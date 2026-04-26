Bayern Munich mengumumkan keputusan terkait 'opsi pembelian' senilai €65 juta untuk Nicolas Jackson setelah melihat striker milik Chelsea itu mencetak 10 gol sebagai cadangan Harry Kane

Direktur Olahraga Bayern Munich, Max Eberl, telah mengonfirmasi bahwa klub tidak berencana untuk menggunakan opsi pembelian atas Jackson. Dalam wawancara dengan ZDF-Sportstudio, Eberl mengungkapkan bahwa rencana saat ini adalah sang striker akan kembali ke Stamford Bridge begitu musim ini berakhir. Tampaknya petinggi klub Bavaria tersebut juga tidak sedang mengupayakan perpanjangan masa pinjaman, yang menandai berakhirnya masa baktinya di Allianz Arena.

Keputusan ini diambil meskipun Jackson tampil produktif dalam peran cadangan. Pemain berusia 24 tahun itu pindah ke Jerman musim panas lalu setelah saga transfer yang rumit dan ditugaskan untuk menjadi pengganti bintang utama Harry Kane. Meskipun ia tampil mengesankan saat dibutuhkan, paket finansial yang diperlukan untuk mengikatnya dalam jangka panjang terbukti menjadi hambatan bagi dewan direksi Bayern.