Harry Kane tak akan ke Spanyol. Menurut laporan The Athletic, penyerang berusia 32 tahun itu, yang saat ini sedang bertanding di Amerika Serikat bersama timnas Inggris, hampir memperpanjang kontraknya dengan Bayern Munich. Saat ini, ia terikat kontrak dengan klub juara Jerman tersebut hingga tahun 2027. Barcelona sempat menunjukkan minat padanya, dalam upaya mencari pengganti Lewandowski (yang akan menjadi nomor 9 baru di Chicago Fire, di MLS), namun Kane lebih memilih Bayern.
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Bayern Munich: Harry Kane tak akan ke Spanyol, ia hampir memperpanjang kontraknya dengan Bayern Munich
ANGKA-ANGKA YANG LUAR BIASA
Tahun lalu, Kane mencetak 61 gol dan memberikan 7 assist dalam 51 pertandingan, di semua kompetisi. Sejak bermain di Jerman, ia telah mencetak 146 gol dan kini menempati peringkat ketujuh dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub Jerman yang kaya dan bergengsi tersebut. Berseragam tim nasional, ia telah mengoleksi 82 gol dalam 117 pertandingan.