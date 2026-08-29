Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bayern Munich membantai Stuttgart saat tim asuhan Vincent Kompany memulai pertahanan gelar Bundesliga dengan kemenangan meyakinkan lewat lima gol
Bayern Munich memberikan kemenangan telak tanpa ampun
Dayot Upamecano membawa tuan rumah unggul lebih dulu lewat sundulan sebelum Josha Vagnoman mencetak gol penyeimbang yang mengejutkan pada awal babak kedua. Respons Bayern datang seketika, saat penyelesaian apik dari Michael Olise dan gol bunuh diri sial dari Vagnoman membuat tim tamu tertinggal dua kali dalam tiga menit. Pemain pengganti Ismael Saibari kemudian menyumbang dua assist untuk Aleksandar Pavlovic dan Luis Diaz guna memastikan kemenangan telak pada laga pembuka.
- Getty Images Sport
Kompany menuntut rasa lapar yang tak kenal henti
Pelatih kepala Kompany memuji ketenangan dan semangat juang timnya saat menahan tekanan fisik di awal sebelum mengoyak pertahanan lawan.
Berbagi refleksinya setelah pertandingan di situs resmi Bayern, Kompany berkata: "Ini bukan hanya soal bagaimana kami memulai. Kami akan mencoba terus melanjutkan apa yang telah kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir, bermain dengan banyak energi, upaya, dan tentu saja selalu mencetak gol. Anak-anak menunjukkan itu lagi hari ini. Ini baru satu pertandingan dan baru tiga poin. Kami semua memulai dari nol. Kami belum memenangkan apa pun. Rasa lapar itu harus seperti pada hari pertama.
"Awalnya sangat sulit, tetapi itu normal. Stuttgart kuat secara fisik, tetapi kami tetap tenang dan peluang kami menjadi lebih baik. Saya pikir pada akhirnya kami pantas menang, tetapi itu tidak mudah. Kami selalu memberikan segalanya, berusaha menusuk ke belakang lini pertahanan dan saling mendukung. Itulah yang pada akhirnya membuat perbedaan."
Hoeness menyesalkan keruntuhan yang terlalu cepat
Kekalahan telak itu memperparah catatan buruk Stuttgart melawan Bayern, dengan ini menjadi kekalahan kelima beruntun mereka di semua kompetisi dari raksasa Bavaria tersebut. Merefleksikan kelengahan lini belakang timnya, pelatih kepala Sebastian Hoeness menjelaskan: "20 menit pertama sangat positif, lalu kami tertinggal dari situasi bola mati. Itu sangat membuat frustrasi.
"Pada akhir babak pertama, kami harus menderita. Kami melakukannya, bertahan dan masuk ke jeda dengan tertinggal 1-0. Setelah itu kami keluar dan membuat skor menjadi 1-1, mungkin entah dari mana. Itulah tepatnya yang Anda inginkan. Anda ingin menjaga pertandingan tetap terbuka selama mungkin.
"Lalu pertandingan berakhir enam menit kemudian. Ini sangat membuat frustrasi. Kami perlu berkembang, tidak diragukan lagi. Bayern akan mengalahkan lebih banyak tim lagi di sini, dan mungkin dengan skor yang lebih besar. Tetapi tujuan kami tetap bermain lebih baik dalam situasi tertentu."
- Getty Images Sport
Momentum terbangun jelang jeda
Bayern akan berupaya mempertahankan momentum awal mereka saat menjalani laga tandang pertama musim ini ketika mereka bertandang menghadapi Osnabruck pada putaran pertama DFB-Pokal. Kompany kemungkinan besar akan merotasi skuadnya setelah para rekrutan musim panasnya tampil tajam sebagai pemain pengganti, sementara fase liga Liga Champions yang menantang juga semakin dekat. Kemenangan telak di ajang piala akan menjadi suntikan moral ideal menjelang jeda internasional musim gugur yang segera tiba.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami