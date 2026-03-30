Bayern Munich menanggapi dengan santai rumor transfer Michael Olise dan menyoroti durasi kontraknya sebagai upaya untuk menangkis minat Real Madrid dan Liverpool
Rummenigge tak terpengaruh oleh desas-desus
Ketua Dewan Eksekutif FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, memberikan tanggapan tegas terhadap desas-desus yang semakin menguat seputar masa depan Olise, dengan menegaskan bahwa klub tetap tenang meskipun dilaporkan ada minat dari klub-klub papan atas Eropa seperti juara Liga Premier Liverpool atau raksasa La Liga Real Madrid. Rumor semakin memanas setelah pemain internasional Prancis itu mencatatkan awal yang gemilang dalam kariernya di Jerman, namun petinggi Bayern memandang spekulasi tersebut tak lebih dari sekadar kebisingan latar belakang dalam lanskap media modern.
Petinggi Bayern membantah kabar kepergian Olise
“Itu hanyalah rumor yang membuat semua orang di klub tersenyum. Anda lebih tahu daripada siapa pun bagaimana roda media berputar,” kata Rummenigge kepada Diario AS. Ia langsung menekankan bahwa pemain asal Prancis itu terikat kontrak jangka panjang, yang secara efektif mengubur harapan akan kesepakatan dengan harga murah. “Kontraknya masih tersisa tiga tahun – tak ada lagi yang perlu dikatakan. Orang-orang datang ke stadion untuk menonton pemain seperti dia.”
Sementara Rummenigge menanggapi laporan tersebut dengan tertawa, presiden kehormatan Bayern, Uli Hoeness, bersikap lebih agresif saat menanggapi tawaran potensial sebesar €200 juta dari Liverpool. Pimpinan yang blak-blakan itu mempertanyakan strategi perekrutan The Reds belakangan ini, dengan menyiratkan bahwa pengeluaran finansial besar-besaran mereka belum menghasilkan dominasi di lapangan.
“Liverpool sudah menghabiskan €500 juta tahun ini dan menjalani musim yang sangat buruk. Kami tidak akan membantu mereka bermain lebih baik tahun depan,” kata Hoeness. “Kami bermain untuk para penggemar kami. Kami memiliki 430.000 anggota, jutaan penggemar di seluruh dunia, dan tidak banyak membantu mereka jika kami memiliki €200 juta di bank tetapi bermain sepak bola yang lebih buruk setiap Sabtu karena itu.”
Perhatian kini tertuju pada pertarungan para raksasa
Sementara masa depan Olise mendominasi berita utama, Bayern juga tengah bersiap menghadapi laga besar Liga Champions melawan Real Madrid. Rummenigge menggambarkan pertandingan tersebut sebagai "pertandingan terhebat," sambil menyoroti bobot sejarah dari dua tim paling sukses dalam sejarah kompetisi tersebut.
“Ini adalah pertandingan yang paling sering dimainkan dalam sejarah Liga Champions. Sejauh ini sudah ada 28 pertemuan,” tambahnya. “Madrid memiliki dua kemenangan lebih banyak daripada kami. Hal yang sama terjadi di peringkat klub UEFA: mereka di peringkat pertama, kami tepat di belakangnya. Ini adalah puncaknya, pertandingan dari segala pertandingan, final sebelum final. Ini adalah laga yang paling banyak dibicarakan sepanjang masa. Pada tahun 2000-an kami membuat hidup Madrid paling sulit; belakangan ini mereka yang lebih unggul.
"Stadion [Bernabeu] itu membebani Anda. Penontonnya juga. Dulu Anda juga harus sedikit waspada terhadap wasit yang ditugaskan (tertawa), tapi energi yang bisa dihasilkan stadion itu luar biasa... Stadion dan para penggemar, bersama dengan tim, menjadi badai. Anda butuh saraf baja, ketenangan, dan kesiapan mental."
Sikap tegas dalam mempertahankan status elit
Pihak manajemen Bayern tetap berfokus untuk mempertahankan status elit mereka dengan mempertahankan para pemain yang mampu menarik penonton ke stadion. Dengan menepis spekulasi kepergian Olise sebagai sekadar gosip media belaka, klub ini memberi sinyal kepada Real Madrid dan Liverpool bahwa setiap upaya pendekatan terhadap pemain internasional Prancis tersebut akan ditolak mentah-mentah. Tanpa adanya klausul pelepasan dalam kontraknya dan masih tersisa beberapa musim lagi, kendali sepenuhnya berada di tangan klub Bavaria tersebut.