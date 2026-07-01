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Bayern Munich mengonfirmasi perekrutan Ismael Saibari, pahlawan Piala Dunia asal Maroko, dari PSV dengan nilai transfer €50 juta
Kompany berhasil mendatangkan target utama di lini serang
Klub raksasa Bundesliga ini telah mengambil langkah tegas untuk mengamankan salah satu talenta paling diincar di dunia sepak bola Eropa. Saibari telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga Juni 2031, mengikat masa depannya dalam jangka panjang di Allianz Arena.
Menjelaskan langkah ini di situs web resmi Bayern, anggota dewan bidang olahraga Max Eberl mengatakan: “Kami sangat senang telah berhasil mengamankan jasa Ismael Saibari, salah satu penyerang paling menjanjikan di Piala Dunia. Transfer seperti ini tidak terjadi secara mendadak, melainkan merupakan hasil dari perencanaan jangka panjang: faktor utamanya adalah kami telah menyampaikan posisi kami kepadanya sejak awal karena kami menyadari kemampuan Ismael dan mampu menunjukkan kepadanya masa depan yang jelas bersama kami sejak awal. Ismael Saibari akan membawa kualitas tambahan dan unsur kejutan ke dalam permainan serangan kami.”
- AFP
Biaya transfer yang sangat besar untuk bintang Eredivisie
Meskipun Bayern tidak secara resmi mengumumkan besaran biaya transfer, kesepakatan ini menandai investasi yang signifikan bagi skuad. Menurut Bild, biaya tetapnya berkisar €50 juta dan dapat meningkat menjadi €52 juta dengan bonus yang terkait dengan performa. Hal ini menempatkan pemain asal Maroko tersebut di antara rekrutan termahal dalam sejarah klub, sejajar dengan nama-nama seperti Harry Kane dan Matthijs de Ligt.
Direktur olahraga Christoph Freund menyoroti rekam jejak sang pemain, dengan menyatakan: “Ismael Saibari telah memenangkan gelar juara Belanda bersama Eindhoven tiga kali berturut-turut, ia memiliki pengalaman di Liga Champions, dan kini menunjukkan betapa berharganya dirinya bagi tim di Piala Dunia, di level tertinggi. Ia serba bisa, intens, dan berani dalam permainannya; ia memiliki semangat juang yang ingin kami lihat di FC Bayern, dan ancaman gol serta mentalitasnya akan mengangkat performa tim. Para penggemar berbondong-bondong datang ke stadion untuk menyaksikan pemain seperti dirinya.”
Prestasi gemilang di Piala Dunia dan kesuksesan PSV
Saibari tiba di Munich setelah menjalani masa yang penuh prestasi di Belanda. Selama membela PSV, ia mencetak 42 gol dan 29 assist, membantu klub tersebut meraih tiga gelar liga serta dinobatkan sebagai Pemain Sepak Bola Terbaik Belanda pada musim terakhirnya di Eindhoven. Performa apiknya juga tercermin di level internasional, di mana ia berperan penting bagi Maroko selama kampanye Piala Dunia mereka saat ini di Amerika Utara.
Penyerang ini telah meninggalkan jejaknya di turnamen tersebut, dengan mencetak gol ke gawang Brasil, Skotlandia, dan Haiti. Yang paling menonjol, ia berhasil mengeksekusi tendangan penalti penentu dalam kemenangan adu penalti atas Belanda di babak 16 besar. Dengan 34 penampilan dan 12 gol untuk juara Piala Afrika 2025, Saibari secara luas dianggap sebagai salah satu penuntas peluang paling tajam yang muncul dari benua Afrika.
- Getty Images Sport
Saibari mengungkapkan pengaruh Kompany
Pemain itu sendiri mengakui bahwa kesempatan untuk bermain di bawah asuhan Kompany merupakan faktor utama dalam keputusannya untuk pindah ke Bundesliga. “Sejak kecil, kamu bermimpi bisa menandatangani kontrak dengan klub seperti FC Bayern — semua orang tahu itu salah satu klub terbesar di dunia,” kata Saibari. “FC Bayern bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi seperti Liga Champions setiap tahun, dan saya ingin memenangkan sebanyak mungkin trofi di sini. Gaya permainan FC Bayern cocok untuk saya, saya bisa memainkan gaya sepak bola saya sendiri di sini, dan saya akan bekerja keras setiap hari untuk membantu tim. Pelatih Vincent Kompany memainkan peran kunci dalam keputusan saya — saya sangat menantikan untuk bekerja sama dengannya.”