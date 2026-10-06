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Gateshead v Newcastle United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Bayern Munich mengincar langkah mengejutkan untuk merekrut kiper Newcastle Nick Pope sebagai pelapis berpengalaman

Transfers
N. Pope
Bayern Munich
Bundesliga
Newcastle United
Premier League
M. Neuer
J. Urbig

Bayern Munich dikabarkan telah mengidentifikasi kiper Newcastle United Nick Pope sebagai target mengejutkan jelang jendela transfer musim panas tahun depan. Raksasa Bundesliga itu sedang menjajaki pasar untuk mencari pelapis berpengalaman guna mendukung Jonas Urbig, yang akan datang sebagai pilihan utama, setelah Manuel Neuer gantung sepatu, dengan sosok berusia 34 tahun itu masuk dalam daftar pendek mereka.

  • Bayern Munich mempertimbangkan langkah kejutan

    Menurut Sky Germany, Bayern mengarahkan perhatian kepada Pope sebagai opsi pelapis berpengalaman di Allianz Arena menjelang bursa transfer musim panas tahun depan. Kiper berusia 34 tahun itu sedang dipersiapkan untuk menjadi pelapis Urbig, yang akan dipromosikan sebagai pilihan utama setelah rencana pensiun Neuer. Sudah 10 kali tampil untuk England, penjaga gawang tersebut dipandang sebagai rekrutan ideal yang bisa datang dengan status bebas transfer mengingat kontraknya di St James' Park berakhir pada Juni 2027.

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    Kiper veteran menghadapi peran pinggiran

    Mantan kiper Burnley itu melihat perannya menyusut drastis di Tyneside setelah kehilangan kepercayaan dari manajer Matthias Jaissle musim ini. Pope kehilangan tempatnya di tim inti dari rekrutan musim panas Lukas Hornicek, yang menjadi starter dalam lima laga pembuka Premier League, sementara pemain muda Ewen Jaouen dipercaya berdiri di bawah mistar pada ajang Carabao Cup. Bahkan, penampilan kompetitif terakhir kiper senior itu terjadi pada laga terakhir musim 2025-26, ketika menjadi starter dalam kekalahan 2-0 dari Fulham pada 24 Mei.

  • Pencarian internasional memperluas daftar pendek kiper

    Laporan lanjutan dari Sky Germany mengungkap bahwa radar Bayern jauh melampaui Pope, dengan mencakup beberapa kandidat domestik dan internasional berpengalaman. Selain memantau Marvin Schwabe, Oliver Baumann, dan Finn Dahmen di Bundesliga, Bernd Leno dari Fulham juga sedang dipertimbangkan. Media Jerman itu menambahkan bahwa alternatif berpengalaman lain yang sedang dipantau termasuk Koen Casteels, Kevin Trapp, Frederik Ronnow, Lukas Hradecky, Juan Musso, dan kiper Sporting CP Rui Silva.

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  • Gateshead v Newcastle United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Bursa transfer musim panas menentukan transisi skuad

    Kepindahan ke Allianz Arena akan memberi kiper veteran itu jalan keluar berprofil tinggi dari Tyneside, meski sebagai pelapis berpengalaman di panggung terbesar sepakbola Eropa. Bagi Bayern, mendapatkan pemain sarat pengalaman dengan status bebas transfer sepenuhnya masuk akal secara finansial, sekaligus memberikan pelapis yang andal dan bimbingan bagi kiper nomor satu baru mereka. Apakah kesepakatan itu akan terwujud pada akhirnya bergantung pada posisi Pope dalam daftar prioritas petinggi klub Bavaria saat bursa musim panas mendekat.

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