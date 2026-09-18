Bayern Munich incar misi penyelamatan Florian Wirtz saat rumor pertukaran Michael Olise berembus di sekitar bintang Liverpool

Bayern memantau dengan saksama awal sulit Wirtz dalam kehidupannya di Liverpool, menurut BILD. Raksasa Bundesliga itu melihat pemain internasional Jerman tersebut sebagai target utama jika mereka terpaksa masuk ke bursa transfer musim panas mendatang.

Wirtz kesulitan memberi dampak nyata di Premier League, dengan hanya mencatatkan satu assist dalam empat penampilan musim ini. Meski angkanya kurang meyakinkan, Bayern tetap menjadi pengagum besar mantan bintang Bayer Leverkusen itu.

Bayern ingin mengumpulkan talenta terbaik Jerman di Allianz Arena. Menawarkan jalan keluar bagi Wirtz dari mimpi buruknya di Anfield sangat selaras dengan strategi rekrutmen jangka panjang mereka.