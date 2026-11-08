Di Jerman, pernyataan presiden Bayern Munich Uli Hoeneß tentang Jamal Musiala mengundang perhatian: "Dalam kasusnya, kami menghadapi dilema: ia mengidap penyakit yang tidak mudah disembuhkan, tetapi dapat ditangani dengan obat-obatan. Namun, belum pasti apakah ia akan mampu kembali ke tingkat performanya seperti dahulu... Tentu saja, ia tetap menerima gajinya. Namun, coba bayangkan jika Bayern memutuskan untuk mempertanyakan kontraknya dengan menyatakan, 'Apa yang mampu ia lakukan sekarang bukanlah apa yang tercantum dalam kontrak'."
Bayern Munich, Hoeness mengejutkan soal Jamal Musiala: "Penyakit yang tidak mudah disembuhkan, saya tidak tahu apakah ia akan kembali seperti dulu"
Musiala Menderita Apa?
Musiala bersama Kane merupakan pemain dengan bayaran tertinggi di Bayern Munich. Setelah negosiasi panjang dan sulit, ia memperpanjang kontraknya hingga 2030 dan menurut Bild ia menerima sekitar 25 juta euro per tahun. Dalam beberapa hari terakhir, ia kembali berlatih bersama tim dan diperkirakan bisa kembali dimainkan setelah jeda internasional. Musiala, kelahiran 2003, mengalami gangguan neurologis fungsional yang menyebabkannya mengalami episode hilangnya kesadaran.
"KOMPANY KEMBALI DALAM 2-3 PEKAN"
Lalu soal Kompany: "Kondisi kesehatan Kompany sangat mengkhawatirkan kami, tetapi saya rasa ini bukan sesuatu yang serius. Kondisinya bisa diobati. Saya kira ini merupakan flu yang sangat parah dan tidak diobati, yang kemudian berkembang menjadi meningitis. Dia selalu berada di bawah tekanan, bekerja dua belas jam sehari. Setelah jeda internasional, dalam dua atau tiga minggu, dia akan kembali mendampingi tim dari bangku cadangan."
"KANE MERASA AMAN DI JERMAN"
Tentang Kane: "Dulu kami kehilangan banyak pemain yang pindah ke Premier League karena kompetisi itu dianggap sebagai tempat impian. Sekarang, jauh lebih banyak pemain datang dari Inggris. Dan ketika Anda berbicara dengan Harry, dia berkata: 'Keluarga saya merasa aman di sini, sistem kesehatannya sangat baik. Saya bisa berjalan di jalan tanpa rasa takut'."
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