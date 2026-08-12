AFP
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Bayern Munich memasang tembok privasi anti-mata-mata raksasa di Sabener Strasse saat Vincent Kompany meningkatkan kerahasiaan di tempat latihan
Isolasi total di Säbener Straße
Atmosfer di pusat latihan bersejarah Bayern telah berubah signifikan seiring klub bergerak menerapkan era baru kerahasiaan taktik. Menurut Bild, pekerjaan dimulai pada awal pekan ini untuk serangkaian pagar privasi baru yang menjulang di fasilitas Sabener Strasse, dan pada Rabu, skala sebenarnya dari proyek tersebut mulai terlihat jelas bagi para pengamat. Bayern pada dasarnya menutup diri dari dunia luar dengan layar privasi XXL raksasa yang sebagian telah dipasang untuk melindungi aktivitas tim utama.
Di sekitar lapangan latihan baru yang saat ini sedang dibangun, pilar-pilar baja besar setinggi hampir sepuluh meter telah didirikan dalam beberapa pekan terakhir untuk menyediakan kerangka yang diperlukan bagi pelindung canggih ini. Mekanisme di balik penghalang anti-spionase ini adalah sistem tali dan katrol canggih yang dirancang untuk mengangkat terpal privasi besar berwarna abu-abu ke posisinya dalam sekejap. Meski sistem itu diuji pada Selasa pagi tanpa kain penutupnya, pada Rabu bagian pertama dari lembaran pelindung berat itu dipasang pada tabung baja tebal dan ditarik ke tempatnya.
- Getty Images Sport
Pengaruh Inggris terhadap langkah-langkah keamanan Bayern
Kompany tampaknya menjadi penggerak utama di balik peningkatan langkah keamanan ini. Setelah klub kembali dari tur pramusim mereka di Asia, pelatih Belgia berusia 40 tahun itu terlihat memeriksa langsung perkembangan konstruksi bersama direktur olahraga Christoph Freund. Kompany memberi perhatian khusus pada pagar, mencerminkan pola pikir yang terbentuk selama waktunya yang panjang di Premier League, baik sebagai pemain maupun manajer. Di Inggris, klub-klub elite terbiasa berlatih di lingkungan yang sepenuhnya terisolasi dari suporter, media, dan calon pemantau dari tim rival.
Dengan menerapkan struktur permanen dan kokoh seperti itu, Kompany mengirim pesan yang jelas bahwa era pengamatan santai telah berakhir. Juru taktik Belgia itu meyakini setiap detail penting dalam upaya merebut kembali gelar Bundesliga, termasuk memastikan rutinitas bola mati dan perubahan formasi tidak bocor sebelum hari pertandingan.
Dari tirai Guardiola hingga layar berteknologi tinggi
Meski Kompany mendorong batas-batas baru, konsep "Geheimtraining" (latihan rahasia) bukan hal yang sepenuhnya baru di Sabener Strasse. Pep Guardiola terkenal pernah memperkenalkan langkah perlindungan besar pertama selama masa jabatannya, dengan memasang apa yang kemudian dikenal secara lokal sebagai "tirai Guardiola", sebuah kain penutup abu-abu besar di sekeliling salah satu lapangan utama yang bisa ditutup oleh staf keamanan. Namun, sistem ini kerap bermasalah secara teknis, dan sering gagal beroperasi dengan benar saat angin kencang atau suhu beku.
Sistem baru yang digerakkan tali ini dirancang sebagai peningkatan signifikan dari upaya-upaya sebelumnya, dengan menawarkan reliabilitas yang lebih baik dan tingkat penghalang visual yang jauh lebih tinggi. Tidak seperti tirai sebelumnya, terpal XXL baru ini cukup tinggi untuk menutup hampir setiap sudut pandang yang mungkin ke area latihan, menciptakan suasana bak benteng. Klub menginvestasikan dana besar pada infrastruktur ini untuk memastikan kegagalan teknis tidak lagi mengganggu kerahasiaan sesi latihan mereka.
- Getty Images Sport
Menyeimbangkan kerahasiaan profesional dengan tradisi suporter
Para pekerja konstruksi terus menuntaskan pemasangan tersebut, memastikan seluruh perimeter zona latihan baru tertutup oleh layar bermotor. Pemasangan dinding raksasa itu memicu perdebatan di kalangan pendukung Bayern mengenai keseimbangan antara tuntutan profesional modern dan identitas klub sebagai institusi yang berfokus pada komunitas. Meski langkah ini jelas profesional dan dirancang untuk memberi tim keunggulan kompetitif, sejumlah pengamat menyebutnya sebagai "jauh dari ramah suporter". Selama beberapa dekade, bagian dari pesona Bayern adalah kemampuan fans untuk melihat sekilas para idola mereka dalam aktivitas sehari-hari, tetapi layar XXL baru itu membuat hal tersebut nyaris mustahil di lapangan rahasia ketiga.
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