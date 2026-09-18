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Bayern Munich incar misi penyelamatan Florian Wirtz saat rumor pertukaran Michael Olise berembus di sekitar bintang Liverpool
Bayern menyiapkan langkah transfer mengejutkan
Bayern memantau dengan saksama awal sulit Wirtz dalam kehidupannya di Liverpool, menurut BILD. Raksasa Bundesliga itu melihat pemain internasional Jerman tersebut sebagai target utama jika mereka terpaksa masuk ke bursa transfer musim panas mendatang.
Wirtz kesulitan memberi dampak nyata di Premier League, dengan hanya mencatatkan satu assist dalam empat penampilan musim ini. Meski angkanya kurang meyakinkan, Bayern tetap menjadi pengagum besar mantan bintang Bayer Leverkusen itu.
Bayern ingin mengumpulkan talenta terbaik Jerman di Allianz Arena. Menawarkan jalan keluar bagi Wirtz dari mimpi buruknya di Anfield sangat selaras dengan strategi rekrutmen jangka panjang mereka.
- Getty Images Sport
Iraola melancarkan pembelaan kuat untuk bintang yang sedang kesulitan
Meski kritik terhadap minimnya kontribusi golnya terus meningkat, Wirtz tetap mendapat dukungan penuh dari manajer Liverpool Andoni Iraola. Pelatih asal Spanyol itu dengan penuh semangat membela playmaker-nya, dengan menegaskan bahwa sepak bola modern terlalu menekankan statistik mentah.
"Saya tidak terlalu fokus pada angka," jelas Iraola kepada wartawan. "Sekarang semuanya tentang angka, semua orang memberi tahu pemain bahwa Anda harus memberi assist, Anda harus mencetak gol. Bagi saya, Anda harus membantu kami bermain dengan baik. Seseorang akan mencetak gol jika kami bermain baik secara kolektif."
Ketidakpastian menyelimuti masa depan jangka panjang Olise
Ketertarikan Bayern terhadap Wirtz sebagian besar didorong oleh ketidakpastian seputar Olise. Pemain Prancis itu telah memukau di Jerman sejak kedatangannya pada 2024, mengukuhkan statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik di sepak bola dunia.
Namun, kekhawatiran kian membesar di Bavaria bahwa Olise sudah mengincar kepulangan ke Premier League. Saat ia mendekati pertengahan kontraknya, yang berakhir pada akhir musim 2028/29, Bayern bertekad melindungi nilai transfernya.
Meski prioritas mutlak Bayern adalah mengikat Olise dengan kontrak baru yang menguntungkan, penolakan untuk meneken kesepakatan bisa memaksa klub mengambil langkah lain. Jika mereka terdesak dan dipaksa melepasnya untuk mendapatkan dana, Wirtz telah diidentifikasi sebagai pengganti ideal.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Liverpool dan Bayern?
Untuk saat ini, Bayern akan memusatkan seluruh upaya mereka untuk meyakinkan Olise bahwa masa depannya ada di Munich. Hanya jika pembicaraan kontrak itu gagal, mereka akan meluncurkan pendekatan resmi untuk menguji keteguhan Liverpool terkait Wirtz.
Kembali di Anfield, Wirtz akan berusaha membalas kepercayaan penuh dari manajernya di atas lapangan. Iraola tetap bersikeras bahwa pemain Jerman itu memberikan kontribusi besar terhadap performa tim secara keseluruhan, terlepas dari catatan individunya.
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