Bayern Munich mengincar langkah mengejutkan untuk merekrut kiper Newcastle Nick Pope sebagai pelapis berpengalaman

Kepindahan ke Allianz Arena akan memberi kiper veteran itu jalan keluar berprofil tinggi dari Tyneside, meski sebagai pelapis berpengalaman di panggung terbesar sepakbola Eropa. Bagi Bayern, mendapatkan pemain sarat pengalaman dengan status bebas transfer sepenuhnya masuk akal secara finansial, sekaligus memberikan pelapis yang andal dan bimbingan bagi kiper nomor satu baru mereka. Apakah kesepakatan itu akan terwujud pada akhirnya bergantung pada posisi Pope dalam daftar prioritas petinggi klub Bavaria saat bursa musim panas mendekat.