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Bayern Munich mengonfirmasi perekrutan Nathaniel Brown, sementara bintang Jerman itu menikmati kepulangannya ke tanah air yang 'tak terlukiskan'
Klub raksasa Bavaria merekrut seorang bek
Bayern telah menandatangani kesepakatan menguntungkan untuk mengikat bek keturunan Jerman-Amerika tersebut dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas 2031. Brown bergabung dari Eintracht setelah menjalani dua tahun yang gemilang, di mana ia mencetak tujuh gol dan 13 assist dalam 75 pertandingan kompetitif. Transfer senilai jutaan euro ini akan membuat klub lamanya, Nuremberg, menerima bagian sebesar 12,5 persen dari nilai transfer akhir sebagai royalti penjualan.
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Bintang acara Homecoming mengenang mimpinya
Setelah menyelesaikan transfer sensasionalnya, bek kelahiran Amberg ini mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa karena bisa kembali ke daerah asalnya untuk membela klub yang telah ia dukung sejak kecil. Bek sayap serba bisa ini mengakui bahwa perjalanan dari tim junior hingga duduk di bangku cadangan Allianz Arena terasa benar-benar tak nyata.
Brown menyatakan: "Rasanya tak terlukiskan. FC Bayern adalah salah satu klub terbesar di seluruh dunia. Dan karena saya sendiri berasal dari Bavaria, hampir semua orang di kota kelahiran saya, Amberg, mendukung FC Bayern – itulah yang saya alami sejak kecil. Tentu saja, hal itu membuatnya sangat istimewa. Semuanya luar biasa bagi saya – dan ini juga merupakan langkah besar bagi saya."
Saat merenungkan apakah ia selalu memiliki keyakinan dalam diri bahwa ia akan berhasil mencapai sejauh ini di dunia sepak bola profesional, pemain berusia 23 tahun itu mengakui bahwa kemajuan pesatnya menuju puncak merupakan proses bertahap, bukan kesuksesan dalam semalam.
Ia menambahkan: “Jika saya jujur sepenuhnya: Anda tidak berpikir dalam skala sebesar itu saat pertama kali mulai bermain sepak bola. Di tim U-17, saya menjadi bek kiri, dan kemudian secara bertahap saya menyadari: Oke, mungkin saya bisa menjadi pemain profesional. Namun, gagasan bahwa suatu hari nanti saya mungkin bermain untuk FC Bayern – itu hanyalah sebuah mimpi, tidak lebih dan tidak kurang.”
Saat ditanya mengenai ambisi olahraganya dalam jangka panjang dan apa yang ingin ia capai selama masa baktinya di Munich, Brown menunjukkan hasrat yang jelas untuk membuktikan dirinya di level tertinggi di bawah asuhan Kompany.
Dia menyimpulkan: “Saya ingin meraih kesuksesan olahraga sebesar-besarnya, memenangkan banyak gelar bersama FC Bayern, dan merayakannya bersama para penggemar. Saya ingin bersenang-senang bersama rekan-rekan setim dan sudah sangat menantikan untuk mengenal mereka semua. Secara pribadi, saya ingin terus berkembang dan menjadi lebih dewasa.”
Petinggi Bayern memuji pemain baru tersebut
Perekrutan strategis ini menegaskan komitmen berkelanjutan Bayern untuk memperkuat skuad senior mereka dengan talenta domestik elit yang memiliki nilai jual kembali yang tinggi dan masa depan yang menjanjikan. Pejabat eksekutif klub tingkat tinggi menyoroti perkembangan taktisnya yang pesat, serta menekankan bagaimana keserbagunaannya yang mengesankan di lini belakang selaras sempurna dengan tuntutan taktis modern.
Anggota dewan bidang olahraga, Max Eberl, menyatakan: "Kami sangat senang telah mendatangkan Nathaniel ke Bayern, seorang pemain yang telah mengalami perkembangan pesat namun masih memiliki potensi besar dan merupakan pemain masa depan. Ia telah menunjukkan kemampuannya di Piala Dunia dan membuktikan mengapa kami telah mengincarnya sejak lama. Ia akan memperluas opsi kami baik di lini pertahanan maupun lini tengah."
CEO klub, Jan-Christian Dreesen, menambahkan: "Nathaniel memiliki profil yang sangat diminati dalam sepak bola modern. Kami semua yakin dia sangat cocok untuk Bayern. Transfer ini juga menegaskan aspirasi kami untuk mendatangkan pemain muda Jerman terbaik ke Bayern sejak dini. Hal itu selalu menjadi bagian dari DNA kami dan harus tetap demikian di masa depan."
- Getty Images Sport
Pertarungan memperebutkan posisi semakin memanas
Brown harus segera menghadapi persaingan ketat untuk merebut posisi starter reguler di lini belakang asuhan Kompany dari Alphonso Davies yang sedang dilanda cedera. Setelah baru-baru ini membuktikan kemampuannya di kancah internasional dengan delapan penampilan bersama tim senior, bek muda ini harus segera beradaptasi dengan latihan taktis selama pramusim. Memperkuat disiplin pertahanannya akan menjadi hal yang sangat penting, mengingat Bayern bertekad untuk mempertahankan gelar juara domestik dengan sukses.
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