Bayern Munich membantah telah mendekati Mohamed Salah setelah bintang Liverpool itu dikaitkan dengan kepindahan untuk bergabung dengan Harry Kane dan Vincent Kompany
Kepergian yang penuh emosi memicu rumor transfer
Penyerang tersebut mengonfirmasi kepindahannya dalam sebuah video yang penuh emosi yang ia bagikan di media sosial, yang memicu spekulasi liar mengenai masa depannya. Ibrahim Hassan, manajer tim nasional Mesir, mengisyaratkan bahwa ia mendengar kabar bahwa pihak sang pemain sayap telah menerima tawaran dari Bayern Munich, Paris Saint-Germain, dan klub-klub Serie A.
Menanggapi rumor yang semakin merebak, agennya, Ramy Abbas, menggunakan X untuk mengklarifikasi situasi tersebut, dengan menegaskan: "Kami tidak tahu di mana Mohamed akan bermain musim depan. Ini juga berarti tidak ada orang lain yang tahu."
Direktur olahraga Bayern membantah rumor tersebut
Meskipun beredar spekulasi yang mengaitkan sang pemain dengan kemungkinan pindah untuk bergabung dengan Harry Kane dan Vincent Kompany, klub asal Jerman tersebut telah mengambil langkah untuk mengklarifikasi situasi ini. Dalam wawancara dengan Winwin, direktur olahraga Max Eberl dengan tegas membantah klaim bahwa Bayern Munich sedang memburu sang penyerang. Eberl menyatakan: "Tidak, Mohamed Salah belum menerima tawaran apa pun dari Bayern Munich."
Klub tersebut telah dengan tegas menjauhkan diri dari persaingan tersebut, sementara laporan juga menyebutkan bahwa klub Major League Soccer, Inter Miami, telah mengesampingkan kemungkinan untuk membawanya ke Amerika Serikat guna bermain bersama Lionel Messi.
Kepergian dari Anfield terjadi setelah perselisihan di jajaran manajemen
Kepergian sang penyerang ini terjadi setelah masa-masa yang penuh gejolak di Merseyside. Perselisihan terbuka dengan manajer Arne Slot membuat sang pemain dicadangkan selama tiga pertandingan pada bulan Desember. Namun, keduanya berhasil memperbaiki hubungan mereka, dan sang pemain sayap telah mencetak lima gol dalam 14 penampilannya terakhir setelah kembali dari Piala Afrika. Saat Liverpool bersiap untuk membatalkan tahun terakhir kontraknya, mantan manajer Jurgen Klopp telah memperingatkan klub untuk mencari penggantinya. Klopp mengatakan: "Pemain seperti ini tidak tergantikan. Akan ada kekosongan yang akan diisi oleh seseorang, tetapi pemain seperti Mo Salah? Saya tidak yakin ada pemain lain yang seperti dia di luar sana."
Meninggalkan warisan yang abadi
Ia akan hengkang sebagai salah satu pemain dengan gelar terbanyak dalam sejarah klub, setelah meraih delapan trofi, termasuk dua gelar Liga Premier dan Liga Champions. Selama sembilan tahun kariernya yang gemilang, ia mencetak 255 gol dalam 435 penampilan. Rekor luar biasa ini mengukuhkan statusnya sebagai pencetak gol terbanyak ketiga sepanjang masa. Ia hanya berada di belakang legenda Roger Hunt, yang mencetak 285 gol, dan Ian Rush, yang memegang rekor tertinggi dengan 346 gol. Pihak manajemen telah memutuskan untuk mengizinkannya hengkang lebih awal sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya yang luar biasa.