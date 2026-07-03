Bayern Munich mengonfirmasi perekrutan Nathaniel Brown, sementara bintang Jerman itu menikmati kepulangannya ke tanah air yang 'tak terlukiskan'

Setelah menyelesaikan transfer sensasionalnya, bek kelahiran Amberg ini mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa karena bisa kembali ke daerah asalnya untuk membela klub yang telah ia dukung sejak kecil. Bek sayap serba bisa ini mengakui bahwa perjalanan dari tim junior hingga duduk di bangku cadangan Allianz Arena terasa benar-benar tak nyata.

Brown menyatakan: "Rasanya tak terlukiskan. FC Bayern adalah salah satu klub terbesar di seluruh dunia. Dan karena saya sendiri berasal dari Bavaria, hampir semua orang di kota kelahiran saya, Amberg, mendukung FC Bayern – itulah yang saya alami sejak kecil. Tentu saja, hal itu membuatnya sangat istimewa. Semuanya luar biasa bagi saya – dan ini juga merupakan langkah besar bagi saya."

Saat merenungkan apakah ia selalu memiliki keyakinan dalam diri bahwa ia akan berhasil mencapai sejauh ini di dunia sepak bola profesional, pemain berusia 23 tahun itu mengakui bahwa kemajuan pesatnya menuju puncak merupakan proses bertahap, bukan kesuksesan dalam semalam.

Ia menambahkan: “Jika saya jujur sepenuhnya: Anda tidak berpikir dalam skala sebesar itu saat pertama kali mulai bermain sepak bola. Di tim U-17, saya menjadi bek kiri, dan kemudian secara bertahap saya menyadari: Oke, mungkin saya bisa menjadi pemain profesional. Namun, gagasan bahwa suatu hari nanti saya mungkin bermain untuk FC Bayern – itu hanyalah sebuah mimpi, tidak lebih dan tidak kurang.”

Saat ditanya mengenai ambisi olahraganya dalam jangka panjang dan apa yang ingin ia capai selama masa baktinya di Munich, Brown menunjukkan hasrat yang jelas untuk membuktikan dirinya di level tertinggi di bawah asuhan Kompany.

Dia menyimpulkan: “Saya ingin meraih kesuksesan olahraga sebesar-besarnya, memenangkan banyak gelar bersama FC Bayern, dan merayakannya bersama para penggemar. Saya ingin bersenang-senang bersama rekan-rekan setim dan sudah sangat menantikan untuk mengenal mereka semua. Secara pribadi, saya ingin terus berkembang dan menjadi lebih dewasa.”