Bayern Munich mencetak sejarah dengan rekor 54 tahun saat pasukan Vincent Kompany menghancurkan St Pauli
Tim asuhan Kompany memecahkan rekor Gerd Müller tahun 1972
Momen pemecahan rekor itu terjadi di Stadion Millerntor saat Bayern Munich menambah jumlah gol mereka musim ini menjadi 105 gol. Dengan demikian, tim ini berhasil melampaui rekor legendaris 101 gol yang dicetak oleh Gerd Müller dan skuad ikonik Bayern musim 1971-72. Itu adalah penampilan yang sangat efektif dari tim yang mengalami rotasi pemain, yang menunjukkan kedalaman skuad yang luar biasa yang dimiliki Kompany. Jamal Musiala membuka skor di awal pertandingan, tetapi gol Leon Goretzka pada menit ke-53-lah yang secara resmi mencatatkan para pemain saat ini dalam buku sejarah.
"Tujuan kami adalah selalu memenangkan segalanya," kata pelatih Bayern, Kompany, kepada Sky setelah pertandingan, jelas puas dengan profesionalisme penampilan tersebut hanya beberapa hari setelah ulang tahunnya yang ke-40.
Musiala tampil gemilang meski baru-baru ini mendapat kritikan
Musiala menjadi motor serangan tim tamu, mencetak gol pada menit kesembilan setelah menerima umpan dari Konrad Laimer. Penampilan pemain berusia 23 tahun itu terasa seperti sebuah pernyataan tegas menyusul komentar terbaru dari mantan kapten klub Oliver Kahn, yang menyarankan sang playmaker untuk mempertimbangkan istirahat dari tugas internasional demi memfokuskan diri pada kebugarannya. St Pauli berusaha membalas dan nyaris menyamakan kedudukan melalui Mathias Pereira Lage, namun blok keras dari Min-jae Kim menjaga gawang tetap bersih dan memungkinkan mesin Bayern terus melaju ke depan.
Kerusakan pada babak kedua
Pintu gerbang gol benar-benar terbuka lebar setelah jeda babak pertama, karena kualitas Bayern terbukti terlalu tangguh bagi tuan rumah. Setelah tendangan voli bersejarah Goretzka, Michael Olise dengan cepat menambah gol ketiga lewat tendangan akurat ke sudut bawah gawang. Olise, yang disoraki oleh penonton tuan rumah, merayakannya dengan gestur provokatif yang menegaskan dominasi penuh tim tamu atas pertandingan. St Pauli, yang dipimpin oleh Alexander Blessin, tetap berada di zona play-off degradasi dan tak mampu menahan tekanan yang tak henti-hentinya. Nicolas Jackson menambah gol keempat pada menit ke-65, sementara Raphael Guerreiro menutup skor di akhir pertandingan, membuat tuan rumah terpuruk dan memastikan Bayern semakin menjauh di puncak klasemen.
Perhatian kini beralih ke laga melawan Real Madrid
Setelah memastikan kemenangan dengan meyakinkan, Kompany mampu mengatur susunan pemainnya dengan efektif. Pelatih asal Belgia itu melakukan tujuh pergantian pada susunan pemain yang menghadapi Real Madrid di leg pertama, dengan memberi istirahat kepada bintang-bintang seperti Harry Kane. Pemain kunci seperti Joshua Kimmich dan Olise ditarik keluar di awal babak kedua untuk memastikan mereka tetap segar menjelang leg kedua di Spanyol. Setelah menangani tugas-tugas domestik dengan begitu mudah, Bayern kini menjamu Madrid dengan momentum musim yang memecahkan rekor di belakang mereka, berupaya mengamankan tempat di semifinal Liga Champions.