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Bayern Munich melontarkan tawaran untuk Jules Kounde seiring terungkapnya sikap bek sayap Barcelona tersebut terkait transfer
Bayern mengajukan permintaan resmi
Menurut BILD, Bayern telah ikut bersaing untuk mendapatkan Kounde, dengan menghubungi lingkaran terdekat sang pemain dalam beberapa hari terakhir untuk membahas kemungkinan kepindahannya ke Allianz Arena. Klub raksasa Bavaria itu ingin mengetahui situasi kontrak pemain asal Prancis tersebut saat ini serta kesediaannya untuk meninggalkan Katalonia setelah menjalani musim domestik yang naik-turun di Camp Nou.
Meskipun klub Jerman tersebut sangat ingin mendapatkan jasanya, sumber-sumber yang dekat dengan sang pemain menyebutkan bahwa prioritas utama Kounde saat ini adalah tetap bersama Blaugrana.
Setelah penampilan yang menyegarkan di Piala Dunia, sang bek bertekad untuk memperjuangkan posisinya dan membuktikan kemampuannya di bawah asuhan Hansi Flick. Meskipun ada minat dari Munich, belum ada negosiasi resmi yang dibuka antara kedua klub.
Perubahan sikap Barcelona terkait penjualan pemain
Meskipun Kounde tetap menjadi aset penting, ia tidak lagi dianggap sama sekali tidak bisa dijual oleh Barcelona. Pertimbangan finansial yang sedang dihadapi klub membuat mereka bersedia mendengarkan tawaran signifikan untuk sebagian besar anggota skuad, asalkan penawaran tersebut sesuai dengan valuasi yang ditetapkan. Pihak manajemen mencatat kurangnya konsistensi dalam penampilannya tahun lalu, yang memicu diskusi internal mengenai masa depannya sebelum penampilan heroiknya di Piala Dunia mengubah narasi tersebut.
Klub sebelumnya telah mengambil langkah untuk melindungi nilai Kounde pada Agustus lalu, dengan memperpanjang kontraknya hingga 2030 guna menangkis minat dari Manchester City. Pep Guardiola telah lama mengagumi sang bek, sehingga mendorong Barca untuk meningkatkan persyaratan kontraknya dan mengamankan masa depannya.
Namun, dengan Bayern Munich yang kini mengincar, Blaugrana kini berada di persimpangan jalan mengenai apakah akan menjualnya atau bertaruh bahwa sang pemain akan mempertahankan performa internasionalnya di kandang sendiri.
Performa di Piala Dunia kembali memicu minat kalangan elit
Kounde bisa dibilang menjadi salah satu pemain dengan performa paling konsisten di Piala Dunia 2026, dan kini menjadi andalan dalam susunan starting XI Didier Deschamps. Setelah tampil dalam sebagian besar pertandingan timnya sejauh ini, mantan pemain Sevilla ini telah memberikan kokohnya pertahanan bersama pemain-pemain seperti William Saliba dan Dayot Upamecano.
Kemampuannya dalam menghentikan pergerakan pemain sayap lawan telah mengingatkan para pemain elit Eropa bahwa ia tetap menjadi salah satu spesialis terbaik di posisinya.
Kebangkitan ini tentu menjadi kabar baik bagi Barcelona, mengingat sang pemain sempat kesulitan menemukan ritme permainan yang konsisten selama sebagian musim klub lalu. Meskipun sempat melakukan beberapa kesalahan konsentrasi yang merugikan tim, rekam jejaknya di level internasional telah mengangkat nilai pasarnya kembali mendekati angka €60 juta.
"Saya memiliki kontrak dengan Barcelona hingga 2030," kata Kounde baru-baru ini, menegaskan kembali komitmen jangka panjangnya terhadap proyek di Spanyol.
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Koundé menantang rekan-rekan setimnya di Barca
Koundé kini bersiap untuk membela Prancis saat ia berhadapan dengan rekan-rekan setimnya di Barcelona—yang kini membela Spanyol—dalam laga semifinal Piala Dunia pada hari Selasa di Arlington, Texas.
Les Blues menargetkan kemenangan dan tiket ke final Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan antara Argentina dan Inggris.
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