Bayern Munich mengaktifkan opsi pembelian kembali dalam kesepakatan yang menguntungkan, dengan rencana penjualan besar-besaran pada musim panas mendatang

Terlepas dari klausul pembelian kembali, masa depan jangka panjang Aseko di Allianz Arena tetap tidak pasti karena Bayern berencana melakukan perombakan besar-besaran di lini tengah. Meskipun kemungkinan penjualan belum dikesampingkan, Sky melaporkan bahwa kemungkinan hengkangnya Leon Goretzka pada musim panas nanti dapat membuka peluang baginya untuk masuk ke dalam skuad Kompany.

Direktur olahraga Christoph Freund baru-baru ini memuji pemain internasional U-21 tersebut, dengan mengatakan: "Noel tampil sangat baik. Dia telah beradaptasi dengan sangat baik ke dalam tim dan terus meningkat dari pertandingan ke pertandingan. Dia membawa agresivitas dan kualitas yang sangat menarik bagi kami." Meskipun Freund menegaskan bahwa klub akan "terus memantaunya dengan cermat," kedatangan calon pemain incaran seperti Kennet Eichhorn masih bisa menghalangi jalannya. Akibatnya, jika tawaran yang substansial datang, klub mungkin tergoda untuk menjual pemain muda tersebut dengan keuntungan yang signifikan.



