AFP
Diterjemahkan oleh
Bayern Munich menampik kabar kepindahan John Stones, sementara pejabat klub memberikan informasi terbaru mengenai pembicaraan transfer Anthony Gordon
Eberl meluruskan kabar tentang Stones
Meskipun beredar spekulasi kencang yang mengaitkan bek Manchester City, John Stones, dengan kepindahan ke Allianz Arena, Bayern Munich secara resmi membantah keterlibatan mereka dengan pemain internasional Inggris tersebut. Pemain berusia 31 tahun itu akan menjadi pemain bebas transfer pada musim panas ini, dan sejumlah laporan menyebutkan ia berpotensi bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya, Vincent Kompany, di Jerman.
Namun, Eberl dengan cepat membantah klaim tersebut ketika ditanya mengenai kemungkinan mendatangkan sang pemenang berulang kali ke Bundesliga. Berbicara kepada BILD, direktur olahraga tersebut dengan tegas menanggapi laporan tersebut, dengan menyatakan secara sederhana: "Itu tidak benar." Klub tampaknya sedang memfokuskan sumber dayanya ke arah lain saat mereka bersiap untuk perombakan skuad setelah kampanye Bundesliga yang bersejarah.
- Getty Images
Pembicaraan transfer untuk bintang Newcastle, Anthony Gordon, telah dimulai
Meskipun kesepakatan untuk Stones sudah tidak lagi dibahas, Bayern tetap serius memburu pemain sayap Newcastle United, Anthony Gordon. Mantan pemain Everton ini telah menjadi prioritas utama bagi juara Jerman tersebut, yang ingin menambah kecepatan dan kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Eberl menegaskan bahwa diskusi internal berjalan lancar saat mereka berupaya mencapai terobosan.
Eberl mengomentari upaya tersebut dengan mengatakan: “Kami sepakat bahwa kami akan merekrut pemain penyerang jika dana tersedia.” Ia juga menggoda para penggemar mengenai status kesepakatan tersebut, menambahkan: “Kami telah melakukan pembicaraan yang sangat baik [tentang Gordon] dan berharap dapat membuat kemajuan.” Diketahui bahwa sang pemain sayap sangat ingin pindah ke Allianz Arena setelah musim yang diwarnai oleh penampilannya yang luar biasa di Liga Champions, dengan mencetak 10 gol dalam 12 penampilan, meskipun musim domestiknya relatif sepi.
Kendala keuangan dalam upaya merekrut Gordon
Hambatan utama dalam setiap potensi kesepakatan tetaplah penilaian Newcastle terhadap pemain berusia 25 tahun tersebut. The Magpies dilaporkan bersikeras meminta biaya transfer sekitar £75 juta (€86 juta), angka yang saat ini enggan dipenuhi sepenuhnya oleh Bayern. Tim asal Jerman tersebut tetap optimis bahwa mereka dapat menegosiasikan persyaratan ini ke level yang lebih terjangkau selama jendela transfer musim panas. Dengan Gordon yang terikat kontrak jangka panjang di St James' Park, Newcastle berada dalam posisi tawar yang kuat, namun keinginan sang pemain untuk mencari tantangan baru di Munich bisa menjadi faktor penentu dalam negosiasi.
- Getty Images
Mengamati bintang muda Bundesliga, Kennet Eichhorn
Selain para bintang ternama, Bayern juga terus memantau talenta lokal, khususnya pemain muda berbakat Hertha BSC, Kennet Eichhorn. Gelandang bertahan berusia 16 tahun ini menarik perhatian setelah menorehkan musim gemilang di divisi dua, dan kontraknya dilaporkan memuat klausul pelepasan sebesar €12 juta. Eberl mengakui bahwa mengabaikan talenta semacam itu akan menjadi kegagalan bagi departemen pemandu bakatnya.
“Saya pikir jika Anda melihat Kenny Eichhorn, dan FC Bayern bahkan tidak mempertimbangkannya, maka kami tidak akan menjalankan tugas kami,” jelas Eberl. “Sekarang Anda harus melihat apakah itu cocok dan apa visi dia serta manajemennya. Apakah itu benar-benar terjadi adalah masalah yang sama sekali berbeda.”
Saat klub bersiap menghadapi hengkangnya pemain seperti Leon Goretzka dan Raphael Guerreiro, mengamankan generasi talenta berikutnya tetap menjadi pilar utama dari strategi mereka.