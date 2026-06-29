Bayern Munich: Harry Kane tak akan ke Spanyol, ia hampir memperpanjang kontraknya dengan Bayern Munich

Harry Kane tak akan ke Spanyol. Menurut laporan The Athletic, penyerang berusia 32 tahun itu, yang saat ini sedang bertanding di Amerika Serikat bersama timnas Inggris, hampir memperpanjang kontraknya dengan Bayern Munich. Saat ini, ia terikat kontrak dengan klub juara Jerman tersebut hingga tahun 2027. Barcelona sempat menunjukkan minat padanya, dalam upaya mencari pengganti Lewandowski (yang akan menjadi nomor 9 baru di Chicago Fire, di MLS), namun Kane lebih memilih Bayern.