Pelatih kepala Kompany memuji ketenangan dan semangat juang timnya saat menahan tekanan fisik di awal sebelum mengoyak pertahanan lawan.

Berbagi refleksinya setelah pertandingan di situs resmi Bayern, Kompany berkata: "Ini bukan hanya soal bagaimana kami memulai. Kami akan mencoba terus melanjutkan apa yang telah kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir, bermain dengan banyak energi, upaya, dan tentu saja selalu mencetak gol. Anak-anak menunjukkan itu lagi hari ini. Ini baru satu pertandingan dan baru tiga poin. Kami semua memulai dari nol. Kami belum memenangkan apa pun. Rasa lapar itu harus seperti pada hari pertama.

"Awalnya sangat sulit, tetapi itu normal. Stuttgart kuat secara fisik, tetapi kami tetap tenang dan peluang kami menjadi lebih baik. Saya pikir pada akhirnya kami pantas menang, tetapi itu tidak mudah. Kami selalu memberikan segalanya, berusaha menusuk ke belakang lini pertahanan dan saling mendukung. Itulah yang pada akhirnya membuat perbedaan."