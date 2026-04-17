Bayern Munich mengincar pemain yang juga menjadi incaran Manchester City dan Barcelona, sementara Vincent Kompany berupaya merekrut bek kanan baru
Kompany mencari pemain baru untuk memperkuat lini pertahanan
Raksasa Bavaria itu kembali menunjukkan minatnya pada Dumfries, menurut laporan dari TransferFeed, seiring upaya mereka mencari solusi permanen untuk posisi yang saat ini diisi oleh pemain pengganti sementara Konrad Laimer dan Josip Stanisic. Meskipun pemain muda Feyenoord, Givairo Read (19 tahun), masih masuk dalam daftar incaran, para petinggi klub memandang bintang Inter berusia 29 tahun itu sebagai opsi yang lebih siap dan berpengalaman untuk tim utama. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028, klub papan atas Italia tersebut dilaporkan siap untuk melepas bek sayap tersebut selama jendela transfer musim panas mendatang.
Persaingan sengit dalam bursa transfer
Bayern bukanlah satu-satunya klub papan atas yang memantau situasi pemain asal Belanda tersebut, karena baik City maupun Barcelona dilaporkan telah menunjukkan minat terhadap jasanya. Pergantian agen yang baru-baru ini terjadi dipandang oleh para pakar di industri ini sebagai indikasi jelas bahwa sang pemain sedang mencari tantangan baru di luar Serie A.
Sasaran yang sudah tak asing lagi kembali
Ini bukan kali pertama mantan pemain PSV itu dikaitkan dengan kepindahan ke klub raksasa Jerman tersebut, mengingat namanya sudah masuk dalam radar Bayern pada beberapa jendela transfer sebelumnya. Musimnya saat ini terganggu oleh cedera pergelangan kaki yang dialaminya pada akhir 2025, yang membuatnya absen selama tiga bulan sebelum akhirnya kembali ke susunan pemain inti pada bulan Februari. Namun, penampilannya belakangan ini membuktikan kebugarannya saat Inter terus melaju dominan menuju gelar Serie A di depan rival mereka, Napoli.
Persaingan perebutan gelar dan pembicaraan transfer
Dumfries tengah menghadapi fase krusial di akhir musim ini, sementara Inter berupaya mempertahankan keunggulan sembilan poin mereka di puncak klasemen Serie A dan secara resmi memastikan gelar juara Italia. Kembalinya performa sang bek akan dipantau dengan cermat oleh Kompany dan jajaran petinggi Bayern sebelum mereka memutuskan apakah akan mengajukan tawaran yang lebih tinggi daripada rival mereka, City dan Barcelona, untuk mendapatkan tanda tangannya. Dengan agen baru yang kini mewakilinya, negosiasi diperkirakan akan berjalan lebih cepat begitu musim domestik berakhir dan bursa transfer musim panas resmi dibuka.