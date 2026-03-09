Bayern Munich menunggu keputusan Manuel Neuer mengenai masa depannya sementara Max Eberl menanggapi ketidakpastian kontrak

Kontrak kapten saat ini di Allianz Arena akan berakhir pada musim panas ini, namun belum ada perpanjangan resmi yang ditandatangani. Eberl menjelaskan bahwa strategi klub tetap tidak berubah meskipun ada laporan medis terbaru. Pihak manajemen berencana menunggu hingga musim semi sebelum mengadakan pembicaraan definitif.

"Kami tahu usia Manu. Kami selalu mengatakan, sekarang dia harus berusia 40 tahun pada akhir Maret. Dan kemudian kami akan duduk bersama dengan tenang dan berbicara," jelas direktur olahraga. Dia menekankan bahwa keputusan akhir akan diambil secara kolaboratif: "Kemudian dia harus memberi tahu kami bagaimana perasaannya, bagaimana mood-nya. Dan kami harus memutuskan sendiri bagaimana melanjutkan. Dia telah menjalani musim yang luar biasa sejauh ini, dia adalah kiper terbaik. Tapi cedera saat ini tidak mengubah apa pun bagi kami."