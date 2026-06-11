Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bayern Munich hampir menyepakati transfer senilai €53 juta untuk Ismael Saibari, sementara PSV bersikeras meminta biaya transfer yang memecahkan rekor klub
Bayern mengajukan tawaran yang lebih tinggi untuk Saibari
Menurut Eindhoven Dagblad, Bayern telah menaikkan tawaran mereka secara signifikan untuk Saibari dalam upaya mengamankan kesepakatan untuk gelandang serang berbakat tersebut. Klub raksasa Jerman itu telah mengajukan paket total sebesar €53 juta, termasuk bonus berdasarkan performa, untuk meyakinkan PSV melepas aset andalan mereka.
Struktur kesepakatan tersebut dilaporkan terdiri dari biaya tetap yang dijamin sebesar €48 juta, dengan potensi tambahan €5 juta dalam bentuk bonus. Saibari saat ini sedang bertugas bersama timnas Maroko dalam persiapan menuju Piala Dunia, namun perwakilannya bekerja di belakang layar untuk memfasilitasi transfer yang akan menjadi langkah penting dalam kariernya ke Allianz Arena.
- AFP
Kepergian yang memecahkan rekor bagi PSV
Meskipun angka-angka yang tinggi telah dibahas, klub asal Belanda tersebut masih berusaha memaksimalkan nilai yang bisa diperoleh dari negosiasi ini. PSV tidak hanya berfokus pada nilai transfer total, tetapi juga bersikeras pada ketentuan dan jadwal pembayaran tertentu yang sesuai dengan perencanaan keuangan mereka sebelum memberikan lampu hijau akhir untuk transfer ini.
Jika transfer ini diselesaikan dengan valuasi saat ini, Saibari akan secara resmi menjadi pemain termahal yang pernah dilepas dalam sejarah PSV. Juara bertahan Eredivisie ini menyadari nilai besar yang dibawa pemain berusia 25 tahun tersebut ke skuad mereka, namun tampaknya pasrah kehilangan dirinya mengingat besarnya tawaran finansial dari Munich.
Strategi fiskal menunda pengumuman resmi
Semua pihak yang terlibat menargetkan agar kontrak tersebut ditandatangani setelah 30 Juni. Waktu ini dipilih secara strategis untuk memberikan keuntungan fiskal tertentu kepada PSV terkait pelaporan keuangan tahunannya.
Namun, penundaan administratif ini tidak akan menghentikan prosesnya. Diketahui bahwa Saibari dapat menjalani pemeriksaan medisnya sebelum tanggal tersebut untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Sebagai bentuk komitmen terhadap kesepakatan ini, Bayern diperkirakan akan menanggung risiko asuransi selama periode sementara antara pemeriksaan medis dan aktivasi resmi kontrak pada bulan Juli.
- Getty Images Sport
Rekor Saibari di PSV
Kepergian Saibari yang diperkirakan akan menandai berakhirnya masa baktinya yang sangat sukses di Eindhoven, tempat ia berkembang menjadi salah satu gelandang paling produktif di sepak bola Eropa. Catatan statistiknya selama dua musim terakhir sangat mengesankan, terutama pada musim 2025-26, di mana ia mencetak 19 gol dan sembilan assist dalam 39 penampilan di semua kompetisi.
Saibari telah meraih delapan trofi bersama Eindhoven, termasuk tiga gelar Eredivisie, dua Piala KNVB, dan tiga Johan Cruyff Shield.