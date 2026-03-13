Bayern Munich mendapat kabar baik terkait cedera Alphonso Davies setelah pelatih timnas Kanada, Jesse Marsch, mengungkap sejauh mana cedera terbaru sang bek sayap tersebut

Para pendukung di Allianz Arena pun menahan napas saat Davies tertatih-tatih keluar lapangan dalam kemenangan telak Bayern 6-1 atas Atalanta di Liga Champions. Mengingat riwayat masalah kebugaran yang dialami bek tersebut belakangan ini, ada kekhawatiran nyata bahwa ia harus absen dalam waktu lama di tengah-tengah fase krusial musim ini.

Namun, diagnosisterbaru menunjukkan bahwa cedera tersebut jauh lebih ringan daripada yang diperkirakan semula. Meskipun staf medis Bayern bersikap hati-hati dengan prognosis awal mereka, kabar dari pihak pemain asal Kanada tersebut menunjukkan bahwa pemain berusia 25 tahun itu terhindar dari robekan serius.