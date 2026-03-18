Bayern Munich mengaktifkan opsi pembelian kembali dalam kesepakatan yang menguntungkan, dengan rencana penjualan besar-besaran pada musim panas mendatang
Dari calon pemain akademi muda hingga bintang divisi dua
Langkah strategis ini merupakan kemenangan besar bagi klub, mengingat reputasi Aseko yang semakin menanjak dan keserbagunaannya yang mengesankan. Sebagai bagian dari akademi muda Bayern sejak Juli 2022, pemain pekerja keras yang gigih dan memiliki kaki kanan yang lincah ini telah mengalami perkembangan luar biasa sejak dipinjamkan ke Hannover pada Februari tahun lalu. Kini sebagai pemain inti tak terbantahkan di bawah asuhan pelatih Christian Titz, ia telah tampil dalam 25 dari 26 pertandingan yang mungkin dimainkan musim ini, menjadikannya salah satu bintang yang sedang naik daun di divisi dua saat ini.
Kompany akan mengevaluasi pemain muda berbakat selama pramusim
Pelatih kepala Vincent Kompany berencana untuk mengamati lebih dekat pemain jebolan akademi tersebut selama tur pramusim mendatang, demikian dilaporkan Sky Sports. Aseko telah menarik perhatian dengan mencetak tiga gol dan lima assist musim ini. Kompany dikabarkan mengapresiasi kemampuan teknis dan disiplin taktis sang pemain, sehingga evaluasi terhadapnya selama pemusatan latihan musim panas menjadi prioritas utama bagi staf pelatih.
Perombakan lini tengah bisa memicu gelombang penjualan pemain pada musim panas
Terlepas dari klausul pembelian kembali, masa depan jangka panjang Aseko di Allianz Arena tetap tidak pasti karena Bayern berencana melakukan perombakan besar-besaran di lini tengah. Meskipun kemungkinan penjualan belum dikesampingkan, Sky melaporkan bahwa kemungkinan hengkangnya Leon Goretzka pada musim panas nanti dapat membuka peluang baginya untuk masuk ke dalam skuad Kompany.
Direktur olahraga Christoph Freund baru-baru ini memuji pemain internasional U-21 tersebut, dengan mengatakan: "Noel tampil sangat baik. Dia telah beradaptasi dengan sangat baik ke dalam tim dan terus meningkat dari pertandingan ke pertandingan. Dia membawa agresivitas dan kualitas yang sangat menarik bagi kami." Meskipun Freund menegaskan bahwa klub akan "terus memantaunya dengan cermat," kedatangan calon pemain incaran seperti Kennet Eichhorn masih bisa menghalangi jalannya. Akibatnya, jika tawaran yang substansial datang, klub mungkin tergoda untuk menjual pemain muda tersebut dengan keuntungan yang signifikan.
Aseko tetap terbuka terhadap segala kemungkinan di masa depan
Pemain tersebut tetap bersikap realistis terkait langkah selanjutnya dan saat ini fokus pada Hannover, di mana timnya hanya terpaut tiga poin dari zona promosi. "Setiap atlet pasti bermimpi untuk bermain di tim terbaik pada suatu saat nanti," kata Aseko, namun ia tidak menutup kemungkinan untuk tetap bertahan di 2. Bundesliga selama satu tahun lagi demi memastikan waktu bermain yang reguler. "Saya tidak ingin menutup kemungkinan apa pun dan ingin menjaga semua opsi saya tetap terbuka untuk saat ini," jelasnya. Meskipun demikian, ia tetap menjalin komunikasi terbuka dengan Munich: "Tentu saja, ada pertukaran dan diskusi rutin dengan pihak yang berwenang di Bayern dan Hannover. Saya telah berbicara dengan Christoph Freund; ia bangga dengan perkembangan saya dan menyarankan saya untuk terus berjuang dan tidak menyerah," tambahnya.
