Bayern Munich dijuluki 'tim terkuat saat ini' saat mantan penyerang mereka memprediksi Harry Kane dan kawan-kawan akan menjuarai Liga Champions
Bayern mendominasi di Jerman dan Eropa
Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Ribery takjub melihat performa Bayern setelah menyaksikan sang pemuncak klasemen Bundesliga itu dengan mudah menghancurkan Atalanta 6-1 pada leg pertama laga Liga Champions mereka Selasa lalu. Pemain asal Prancis itu yakin bahwa dengan pemain-pemain seperti Harry Kane dan Michael Olise yang sedang dalam performa terbaiknya, skuad Bayern saat ini benar-benar tak tertandingi di seluruh benua: "Saat ini, mereka adalah tim terkuat yang ada, tanpa ragu. Mereka berada di level tertinggi dalam segala hal: secara teknis, taktis, dan fisik. Mereka berada di liga tersendiri, semua orang sudah melihat itu."
Kandidat terkuat untuk meraih gelar Liga Champions
Mantan pemain sayap yang berhasil meraih 25 trofi selama 12 musimnya di Bavaria ini yakin bahwa klub tersebut mampu meraih gelar Eropa lainnya. Ribery secara tegas memprediksi kesuksesan mereka, dengan menyatakan: "Bayern bukan hanya sangat kuat, mereka juga tampil bagus. Menurut saya, mereka adalah favorit untuk memenangkan Liga Champions."
Merenungkan era kejayaannya sendiri, yang mencakup treble terkenal pada 2013, pemain asal Prancis ini menyoroti lingkungan unik yang melahirkan kesuksesan yang konsisten. Ia menjelaskan: "Mereka menang karena memiliki budaya yang hebat, tingkat profesionalisme yang tinggi, dan pada saat yang sama, suasana di sana seperti keluarga. Saya senang dianggap sebagai legenda oleh para penggemar mereka; kami telah menorehkan sejarah dengan semua gelar yang kami raih. Kami melakukannya bersama-sama karena saat itu, seperti sekarang, kami memiliki nilai-nilai yang hebat."
Efisiensi yang tepat waktu
Penilaian ini sejalan dengan pandangan mantan kiper dan CEO Bayern, Oliver Kahn, yang menyebut klub tersebut sebagai kekuatan utama di Eropa. Dalam wawancara dengan Sky Sport baru-baru ini, legenda Jerman itu menekankan bahwa kedalaman skuad yang luar biasa merupakan pertanda baik untuk meraih trofi besar, dengan mencatat bahwa kualitas permainan hampir tidak menurun meskipun ada rotasi pemain. "Saya tidak akan sampai mengatakan bahwa Bayern akan dengan mudah memenangkan Liga Champions; bukan seperti itu. Tapi saat ini, bagi saya, mereka adalah tim terbaik di Eropa, melihat cara mereka bermain sepak bola," kata Kahn. Dia menambahkan bahwa tim ini saat ini bermain "hampir seperti mesin yang teratur," meskipun dia memperingatkan tentang kurangnya tantangan baru-baru ini.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Bayern Munich?
Pasukan Kompany kini mengalihkan fokus mereka ke leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta malam ini. Di kancah domestik, mereka duduk nyaman di puncak klasemen Bundesliga dengan 67 poin, unggul sembilan poin dari Borussia Dortmund yang berada di posisi kedua. Perjalanan mereka di liga akan berlanjut dengan laga kandang melawan Union Berlin pada Sabtu, dilanjutkan dengan lawatan ke Freiburg dan St. Pauli pada bulan April. Pertandingan kandang krusial melawan Stuttgart yang berada di peringkat keempat menanti sebelum mereka bertandang untuk menghadapi Bayer Leverkusen di semifinal DFB-Pokal pada 22 April, saat mereka terus mengejar treble bersejarah.
