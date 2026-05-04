Bayern Munich masih mengincar Anthony Gordon sementara Newcastle United mematok harga jual yang sangat tinggi untuk bintang Inggris tersebut
Bayern tertarik pada bintang Magpies
Klub-klub raksasa Bundesliga masih sangat berminat untuk mendatangkan Gordon, dengan pemain Manchester United tersebut muncul sebagai sosok kunci dalam rencana perekrutan musim panas mereka. Meskipun negosiasi dengan klub Liga Premier terbilang rumit, raksasa Bavaria tersebut telah menjalin kontak dengan perwakilan sang pemain untuk membahas kemungkinan kepindahannya ke Allianz Arena.
Gordon telah menjalani musim yang gemilang di Inggris, menjadi titik fokus serangan Eddie Howe. Kemampuannya untuk menerobos pertahanan lawan dan peningkatan kualitas penyelesaiannya telah menarik perhatian departemen pemandu bakat Bayern, yang memandangnya sebagai profil ideal untuk menyuntikkan lebih banyak dinamisme ke area sayap mereka.
Newcastle menetapkan nilai tinggi di tengah tekanan aturan FFP
Seperti dilaporkan oleh Sky Sport, klub asal Jerman tersebut kabarnya siap menawarkan kontrak lima tahun yang menggiurkan kepada pemain berusia 25 tahun itu agar ia pindah ke Munich.
Meskipun Bayern sangat ingin mencapai kesepakatan, Newcastle United tidak berniat melepas aset berharga mereka dengan harga murah. The Magpies telah menetapkan harga yang sangat tinggi untuk sang pemain sayap, dengan meminta biaya transfer sekitar €90 juta. Penilaian yang tinggi ini sebagian didorong oleh pentingnya sang pemain bagi skuad dan sebagian lagi oleh kebutuhan klub untuk menyeimbangkan pembukuan.
Newcastle berada di bawah tekanan untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan musim panas ini agar tetap mematuhi Aturan Laba dan Keberlanjutan (PSR) Liga Premier. Menjual talenta lokal bernilai tinggi seperti Gordon akan memberikan dorongan besar bagi kondisi keuangan mereka, tetapi Bayern saat ini menganggap angka €90 juta terlalu berlebihan dan enggan memenuhi harga yang diminta tersebut pada tahap negosiasi saat ini.
Gordon bersedia hengkang pada musim panas
Pemain itu sendiri tampaknya siap menghadapi tantangan baru. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Gordon "sangat terbuka" terhadap kemungkinan pindah ke Jerman dan cenderung akan meninggalkan St James' Park jika ada kesempatan yang tepat.
Prospek bersaing untuk meraih trofi besar dan bermain di Liga Champions secara rutin tetap menjadi daya tarik yang signifikan bagi mantan pemain Everton ini.
Gordon telah diberi tahu mengenai angka gaji potensial dan durasi kontrak yang menantinya di Munich. Meskipun ia tetap menjadi sosok populer di wilayah Timur Laut, daya tarik bergabung dengan salah satu klub paling bergengsi di Eropa mungkin terlalu kuat untuk ditolak, asalkan kedua klub pada akhirnya dapat mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer.
Persaingan di Liga Premier tetap sengit
Bayern bukanlah satu-satunya klub yang memantau situasi Gordon dengan cermat. Beberapa rival di Liga Premier juga dikabarkan tertarik pada pemain sayap tersebut, yang telah mencetak 17 gol dan lima assist dalam 46 penampilan musim ini. Rekam jejaknya yang terbukti di kasta tertinggi sepak bola Inggris menjadikannya pilihan yang tepat bagi klub-klub besar domestik lainnya yang mencari talenta lokal.