Pasar transfer mulai memanas jelang bursa musim dingin, dan Bayern Munich tampak siap melakukan langkah besar pertama. Laporan menyebut raksasa Jerman itu sedang menyusun strategi signifikan untuk memboyong Olmo dari Catalonia, dua tahun setelah ia menuntaskan kepindahan impiannya ke Barcelona.

Klub Bavaria itu gagal mendapatkan beberapa target utama pada musim panas dan kini bertekad memperbaiki kekurangan tersebut dengan agresif mengejar salah satu talenta paling teknis milik Spanyol. Ketertarikan dari Allianz Arena bukan sekadar ketertarikan sesaat; ini adalah upaya terukur untuk memanfaatkan setiap ketidakpastian terkait peran pemain itu saat ini dalam proyek Hansi Flick.

Menurut Sport, Bayern Munich sedang menyiapkan potensi langkah pada Januari untuk gelandang serang tersebut saat mereka bersiap menghadapi situasi di tengah meningkatnya minat terhadap bintang-bintang mereka sendiri seperti Jamal Musiala.