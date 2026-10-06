Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bayern Munich mengincar langkah mengejutkan untuk merekrut kiper Newcastle Nick Pope sebagai pelapis berpengalaman
Bayern Munich mempertimbangkan langkah kejutan
Menurut Sky Germany, Bayern mengarahkan perhatian kepada Pope sebagai opsi pelapis berpengalaman di Allianz Arena menjelang bursa transfer musim panas tahun depan. Kiper berusia 34 tahun itu sedang dipersiapkan untuk menjadi pelapis Urbig, yang akan dipromosikan sebagai pilihan utama setelah rencana pensiun Neuer. Sudah 10 kali tampil untuk England, penjaga gawang tersebut dipandang sebagai rekrutan ideal yang bisa datang dengan status bebas transfer mengingat kontraknya di St James' Park berakhir pada Juni 2027.
- News Images
Kiper veteran menghadapi peran pinggiran
Mantan kiper Burnley itu melihat perannya menyusut drastis di Tyneside setelah kehilangan kepercayaan dari manajer Matthias Jaissle musim ini. Pope kehilangan tempatnya di tim inti dari rekrutan musim panas Lukas Hornicek, yang menjadi starter dalam lima laga pembuka Premier League, sementara pemain muda Ewen Jaouen dipercaya berdiri di bawah mistar pada ajang Carabao Cup. Bahkan, penampilan kompetitif terakhir kiper senior itu terjadi pada laga terakhir musim 2025-26, ketika menjadi starter dalam kekalahan 2-0 dari Fulham pada 24 Mei.
Pencarian internasional memperluas daftar pendek kiper
Laporan lanjutan dari Sky Germany mengungkap bahwa radar Bayern jauh melampaui Pope, dengan mencakup beberapa kandidat domestik dan internasional berpengalaman. Selain memantau Marvin Schwabe, Oliver Baumann, dan Finn Dahmen di Bundesliga, Bernd Leno dari Fulham juga sedang dipertimbangkan. Media Jerman itu menambahkan bahwa alternatif berpengalaman lain yang sedang dipantau termasuk Koen Casteels, Kevin Trapp, Frederik Ronnow, Lukas Hradecky, Juan Musso, dan kiper Sporting CP Rui Silva.
- Getty Images Sport
Bursa transfer musim panas menentukan transisi skuad
Kepindahan ke Allianz Arena akan memberi kiper veteran itu jalan keluar berprofil tinggi dari Tyneside, meski sebagai pelapis berpengalaman di panggung terbesar sepakbola Eropa. Bagi Bayern, mendapatkan pemain sarat pengalaman dengan status bebas transfer sepenuhnya masuk akal secara finansial, sekaligus memberikan pelapis yang andal dan bimbingan bagi kiper nomor satu baru mereka. Apakah kesepakatan itu akan terwujud pada akhirnya bergantung pada posisi Pope dalam daftar prioritas petinggi klub Bavaria saat bursa musim panas mendekat.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami