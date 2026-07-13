Bayern Munich melontarkan tawaran untuk Jules Kounde seiring terungkapnya sikap bek sayap Barcelona tersebut terkait transfer

Menurut BILD, Bayern telah ikut bersaing untuk mendapatkan Kounde, dengan menghubungi lingkaran terdekat sang pemain dalam beberapa hari terakhir untuk membahas kemungkinan kepindahannya ke Allianz Arena. Klub raksasa Bavaria itu ingin mengetahui situasi kontrak pemain asal Prancis tersebut saat ini serta kesediaannya untuk meninggalkan Katalonia setelah menjalani musim domestik yang naik-turun di Camp Nou.

Meskipun klub Jerman tersebut sangat ingin mendapatkan jasanya, sumber-sumber yang dekat dengan sang pemain menyebutkan bahwa prioritas utama Kounde saat ini adalah tetap bersama Blaugrana.

Setelah penampilan yang menyegarkan di Piala Dunia, sang bek bertekad untuk memperjuangkan posisinya dan membuktikan kemampuannya di bawah asuhan Hansi Flick. Meskipun ada minat dari Munich, belum ada negosiasi resmi yang dibuka antara kedua klub.



