Bayern Munich mengidentifikasi seorang penyerang menonjol Premier League sebagai pengganti ideal Harry Kane

Bayern Munich memantau Benjamin Sesko dengan saksama sebagai calon suksesor jangka panjang untuk Kane, menurut Head of Football Sport Bild, Christian Falk.

Juara Bundesliga itu sedang menilai opsi mereka dan telah mengidentifikasi striker Manchester United tersebut sebagai kandidat utama, menempatkannya tinggi dalam daftar pendek mereka saat bersiap menjalani era setelah Kane.

United sepenuhnya menyadari meningkatnya minat terhadap pemain berusia 23 tahun itu, yang tiba di Old Trafford dengan biaya awal €76,50 juta pada 2025. Meski Michael Carrick memandang Sesko sebagai bagian krusial dari rencananya setelah musim debut yang menghasilkan 11 gol Premier League dalam 30 penampilan, Bayern terus mengevaluasi strategi suksesi lini serang mereka.



