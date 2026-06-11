Menurut Eindhoven Dagblad, Bayern telah menaikkan tawaran mereka secara signifikan untuk Saibari dalam upaya mengamankan kesepakatan untuk gelandang serang berbakat tersebut. Klub raksasa Jerman itu telah mengajukan paket total sebesar €53 juta, termasuk bonus berdasarkan performa, untuk meyakinkan PSV melepas aset andalan mereka.

Struktur kesepakatan tersebut dilaporkan terdiri dari biaya tetap yang dijamin sebesar €48 juta, dengan potensi tambahan €5 juta dalam bentuk bonus. Saibari saat ini sedang bertugas bersama timnas Maroko dalam persiapan menuju Piala Dunia, namun perwakilannya bekerja di belakang layar untuk memfasilitasi transfer yang akan menjadi langkah penting dalam kariernya ke Allianz Arena.