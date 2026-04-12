Bayern Munich mencetak sejarah dengan rekor 54 tahun saat pasukan Vincent Kompany menghancurkan St Pauli

Momen pemecahan rekor itu terjadi di Stadion Millerntor saat Bayern Munich menambah jumlah gol mereka musim ini menjadi 105 gol. Dengan demikian, tim ini berhasil melampaui rekor legendaris 101 gol yang dicetak oleh Gerd Müller dan skuad ikonik Bayern musim 1971-72. Itu adalah penampilan yang sangat efektif dari tim yang mengalami rotasi pemain, yang menunjukkan kedalaman skuad yang luar biasa yang dimiliki Kompany. Jamal Musiala membuka skor di awal pertandingan, tetapi gol Leon Goretzka pada menit ke-53-lah yang secara resmi mencatatkan para pemain saat ini dalam buku sejarah.

"Tujuan kami adalah selalu memenangkan segalanya," kata pelatih Bayern, Kompany, kepada Sky setelah pertandingan, jelas puas dengan profesionalisme penampilan tersebut hanya beberapa hari setelah ulang tahunnya yang ke-40.