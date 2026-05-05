Bayern Munich menunjukkan minat pada adik Khvicha Kvaratskhelia yang berusia 16 tahun, sementara sang penyerang bertolak ke Jerman untuk menghadiri pertemuan
Klub raksasa Jerman membidik talenta remaja
Bayern semakin gencar melakukan pemantauan di Eropa Timur, dengan Tornike diidentifikasi sebagai target utama untuk sistem pembinaan pemuda mereka. Penyerang berusia 16 tahun ini telah mencuri perhatian di negaranya, dan baru-baru ini mencapai tonggak penting dalam karier profesionalnya yang masih muda.
Menurut laporan dari LaGazzetta.ge, penyerang muda ini telah bertolak ke Munich untuk bertemu dengan petinggi klub Bavaria tersebut. Kunjungan ini dipahami sebagai pertemuan perkenalan, yang memungkinkan klub Bundesliga tersebut memaparkan proyek mereka kepada sang pemain saat mereka berusaha mengalahkan persaingan dari klub-klub besar Eropa lainnya.
Minggu yang bersejarah bagi keluarga Kvaratskhelia
Kabar ketertarikan Bayern ini muncul di tengah periode yang sangat padat bagi sang remaja. Tornike untuk pertama kalinya masuk dalam skuad senior Dinamo Tbilisi saat laga Erovnuli Liga melawan Dinamo Batumi baru-baru ini, yang berakhir imbang 2-2.
Masuknya dia ke dalam skuad pertandingan di usia yang begitu muda menunjukkan perkembangan pesatnya dalam jenjang kariernya.
Segera setelah pertandingan tersebut berakhir, sang remaja naik pesawat menuju Jerman.
Sementara saudaranya, Khvicha, bersiap untuk pertarungan krusial di Liga Champions, Tornike kini mulai menjajaki dunia perekrutan elit Eropa saat ia mempertimbangkan kemungkinan pindah ke Allianz Arena.
Persaingan antar saudara di kancah Eropa
Waktu pertemuan ini terasa sangat pas mengingat jadwal Liga Champions. Saat Tornike berada di Munich untuk membahas masa depannya, kakak laki-lakinya, Khvicha, juga dijadwalkan berada di kota tersebut pada 6 Mei.
Bintang andalan PSG ini akan menghadapi Bayern pada leg kedua semifinal Liga Champions yang krusial.
Kvaratskhelia adalah salah satu faktor utama di balik kemenangan 5-4 PSG pada leg pertama, dengan mencetak dua gol dalam pertandingan yang digelar di Stadion Parc des Princes.
Membangun masa depan di Bavaria
Bayern memiliki tradisi panjang dalam mengintegrasikan talenta muda ke dalam akademi mereka sebelum memindahkan mereka ke lingkungan tim utama.
Dengan bergerak cepat untuk merekrut Tornike, klub ini bertujuan untuk mengamankan pemain yang sudah menarik minat dari beberapa klub besar Eropa lainnya yang belum disebutkan namanya, menyusul penampilannya yang menonjol di Dinamo Tbilisi.
Meskipun belum ada kesepakatan resmi yang ditandatangani, fakta bahwa sang pemain telah terbang ke Jerman untuk melakukan pembicaraan langsung menunjukkan bahwa Bayern saat ini berada di posisi terdepan.