Bayern Munich menampik kabar kepindahan John Stones, sementara pejabat klub memberikan informasi terbaru mengenai pembicaraan transfer Anthony Gordon

Meskipun beredar spekulasi kencang yang mengaitkan bek Manchester City, John Stones, dengan kepindahan ke Allianz Arena, Bayern Munich secara resmi membantah keterlibatan mereka dengan pemain internasional Inggris tersebut. Pemain berusia 31 tahun itu akan menjadi pemain bebas transfer pada musim panas ini, dan sejumlah laporan menyebutkan ia berpotensi bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya, Vincent Kompany, di Jerman.

Namun, Eberl dengan cepat membantah klaim tersebut ketika ditanya mengenai kemungkinan mendatangkan sang pemenang berulang kali ke Bundesliga. Berbicara kepada BILD, direktur olahraga tersebut dengan tegas menanggapi laporan tersebut, dengan menyatakan secara sederhana: "Itu tidak benar." Klub tampaknya sedang memfokuskan sumber dayanya ke arah lain saat mereka bersiap untuk perombakan skuad setelah kampanye Bundesliga yang bersejarah.

