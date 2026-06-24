Bayern Munich hampir mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan sang bintang setelah berhasil mengatasi kesenjangan finansial

Setelah berbulan-bulan negosiasi intensif antara Bayern Munich dan Laimer, tampaknya kesepakatan akhir telah tercapai. Menurut laporan dari Sport1, Hoeness secara tidak sengaja membocorkan kabar baik tersebut dalam sebuah acara baru-baru ini di Bavaria Atas.

Saat membahas negosiasi yang berlarut-larut tersebut, Hoeness dilaporkan menyatakan bahwa "pada dasarnya hanya tinggal tanda tangan saja" yang dibutuhkan agar Laimer memperpanjang masa kontraknya. Laporan awal bahkan menyebutkan bahwa Hoeness mengklaim kontrak tersebut telah ditandatangani, meskipun kini secara luas dipahami bahwa kesepakatan lisan tersebut telah terjalin dengan kokoh. Perkembangan ini membawa kelegaan besar bagi Bayern Munich, karena mereka telah bekerja tanpa lelah untuk mempertahankan Laimer.



