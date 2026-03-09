Getty Images Sport
Bayern Munich menunggu keputusan Manuel Neuer mengenai masa depannya sementara Max Eberl menanggapi ketidakpastian kontrak
Cedera betis berulang Neuer terus berlanjut.
Eberl telah menanggapi kondisi fisik Neuer setelah pola masalah otot yang mengkhawatirkan. Kiper senior tersebut mengalami cedera betis yang kambuh selama kemenangan 4-1 atas Borussia Mönchengladbach pada Jumat lalu.
Ini menandakan tren yang mengkhawatirkan bagi kiper berusia 39 tahun tersebut, yang diganti pada babak pertama pertandingan tersebut setelah baru saja pulih dari cedera otot sebelumnya. Meskipun cedera tersebut berulang, Eberl menekankan bahwa Bayern Munich tidak akan terburu-buru dalam proses rehabilitasinya. "Saya tidak ingin memberikan tenggat waktu untuk menghindari tekanan. Dia harus sembuh dengan tenang," ujarnya.
Pembicaraan kontrak ditunda untuk kapten.
Kontrak kapten saat ini di Allianz Arena akan berakhir pada musim panas ini, namun belum ada perpanjangan resmi yang ditandatangani. Eberl menjelaskan bahwa strategi klub tetap tidak berubah meskipun ada laporan medis terbaru. Pihak manajemen berencana menunggu hingga musim semi sebelum mengadakan pembicaraan definitif.
"Kami tahu usia Manu. Kami selalu mengatakan, sekarang dia harus berusia 40 tahun pada akhir Maret. Dan kemudian kami akan duduk bersama dengan tenang dan berbicara," jelas direktur olahraga. Dia menekankan bahwa keputusan akhir akan diambil secara kolaboratif: "Kemudian dia harus memberi tahu kami bagaimana perasaannya, bagaimana mood-nya. Dan kami harus memutuskan sendiri bagaimana melanjutkan. Dia telah menjalani musim yang luar biasa sejauh ini, dia adalah kiper terbaik. Tapi cedera saat ini tidak mengubah apa pun bagi kami."
Urbig bersiap menghadapi tantangan Atalanta.
Dengan absennya Neuer, tanggung jawab kini berada di pundak Urbig untuk leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta Bergamo. Pemain berusia 22 tahun ini telah tampil sebelas kali musim ini, membuktikan keandalannya dalam situasi tekanan tinggi.
Eberl menyatakan keyakinan penuh terhadap perkembangan dan kesiapan sang wakil muda untuk tampil di panggung Eropa. "Jonas telah berkembang dengan luar biasa menurut saya," ujarnya sebelum keberangkatan ke Italia. Ia menambahkan bahwa ia "sama sekali tidak khawatir" jika Urbig menjadi kiper melawan Bergamo, menyoroti kepercayaan yang diberikan padanya.
Pembicaraan tentang Piala Dunia mengelilingi kiper muda tersebut.
Peningkatan pesat Urbig telah memicu perbincangan yang signifikan mengenai kemungkinan penunjukannya ke tim nasional Jerman untuk Piala Dunia mendatang. Meskipun berhati-hati agar tidak melampaui wewenangnya dalam hal seleksi internasional, Eberl mengakui bahwa karier kiper tersebut membuatnya sulit untuk diabaikan.
"Saya bukan direktur olahraga tim nasional, tetapi direktur olahraga FC Bayern. Saya sangat senang Jonas berada di sini," jelas Eberl. Namun, ia tetap membuka pintu bagi ambisi internasional sang pemain muda, dengan menegaskan: "Jika ia menampilkan performa yang baik, saya pikir setiap pemain adalah kandidat."
