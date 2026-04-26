Bayern Munich mengumumkan keputusan terkait 'opsi pembelian' senilai €65 juta untuk Nicolas Jackson setelah melihat striker milik Chelsea itu mencetak 10 gol sebagai cadangan Harry Kane
Eberl mengonfirmasi rencana kepergian Jackson
Direktur Olahraga Bayern Munich, Max Eberl, telah mengonfirmasi bahwa klub tidak berencana untuk menggunakan opsi pembelian atas Jackson. Dalam wawancara dengan ZDF-Sportstudio, Eberl mengungkapkan bahwa rencana saat ini adalah sang striker akan kembali ke Stamford Bridge begitu musim ini berakhir. Tampaknya petinggi klub Bavaria tersebut juga tidak sedang mengupayakan perpanjangan masa pinjaman, yang menandai berakhirnya masa baktinya di Allianz Arena.
Keputusan ini diambil meskipun Jackson tampil produktif dalam peran cadangan. Pemain berusia 24 tahun itu pindah ke Jerman musim panas lalu setelah saga transfer yang rumit dan ditugaskan untuk menjadi pengganti bintang utama Harry Kane. Meskipun ia tampil mengesankan saat dibutuhkan, paket finansial yang diperlukan untuk mengikatnya dalam jangka panjang terbukti menjadi hambatan bagi dewan direksi Bayern.
Angka-angka yang mengesankan dalam peran cadangan
Secara statistik, Jackson telah menunjukkan performa yang sangat memuaskan selama berkarier di Bundesliga. Dalam 29 penampilan kompetitif, penyerang ini telah mencetak 10 gol dan empat assist. Performa terbarunya sangat mencolok, dengan empat gol yang dicetaknya dalam lima laga liga terakhir. Ia kembali membuktikan kemampuannya akhir pekan lalu, dengan mencetak gol yang memicu kebangkitan gemilang dalam kemenangan Bayern 4-3 atas Mainz 05.
Meskipun manajer Vincent Kompany dikabarkan mengagumi etos kerja dan profesionalisme sang pemain, keputusan dewan direksi lebih mengutamakan strategi keuangan jangka panjang. Kemampuan sang striker untuk memengaruhi jalannya pertandingan dari bangku cadangan membantu Bayern mengamankan gelar liga lainnya dan mencapai final DFB-Pokal, namun hal itu belum cukup untuk meyakinkan para pengambil keputusan untuk berkomitmen pada investasi permanen sebesar €65 juta (£56 juta/$76 juta).
Mikel menyoroti apa yang kurang dari Chelsea
Kabar tentang kembalinya Jackson ke London akan disambut baik oleh sebagian pihak di Chelsea, termasuk legenda klub John Obi Mikel. Mantan gelandang tersebut baru-baru ini menyoroti bahwa The Blues telah kehilangan kehadiran fisik yang kuat dan kecerdasan taktis di lini depan sejak kepergian Jackson. Mikel secara khusus menyoroti dampak negatifnya terhadap pemain andalan tim, dengan mengatakan bahwa Cole Palmer "terlihat kebingungan" tanpa permainan penghubung dari penyerang asal Senegal tersebut.
”Saya sebenarnya merasa saat ini kami merindukannya. Saya bisa mengatakan itu di podcast. Apa yang dia berikan kepada kami, tidak ada striker yang bisa memberikan itu saat ini,” kata Mikel. ”Ya, Joao Pedro mencetak gol, tapi lihatlah apa yang ditawarkan Nicolas Jackson dalam hal tekanan tinggi dan koneksi telepatiknya dengan Cole Palmer.”
Masa depan yang tak pasti di Stamford Bridge
Saat Jackson bersiap kembali ke London, ia kembali ke klub yang sedang mengalami perubahan besar-besaran. Chelsea baru-baru ini mengambil langkah berani dengan memecat pelatih kepala Liam Rosenior setelah rentetan hasil yang mengecewakan. Dengan Rosenior yang harus menanggung konsekuensi terberat akibat rentetan hasil terburuk dalam sejarah klub, masih harus dilihat di mana posisi Jackson dalam rencana manajer tetap berikutnya. Kontrak striker ini dengan Chelsea berlaku hingga Juni 2033, dan penampilannya yang produktif di Jerman kemungkinan besar telah menarik minat beberapa klub Eropa lainnya jika ia tidak dimasukkan kembali ke tim utama The Blues.
Chelsea harus mempertimbangkan apakah akan mengintegrasikan pemain yang telah memperoleh pengalaman berharga di level tertinggi bersama Bayern, atau memanfaatkan musimnya yang mencetak 10 gol untuk mendapatkan biaya transfer yang signifikan. Untuk saat ini, Jackson tetap fokus untuk mengakhiri musim dengan kuat saat Bayern mengejar treble.