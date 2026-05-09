Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bayern Munich mempercepat upaya mereka untuk mendatangkan bintang Atalanta setelah mendapat lampu hijau untuk transfer tersebut
Klub-klub Bavaria membidik penyerang asal Belgia
Bayern telah menunjukkan minat yang serius terhadap De Ketelaere, dengan menganggap bintang Atalanta tersebut sebagai rekrutan kunci untuk lini serang mereka. Pemain internasional Belgia itu telah menyetujui kemungkinan kepindahannya ke Bavaria, yang mengindikasikan bahwa kesepakatan gaji tidak akan menjadi hambatan besar dalam negosiasi mendatang. Meskipun sang pemain sangat berminat untuk pindah, Bayern kini harus memulai pembicaraan resmi dengan Atalanta guna menentukan biaya transfer yang sesuai untuk mantan pemain AC Milan tersebut.
- AFP
Izin transfer telah diterima
Menurut laporan dari Sky Sport dan pakar transfer Sacha Tavolieri, persiapan untuk kesepakatan tersebut sudah mulai dilakukan di belakang layar. Diketahui bahwa De Ketelaere telah memberikan persetujuannya untuk kemungkinan transfer ke Allianz Arena, yang secara efektif membuka jalan bagi dimulainya negosiasi antar klub. Perkembangan ini terjadi setelah transformasi sukses sang pemain di Bergamo, di mana kualitas teknis dan kemampuannya bermain di antara lini telah menghidupkan kembali kariernya di bawah bimbingan Gian Piero Gasperini.
Kebangkitan Bergamo menarik perhatian klub-klub besar
Kebangkitan De Ketelaere telah menjadikannya salah satu pemain kreatif paling diminati di dunia sepak bola Eropa setelah masa-masa sulitnya di San Siro. Setelah bergabung dengan Atalanta dengan status pinjaman dari Milan pada tahun 2023, klub Italia tersebut menggunakan opsi mereka untuk menjadikan transfer tersebut permanen dengan nilai sekitar €24 juta pada musim panas 2024. Kini di musim ketiganya di Gewiss Stadium, kontraknya saat ini berlaku hingga Juni 2028, yang memberikan Atalanta posisi tawar yang kuat saat mereka bersiap untuk negosiasi konkret dengan juara terbanyak Jerman tersebut.
- AFP
Pembicaraan dilanjutkan ke ruang rapat
Drama transfer ini diperkirakan akan semakin memanas seiring dengan pertemuan pejabat Bayern dengan pihak Atalanta untuk mengevaluasi syarat-syarat finansial dalam kesepakatan transfer permanen. Setelah persetujuan De Ketelaere diperoleh, fokus kini beralih pada apakah klub Serie A tersebut bersedia melepas aset andalannya dan dengan harga berapa. Strategi perekrutan Bayern pada musim panas ini tampaknya semakin gencar, dengan jadwal pertemuan lanjutan yang direncanakan guna menyelesaikan proses transfer ini lebih awal sebelum jeda internasional dan latihan pramusim.