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Bayern Munich mengidentifikasi seorang penyerang menonjol Premier League sebagai pengganti ideal Harry Kane
Merencanakan masa depan
Bayern Munich memantau Benjamin Sesko dengan saksama sebagai calon suksesor jangka panjang untuk Kane, menurut Head of Football Sport Bild, Christian Falk.
Juara Bundesliga itu sedang menilai opsi mereka dan telah mengidentifikasi striker Manchester United tersebut sebagai kandidat utama, menempatkannya tinggi dalam daftar pendek mereka saat bersiap menjalani era setelah Kane.
United sepenuhnya menyadari meningkatnya minat terhadap pemain berusia 23 tahun itu, yang tiba di Old Trafford dengan biaya awal €76,50 juta pada 2025. Meski Michael Carrick memandang Sesko sebagai bagian krusial dari rencananya setelah musim debut yang menghasilkan 11 gol Premier League dalam 30 penampilan, Bayern terus mengevaluasi strategi suksesi lini serang mereka.
- Getty Images
Dampak yang memecahkan rekor
Kane tetap menjadi striker utama yang tak terbantahkan bagi Bayern Munich. Setelah transfer besar senilai €95 juta dari Tottenham pada 2023, di mana ia mencetak luar biasa 280 gol dalam 435 pertandingan, Kane telah membawa permainannya ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jerman. Musim lalu, pemain berusia 33 tahun itu mencatatkan musim individu terbaik dalam karier gemilangnya, dengan 61 gol dalam 51 pertandingan di semua kompetisi.
Konsistensinya yang fenomenal membantunya mengoleksi 146 gol yang mencengangkan dalam total 147 penampilan untuk Bayern Munich. Selama waktunya bersama klub, Kane telah meraih dua gelar Bundesliga, satu DFB-Pokal, dan satu Piala Super Jerman, sekaligus juga memenangkan Sepatu Emas Eropa dua kali, yang membuktikan dengan tepat mengapa mencari pengganti dirinya merupakan tugas yang menakutkan.
Bakat yang sedang naik daun
Selagi Kane terus mendominasi, Bayern Munich sedang menatap ke depan. Sesko membuktikan kualitas besarnya selama periode yang sangat sukses di Jerman sebelum kepindahannya ke Inggris. Penyerang internasional Slovenia itu mencetak 39 gol dalam 87 pertandingan di semua kompetisi untuk RB Leipzig, sekaligus memantapkan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik di Eropa.
Transisinya ke Manchester United menunjukkan kemampuan adaptasinya, meski saat ini ia sedang berusaha kembali ke kondisi kebugaran penuh setelah mengalami masalah tulang kering yang mengganggu kampanye sebelumnya. United sebelumnya telah menolak minat terhadap Sesko, dan dengan klub ingin memperkuat lini depan mereka menjelang kembalinya ke Liga Champions, kehilangan bintang muda mereka akan menimbulkan masalah besar dalam perekrutan.
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Apa yang terjadi selanjutnya?
Manchester United tidak secara aktif berupaya menjual Sesko, yang berarti Bayern Munich saat ini memandang ini sebagai rencana suksesi jangka panjang alih-alih transfer dalam waktu dekat. Namun, jika juara Jerman itu memutuskan untuk memformalkan minat mereka dengan tawaran konkret, United akan menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan striker bintang mereka. Untuk saat ini, Sesko akan fokus pada persiapan pramusimnya menjelang kampanye mendatang.
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