Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Bayern Munich ikut bersaing... Masa depan "pengganti Salah" membuat klub-klub besar heboh

100 juta euro dipertaruhkan!

Anthony Gordon, pemain sayap Newcastle United, terus membuktikan dirinya sebagai salah satu nama teratas yang berpeluang menjadi sorotan utama di bursa transfer musim panas mendatang, seiring dengan meningkatnya minat dari klub-klub besar Eropa terhadapnya.

Pemain internasional Inggris ini telah menunjukkan perkembangan yang mencolok dalam beberapa musim terakhir, hingga menjadi salah satu pemain paling dinamis dan berpengaruh di lini depan timnya, berkat kecepatan dan kemampuannya dalam menembus pertahanan lawan, serta kontribusinya yang jelas dalam mencetak gol.

    Bayern Munich masuk ke persaingan dengan penuh semangat

    Seiring memanasnya persaingan untuk merekrutnya, pertarungan sengit mulai terlihat di cakrawala, di mana minat tidak lagi terbatas pada klub-klub Liga Primer Inggris, melainkan meluas hingga mencakup klub-klub besar di Eropa.

    Dalam konteks ini, Bayern Munich telah bergerak dan membuka jalur komunikasi dengan agen sang pemain, sebagai tanda jelas keseriusan klub Jerman tersebut untuk merekrut pemain sayap berusia 25 tahun itu, menurut laporan situs CaughtOffside.

    Tekanan finansial mungkin mengubah sikap Newcastle

    Perkembangan ini terjadi di saat Newcastle sedang menghadapi tekanan finansial yang mungkin memaksa klub tersebut untuk menata kembali keuangannya, yang berpotensi membuka peluang untuk melepas beberapa bintang utamanya jika ada tawaran yang menggiurkan. Hal ini membuat masa depan Gordon rentan terhadap perubahan mendadak dalam waktu dekat.

    Minat Bayern Munich mencerminkan seberapa besar penghargaan yang diterima pemain ini di luar Inggris, terutama karena juara Bundesliga tersebut memiliki rekam jejak yang gemilang dalam merekrut dan mengasah pemain sayap berbakat.

    Beberapa pengamat mengaitkan kemungkinan kepindahan Gordon ke luar negeri dengan kesuksesan pemain lain yang menjalani pengalaman serupa, seperti Michael Olise, yang bersinar setelah menghadapi tantangan baru di luar lingkungannya sebelumnya.

    Angka-angka yang menunjukkan perkembangan

    Selain itu, kesempatan untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi-kompetisi besar Eropa, terutama Liga Champions, merupakan salah satu faktor utama yang menarik para pemain pada tahap karier mereka saat ini, terutama saat mereka memasuki puncak kematangan sepak bola.

    Dari segi statistik, Gordon berhasil mencetak 17 gol bersama Newcastle musim ini di berbagai kompetisi, yang mencerminkan perkembangan ofensifnya yang signifikan, di samping keunggulannya dalam menjalankan peran defensif dan tekanan ke depan, yang merupakan kualitas esensial bagi seorang winger modern.

    Persaingan sengit di Inggris

    Di Inggris, Arsenal menunjukkan minat yang besar, setelah memantau performa sang pemain dengan cermat, di tengah keyakinan di dalam klub bahwa ia cocok dengan gaya pelatih Mikel Arteta, yang dikenal karena kemampuannya mengembangkan dan mengasah bakat-bakat penyerang dalam skema taktisnya.

    Nama Jordan juga sangat dikaitkan dengan kepindahan ke Liverpool, mengingat upaya klub yang terus-menerus untuk memperkuat sayapnya dengan pemain yang memiliki energi dan kemampuan menekan tinggi, karakteristik yang jelas selaras dengan gaya "The Reds".

    Liverpool berupaya merekrut Jordan untuk mengisi kekosongan besar yang akan ditinggalkan oleh bintang Mesir mereka, Mohamed Salah, setelah yang terakhir mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Liverpool pada musim panas 2026 setelah menghabiskan 9 tahun di Anfield.

    Meskipun Newcastle pada awalnya bersikeras mempertahankan bintang mereka, sikap ini mungkin akan berubah secara signifikan jika ada tawaran finansial yang sangat besar, terutama karena nilai pasar pemain saat ini diperkirakan sekitar 60 juta euro, sementara manajemen klub menargetkan nilai transfer antara 90 hingga 100 juta euro.