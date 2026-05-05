Bayern Munich menunjukkan minat pada adik Khvicha Kvaratskhelia yang berusia 16 tahun, sementara sang penyerang bertolak ke Jerman untuk menghadiri pertemuan

Kabar ketertarikan Bayern ini muncul di tengah periode yang sangat padat bagi sang remaja. Tornike untuk pertama kalinya masuk dalam skuad senior Dinamo Tbilisi saat laga Erovnuli Liga melawan Dinamo Batumi baru-baru ini, yang berakhir imbang 2-2.

Masuknya dia ke dalam skuad pertandingan di usia yang begitu muda menunjukkan perkembangan pesatnya dalam jenjang kariernya.

Segera setelah pertandingan tersebut berakhir, sang remaja naik pesawat menuju Jerman.

Sementara saudaranya, Khvicha, bersiap untuk pertarungan krusial di Liga Champions, Tornike kini mulai menjajaki dunia perekrutan elit Eropa saat ia mempertimbangkan kemungkinan pindah ke Allianz Arena.