di semua kompetisi pada musim lalu. Laporan menunjukkan bahwa pembicaraan awal telah berlangsung mengenai perpanjangan kontrak yang akan membuat pemain berusia 32 tahun ini tetap di Munich hingga 2029.
Namun, para penggemar harus menunggu keputusan akhir karena sang striker memprioritaskan prestasi di level internasional musim panas ini. Kane dilaporkan terbuka untuk tetap bertahan, tetapi tidak akan mengambil keputusan definitif mengenai masa depannya hingga Piala Dunia berakhir. Bayern awalnya membayar £80 juta (€95 juta) untuk mendatangkan penyerang ini dari Tottenham pada 2023, dan saat ini ia tetap menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub dengan gaji kotor mencapai €25 juta per tahun.
Hainer membantah rumor kepergian Olise
Presiden Bayern, Herbert Hainer, telah membantah spekulasi mengenai masa depan Olise, dengan menyatakan bahwa klub raksasa Jerman tersebut tidak berniat menjual pemain sayap tersebut di tengah laporan bahwa Presiden Madrid, Florentino Pérez, sedang mempersiapkan tawaran sebesar €150 juta untuk pemain asal Prancis itu.
Saat berbicara kepada Bild dalam kunjungan ke klub penggemar, Hainer menegaskan: "Michael Olise adalah pemain Bayern Munich dengan kontrak jangka panjang, dan kami tidak menjual pemain kami. Jika Florentino Pérez ingin mengajukan tawaran—yang sejauh ini belum dilakukannya—dia bisa menghemat tenaganya."
- AFP
Konsistensi adalah kunci bagi Kompany
Keinginan untuk mempertahankan Olise dan Kane sekaligus menegaskan ambisi Bayern untuk mempertahankan dominasi mereka di bawah kepemimpinan Vincent Kompany. Olise merupakan bagian penting dari kesuksesan tersebut, dengan mencatatkan 22 gol dan 31 assist di semua kompetisi. Performa apiknya juga tercermin di level internasional, di mana ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan pada debutnya di Piala Dunia saat Prancis mengalahkan Senegal 3-1.
Dengan mengikat Olise melalui kontrak yang akan menjadikannya salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Eropa dan pada akhirnya mempertahankan Kane, Bayern mengirimkan pesan yang jelas kepada para pesaingnya di benua Eropa. Raksasa Bavaria ini tidak berniat menjadi “klub penjual”, bahkan ketika dihadapkan pada kekuatan finansial Liga Premier atau prestise Real Madrid. Untuk saat ini, fokus tetap tertuju pada turnamen di Amerika Utara sebelum negosiasi resmi dilanjutkan di Munich.