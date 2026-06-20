Bayern Munich menyiapkan kontrak baru yang menggiurkan untuk Michael Olise, sementara Harry Kane akan menunggu hingga setelah Piala Dunia untuk melanjutkan pembicaraan

Meskipun masa depan Olise menjadi prioritas utama saat ini, Bayern juga tengah berupaya di belakang layar untuk memperpanjang masa tinggal Harry Kane di Allianz Arena hingga melampaui tahun 2027, sebagaimana dilaporkan oleh Sky Germany. Kapten timnas Inggris ini sedang dalam performa yang luar biasa, setelah mencatatkan 61 gol dalam 51 penampilan di semua kompetisi pada musim lalu. Laporan menunjukkan bahwa pembicaraan awal telah berlangsung mengenai perpanjangan kontrak yang akan membuat pemain berusia 32 tahun ini tetap di Munich hingga 2029.

Namun, para penggemar harus menunggu keputusan akhir karena sang striker memprioritaskan prestasi di level internasional musim panas ini. Kane dilaporkan terbuka untuk tetap bertahan, tetapi tidak akan mengambil keputusan definitif mengenai masa depannya hingga Piala Dunia berakhir. Bayern awalnya membayar £80 juta (€95 juta) untuk mendatangkan penyerang ini dari Tottenham pada 2023, dan saat ini ia tetap menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub dengan gaji kotor mencapai €25 juta per tahun.



