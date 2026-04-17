Bayern Munich mengincar pemain yang juga menjadi incaran Manchester City dan Barcelona, sementara Vincent Kompany berupaya merekrut bek kanan baru

Raksasa Bavaria itu kembali menunjukkan minatnya pada Dumfries, menurut laporan dari TransferFeed, seiring upaya mereka mencari solusi permanen untuk posisi yang saat ini diisi oleh pemain pengganti sementara Konrad Laimer dan Josip Stanisic. Meskipun pemain muda Feyenoord, Givairo Read (19 tahun), masih masuk dalam daftar incaran, para petinggi klub memandang bintang Inter berusia 29 tahun itu sebagai opsi yang lebih siap dan berpengalaman untuk tim utama. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028, klub papan atas Italia tersebut dilaporkan siap untuk melepas bek sayap tersebut selama jendela transfer musim panas mendatang.