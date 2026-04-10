Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bayern Munich mendapat pukulan telak akibat cedera, karena bintang muda Lennart Karl dipastikan absen selama beberapa pekan
Karl mengalami robekan otot dalam kekalahan Bayern
Bayern mengonfirmasi pada hari Jumat bahwa Karl mengalami robekan serat otot di bagian belakang paha kanannya. Cedera tersebut didiagnosis setelah dilakukan pemeriksaan medis oleh tim medis klub.
Die Roten belum mengumumkan jadwal pemulihan resmi, namun Sky melaporkan bahwa pemain muda tersebut kemungkinan akan absen selama sekitar tiga minggu.
- Getty Images Sport
Bayern mengonfirmasi diagnosis tersebut setelah pemeriksaan medis
Hal ini tentu sangat mengecewakan bagi sang pemain maupun klub, mengingat peran Karl yang semakin penting dalam skuad Vincent Kompany musim ini. Gelandang serang remaja ini dengan cepat menjadi salah satu opsi serangan Bayern yang paling menjanjikan, sehingga absennya ia menjadi pukulan telak di tengah fase krusial musim ini. Bayern mengumumkan cedera tersebut dalam pernyataan resmi klub setelah Karl menjalani pemeriksaan medis.
"Lennart Karl mengalami robekan serat otot di bagian belakang paha kanannya," kata klub tersebut. "Diagnosis tersebut telah dikonfirmasi oleh tim medis FC Bayern. Hal ini berarti gelandang serang berusia 18 tahun itu akan absen untuk waktu yang belum dapat ditentukan."
Absennya Bayern di Liga Champions semakin memperparah kekhawatiran
Cedera yang dialami Karl terjadi pada saat yang sangat tidak menguntungkan bagi Bayern, mengingat laga penentu Liga Champions sudah di depan mata. Pemain remaja ini diperkirakan akan absen pada leg kedua babak perempat final melawan Real Madrid Rabu depan.
Meskipun usianya masih muda, Karl telah memberikan kontribusi besar di Eropa musim ini. Gelandang serang ini telah mencetak empat gol dan dua assist dalam tujuh penampilan di Liga Champions. Absennya Karl juga berdampak pada performa Bayern di kompetisi domestik. Karl telah berkontribusi dalam 10 gol dalam 24 pertandingan Bundesliga, termasuk mencetak gol penentu kemenangan dramatis di menit-menit akhir dalam kemenangan 3-2 atas Freiburg baru-baru ini.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Bayern kini harus bermain tanpa Karl selama jadwal pertandingan yang padat. Pemain muda ini diperkirakan akan absen dalam laga Bundesliga mendatang melawan St. Pauli serta leg kedua perempat final Liga Champions melawan Madrid.
Ada juga keraguan apakah ia akan pulih tepat waktu untuk semifinal DFB-Pokal melawan Bayer Leverkusen pada 22 April. Meskipun Bayern masih memiliki kedalaman lini serang melalui pemain seperti Michael Olise, Luis Diaz, dan Serge Gnabry, cedera Karl menghilangkan salah satu opsi kreatif paling dinamis mereka pada titik krusial musim ini.