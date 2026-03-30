Bayern Munich menanggapi dengan santai rumor transfer Michael Olise dan menyoroti durasi kontraknya sebagai upaya untuk menangkis minat Real Madrid dan Liverpool

“Itu hanyalah rumor yang membuat semua orang di klub tersenyum. Anda lebih tahu daripada siapa pun bagaimana roda media berputar,” kata Rummenigge kepada Diario AS. Ia langsung menekankan bahwa pemain asal Prancis itu terikat kontrak jangka panjang, yang secara efektif mengubur harapan akan kesepakatan dengan harga murah. “Kontraknya masih tersisa tiga tahun – tak ada lagi yang perlu dikatakan. Orang-orang datang ke stadion untuk menonton pemain seperti dia.”

Sementara Rummenigge menanggapi laporan tersebut dengan tertawa, presiden kehormatan Bayern, Uli Hoeness, bersikap lebih agresif saat menanggapi tawaran potensial sebesar €200 juta dari Liverpool. Pimpinan yang blak-blakan itu mempertanyakan strategi perekrutan The Reds belakangan ini, dengan menyiratkan bahwa pengeluaran finansial besar-besaran mereka belum menghasilkan dominasi di lapangan.

“Liverpool sudah menghabiskan €500 juta tahun ini dan menjalani musim yang sangat buruk. Kami tidak akan membantu mereka bermain lebih baik tahun depan,” kata Hoeness. “Kami bermain untuk para penggemar kami. Kami memiliki 430.000 anggota, jutaan penggemar di seluruh dunia, dan tidak banyak membantu mereka jika kami memiliki €200 juta di bank tetapi bermain sepak bola yang lebih buruk setiap Sabtu karena itu.”