Bayern Munich mengalami kekecewaan akibat cedera di menit-menit akhir setelah gelandang mereka dinyatakan tidak bisa bermain hanya satu jam sebelum laga melawan Real Madrid
Pukulan telak bagi Bischof
Klub raksasa Bavaria itu mengonfirmasi kabar tersebut pada Rabu malam, dan mengungkapkan bahwa Bischof "mengalami robekan kecil pada serat otot betis kirinya." Diagnosis tersebut dikeluarkan setelah pemeriksaan oleh tim medis Bayern, yang pada akhirnya membuat pemain berusia 20 tahun itu absen dari skuad untuk pertandingan penting di ajang Eropa tersebut. Belum jelas berapa lama pemain muda berbakat ini akan absen.
Meskipun waktunya jauh dari ideal, para penggemar Bayern dapat sedikit merasa lega karena Bischof bergabung dengan daftar cedera yang relatif pendek. Selain Lennart Karl, yang juga sedang memulihkan diri dari robekan serat otot, dan Sven Ulreich, yang mengalami cedera adduktor yang lebih serius, Bischof adalah satu-satunya pemain lain yang absen. Ini berarti Kompany masih memiliki skuad yang hampir lengkap untuk dipersiapkan saat ia berusaha menavigasi jalan menuju semifinal.
Kompany tetap pada pendiriannya
Meskipun ada kabar mendadak mengenai ketersediaan Bischof, Kompany memilih untuk mempertahankan skema taktis yang sama menjelang kedatangan juara Spanyol tersebut. Untuk menjaga gawang Manuel Neuer, pelatih asal Belgia ini menurunkan empat bek yang menempatkan Josip Stanisic dan Konrad Laimer sebagai bek sayap. Di jantung pertahanan, Jonathan Tah berduet dengan Dayot Upamecano untuk menahan serangan Real Madrid yang dipenuhi bintang-bintang.
Lini tengah sekali lagi akan dipimpin oleh duo Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic. Di depan mereka, trio penyerang berbahaya yang terdiri dari Michael Olise, Serge Gnabry, dan Luis Diaz ditugaskan untuk memberikan umpan kepada Harry Kane, yang tetap menjadi titik fokus serangan.
Yang menarik, Kompany telah menunjuk starting XI yang sama persis dengan yang turun ke lapangan di Santiago Bernabeu pekan lalu, pertandingan di mana Bayern meraih kemenangan 2-1.
Arbeloa melakukan rotasi pemain
Berbeda dengan stabilitas yang ditunjukkan oleh bangku cadangan Bayern, manajer Real Madrid Alvaro Arbeloa memutuskan untuk merombak susunan pemainnya untuk leg kedua. Pelatih Madrid itu melakukan empat perubahan pada tim yang diturunkan di ibu kota Spanyol. Ferland Mendy kembali ke starting line-up sebagai bek kiri menggantikan Alvaro Carreras, yang kesulitan menahan ancaman Michael Olise pada leg pertama.
Ada juga penyesuaian signifikan di lini tengah dan barisan pertahanan. Eder Militao kembali ke starting XI menggantikan Dean Huijsen, berpasangan dengan Antonio Rudiger di posisi bek tengah. Di lini tengah, Aurelien Tchouameni dan Thiago Pitarch dicadangkan, sementara Jude Bellingham - yang tampil mengesankan sebagai pemain pengganti pada leg pertama - dan Brahim Diaz mendapat tempat di starting XI. Perombakan ini mungkin akan membuat Federico Valverde pindah ke peran yang lebih sentral.
Taruhan besar di Allianz
Terlepas dari penyesuaian taktis di lini lain, ancaman gol utama Real Madrid tetap sama dalam lawatan ke Munich. Arbeloa tetap menaruh harapannya pada duet eksplosif Kylian Mbappé dan Vinícius Júnior untuk mencetak gol-gol yang dibutuhkan guna mengalahkan tim Bundesliga tersebut. Keduanya akan berusaha memanfaatkan kelelahan atau kelengahan di barisan pertahanan Bayern selama pertandingan sepak bola Eropa yang diprediksi akan berlangsung menegangkan ini.