Klub raksasa Bundesliga ini telah mengambil langkah tegas untuk mengamankan salah satu talenta paling diincar di dunia sepak bola Eropa. Saibari telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2031, mengikat masa depannya dalam jangka panjang di Allianz Arena.

Menjelaskan langkah ini di situs web resmi Bayern, anggota dewan bidang olahraga Max Eberl mengatakan: “Kami sangat senang telah berhasil mengamankan jasa Ismael Saibari, salah satu penyerang paling menjanjikan di Piala Dunia. Transfer seperti ini tidak terjadi secara mendadak, melainkan merupakan hasil dari perencanaan jangka panjang: faktor utamanya adalah kami telah menyampaikan posisi kami kepadanya sejak awal karena kami menyadari kemampuan Ismael dan mampu menunjukkan kepadanya masa depan yang jelas bersama kami sejak awal. Ismael Saibari akan membawa kualitas tambahan dan unsur kejutan ke dalam permainan serangan kami.”



