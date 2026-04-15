Bayern Munich mengalami kekecewaan akibat cedera di menit-menit akhir setelah gelandang mereka dinyatakan tidak bisa bermain hanya satu jam sebelum laga melawan Real Madrid

Klub raksasa Bavaria itu mengonfirmasi kabar tersebut pada Rabu malam, dan mengungkapkan bahwa Bischof "mengalami robekan kecil pada serat otot betis kirinya." Diagnosis tersebut dikeluarkan setelah pemeriksaan oleh tim medis Bayern, yang pada akhirnya membuat pemain berusia 20 tahun itu absen dari skuad untuk pertandingan penting di ajang Eropa tersebut. Belum jelas berapa lama pemain muda berbakat ini akan absen.

Meskipun waktunya jauh dari ideal, para penggemar Bayern dapat sedikit merasa lega karena Bischof bergabung dengan daftar cedera yang relatif pendek. Selain Lennart Karl, yang juga sedang memulihkan diri dari robekan serat otot, dan Sven Ulreich, yang mengalami cedera adduktor yang lebih serius, Bischof adalah satu-satunya pemain lain yang absen. Ini berarti Kompany masih memiliki skuad yang hampir lengkap untuk dipersiapkan saat ia berusaha menavigasi jalan menuju semifinal.



