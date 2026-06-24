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Bayern Munich hampir mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan sang bintang setelah berhasil mengatasi kesenjangan finansial
Hoeness membocorkan rincian kontrak
Setelah berbulan-bulan negosiasi intensif antara Bayern Munich dan Laimer, tampaknya kesepakatan akhir telah tercapai. Menurut laporan dari Sport1, Hoeness secara tidak sengaja membocorkan kabar baik tersebut dalam sebuah acara baru-baru ini di Bavaria Atas.
Saat membahas negosiasi yang berlarut-larut tersebut, Hoeness dilaporkan menyatakan bahwa "pada dasarnya hanya tinggal tanda tangan saja" yang dibutuhkan agar Laimer memperpanjang masa kontraknya. Laporan awal bahkan menyebutkan bahwa Hoeness mengklaim kontrak tersebut telah ditandatangani, meskipun kini secara luas dipahami bahwa kesepakatan lisan tersebut telah terjalin dengan kokoh. Perkembangan ini membawa kelegaan besar bagi Bayern Munich, karena mereka telah bekerja tanpa lelah untuk mempertahankan Laimer.
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Prestasi gemilang di dunia sepak bola Jerman
Sejak bergabung dengan status bebas transfer dari Leipzig pada tahun 2023, Laimer telah membuktikan dirinya sebagai aset penting. Sebelumnya, ia telah mencatatkan 190 penampilan dan mencetak 15 gol untuk Leipzig. Bersama Bayern Munich, Laimer telah tampil dalam 136 pertandingan dan mencetak tujuh gol.
Pengaruhnya tak terbantahkan pada musim lalu, di mana ia tampil dalam 47 pertandingan di semua kompetisi, mencetak tiga gol, dan memberikan 13 assist selama 3.297 menit. Lemari trofinya yang penuh mencakup dua gelar Juara Jerman dan tiga gelar Piala Jerman.
Nasib lolos ke Piala Dunia dipertaruhkan
Meskipun masa depannya di klub tampaknya sudah jelas, Laimer saat ini sedang memusatkan seluruh perhatiannya pada tugas di level internasional. Sebagai perwakilan Austria, ia telah mencatatkan 59 penampilan dan mencetak tujuh gol untuk negaranya. Tim nasional Austria sedang menjalani kampanye Piala Dunia yang menantang di Grup J. Setelah meraih kemenangan penting 3-1 atas Yordania namun menderita kekalahan 2-0 dari Argentina, Austria kini menghadapi pertandingan penentu. Mereka dijadwalkan bertanding melawan Aljazair pada hari pertandingan terakhir, di mana Laimer dan rekan-rekannya harus meraih kemenangan untuk memastikan lolos sebagai runner-up grup.
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Bagaimana kelanjutan nasib Bayern dan Laimer?
Setelah Austria menyelesaikan partisipasinya di Piala Dunia, Laimer akan kembali ke Jerman untuk menandatangani dokumen kontrak secara resmi. Bayern diperkirakan akan mengeluarkan pengumuman resmi tak lama setelah kepulangannya. Dengan kontrak yang telah disepakati dan penghargaan Pemain Sepak Bola Terbaik Austria 2025 yang mengesankan di tangannya, Laimer kini dapat sepenuhnya fokus untuk meraih lebih banyak trofi bergengsi.