Bayern Munich kembali dihadapkan pada kekhawatiran terkait cedera Jamal Musiala, setelah bintang timnas Jerman itu dipastikan absen lebih lama dari yang diperkirakan
Absennya pada leg kedua Liga Champions telah dikonfirmasi
Menurut Sky Sport, raksasa Bavaria itu akan menjalani leg kedua babak 16 besar Liga Champions besok tanpa Musiala, karena sang playmaker harus absen dalam laga tersebut akibat belum pulih sepenuhnya dari cedera stres pada pergelangan kakinya. Cedera tersebut dialaminya saat Bayern meraih kemenangan telak 6-1 dalam laga tandang pada pertemuan pertama kedua tim. Pemain muda tersebut tidak terlihat dalam sesi latihan terakhir, sehingga kepastian absennya dari skuad pertandingan yang dipimpin Vincent Kompany semakin kuat. Meskipun memiliki keunggulan agregat yang nyaman, absennya tetap menjadi kendala besar bagi kreativitas serangan klub.
Dikhawatirkan akan absen dalam waktu lama
Meskipun fokus utama saat ini adalah memastikan tempat di perempat final besok, kekhawatiran semakin meningkat bahwa masa pemulihannya bisa berlanjut hingga pertandingan domestik mendatang. Gelandang tersebut kini diragukan bisa tampil dalam laga Bundesliga melawan Union Berlin Sabtu ini. Kemunduran terbaru ini terasa sangat menyakitkan, mengingat ia baru kembali bermain pada Januari lalu setelah absen di paruh pertama musim ini akibat patah tulang fibula. Sejak kembali, ia telah mencetak tiga gol dan dua assist dalam 11 penampilan.
Ketidakpastian seputar jeda internasional bagi Jerman
Waktu terjadinya cedera pergelangan kaki ini sangat tidak tepat, baik bagi klub maupun tim nasional, mengingat jeda internasional sudah di depan mata. Julian Nagelsmann dijadwalkan mengumumkan skuad timnas pada Kamis mendatang untuk pertandingan persahabatan melawan Swiss dan Ghana. Bintang Bayern ini mungkin terpaksa mundur dari pemusatan latihan untuk fokus pada rehabilitasinya di Munich. Belum ada keputusan final mengenai ketersediaannya untuk timnas, namun perkembangan terkini menunjukkan bahwa pertandingan-pertandingan tersebut mungkin datang terlalu dini. Prioritas utama tetap memastikan ia kembali dalam kondisi prima untuk fase krusial musim ini.
Kompany sedang menghadapi sejumlah masalah kebugaran
Gelandang serang tersebut bukanlah satu-satunya masalah yang memusingkan Kompany selama periode padat ini. Manajer tersebut memberikan kabar terbaru sebelum pertandingan baru-baru ini melawan Bayer Leverkusen, yang mengonfirmasi adanya krisis kecil karena beberapa pemain inti sedang menjalani perawatan. Selain pemain berusia 23 tahun itu, klub sebelumnya melaporkan bahwa Alphonso Davies mengalami cedera otot pada paha belakang kanannya setelah lawatan ke Bergamo. Selain itu, situasi penjaga gawang menjadi sorotan tajam, dengan Manuel Neuer absen karena masalah betis dan Jonas Urbig baru-baru ini didiagnosis mengalami gegar otak, meskipun ia masih bisa masuk dalam starting XI pekan ini.
