Atmosfer di pusat latihan bersejarah Bayern telah berubah signifikan seiring klub bergerak menerapkan era baru kerahasiaan taktik. Menurut Bild, pekerjaan dimulai pada awal pekan ini untuk serangkaian pagar privasi baru yang menjulang di fasilitas Sabener Strasse, dan pada Rabu, skala sebenarnya dari proyek tersebut mulai terlihat jelas bagi para pengamat. Bayern pada dasarnya menutup diri dari dunia luar dengan layar privasi XXL raksasa yang sebagian telah dipasang untuk melindungi aktivitas tim utama.

Di sekitar lapangan latihan baru yang saat ini sedang dibangun, pilar-pilar baja besar setinggi hampir sepuluh meter telah didirikan dalam beberapa pekan terakhir untuk menyediakan kerangka yang diperlukan bagi pelindung canggih ini. Mekanisme di balik penghalang anti-spionase ini adalah sistem tali dan katrol canggih yang dirancang untuk mengangkat terpal privasi besar berwarna abu-abu ke posisinya dalam sekejap. Meski sistem itu diuji pada Selasa pagi tanpa kain penutupnya, pada Rabu bagian pertama dari lembaran pelindung berat itu dipasang pada tabung baja tebal dan ditarik ke tempatnya.