Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 14.30 KOE

Di Jerman, pernyataan presiden Bayern Munich Uli Hoeneß tentang Jamal Musiala mengundang perhatian: "Dalam kasusnya, kami menghadapi dilema: ia mengidap penyakit yang tidak mudah disembuhkan, tetapi dapat ditangani dengan obat-obatan. Namun, belum pasti apakah ia akan mampu kembali ke tingkat performanya seperti dahulu... Tentu saja, ia tetap menerima gajinya. Namun, coba bayangkan jika Bayern memutuskan untuk mempertanyakan kontraknya dengan menyatakan, 'Apa yang mampu ia lakukan sekarang bukanlah apa yang tercantum dalam kontrak'."