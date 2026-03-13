Goal.com
Bayern Munich mendapat kabar baik terkait cedera Alphonso Davies setelah pelatih timnas Kanada, Jesse Marsch, mengungkap sejauh mana cedera terbaru sang bek sayap tersebut

Bek sayap Bayern Munich, Alphonso Davies, diperkirakan akan absen dalam waktu yang lebih singkat daripada yang dikhawatirkan semula setelah mengalami cedera saat melawan Atalanta. Pelatih kepala Kanada, Jesse Marsch, telah memberikan kabar terbaru yang menggembirakan mengenai jadwal pemulihan sang bek setelah menghubungi pemain andalannya tersebut.

  • Sebuah kelegaan besar bagi Kompany

    Para pendukung di Allianz Arena pun menahan napas saat Davies tertatih-tatih keluar lapangan dalam kemenangan telak Bayern 6-1 atas Atalanta di Liga Champions. Mengingat riwayat masalah kebugaran yang dialami bek tersebut belakangan ini, ada kekhawatiran nyata bahwa ia harus absen dalam waktu lama di tengah-tengah fase krusial musim ini.

    Namun, diagnosisterbaru menunjukkan bahwa cedera tersebut jauh lebih ringan daripada yang diperkirakan semula. Meskipun staf medis Bayern bersikap hati-hati dengan prognosis awal mereka, kabar dari pihak pemain asal Kanada tersebut menunjukkan bahwa pemain berusia 25 tahun itu terhindar dari robekan serius.

  • Alphonso DaviesGetty Images

    Marsch memberikan penjelasan mengenai pemulihan

    Marsch telah berkomunikasi langsung dengan kaptennya dan memberikan perkiraan waktu yang optimis terkait kembalinya sang kapten ke lapangan. Mantan pelatih Leeds United itu mengungkapkan bahwa cedera yang dialami saat ini hanyalah rintangan kecil dibandingkan dengan masalah otot yang dialami Davies sebulan lalu.

    "Saya sudah berbicara dengannya. Dia jelas sedikit sedih dan frustrasi," kata Marsch kepada TSN. "Tapi dia mengatakan bahwa cedera ini – bahkan jika dibandingkan dengan yang dialaminya sekitar sebulan lalu – jauh lebih ringan. Dia mungkin membutuhkan waktu dua hingga tiga minggu untuk pulih."

  • Strategi jeda internasional

    Marsch lebih lanjut menjelaskan bahwa Kanada berencana mendukung Bayern dengan tidak memanggil kapten andalan mereka pada jendela pertandingan internasional mendatang. "Kami kemungkinan tidak akan memanggilnya ke skuad pada bulan Maret dan membiarkannya tetap di Munich agar ia bisa pulih sepenuhnya. Itu tidak masalah. Saya yakin ia akan melakukannya," kata mantan pelatih RB Leipzig itu mengenai jadwal pertandingan bulan Maret.

    Pelatih tersebut menekankan pentingnya pendekatan yang sabar, terutama mengingat riwayat cedera ACL serius yang dialami Davies pada tahun 2025. "Pesan saya kepadanya adalah: 'Tetaplah positif. Tidak mudah ketika Anda kembali dari cedera jangka panjang seperti itu. Semuanya akan baik-baik saja. Anda masih muda dan kuat. Kita hanya perlu mengambil langkah yang tepat untuk memastikan tidak ada kemunduran lebih lanjut,'" tambah Marsch.

  • Davies MusialaIMAGO / Jan Huebner

    Fokus pada rehabilitasi

    Davies diperkirakan akan absen dalam laga Bundesliga melawan Bayer Leverkusen dan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta. Sebagai pemuncak klasemen saat ini, Bayern akan berusaha mempertahankan momentum mereka sementara bek sayap andalan mereka menjalani program rehabilitasi khusus. Dengan tidak mengikuti pemanggilan tim nasional, Davies bertekad untuk kembali dalam kondisi prima 100 persen menjelang fase penutup musim ini, seiring upaya Bayern untuk meraih treble.

