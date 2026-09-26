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Bayern Munich datang! Raksasa Bavaria siapkan tawaran €80 juta pada Januari untuk memboyong Dani Olmo dari Barcelona
Raksasa Bayern mengincar manuver sensasional pada Januari
Pasar transfer mulai memanas jelang bursa musim dingin, dan Bayern Munich tampak siap melakukan langkah besar pertama. Laporan menyebut raksasa Jerman itu sedang menyusun strategi signifikan untuk memboyong Olmo dari Catalonia, dua tahun setelah ia menuntaskan kepindahan impiannya ke Barcelona.
Klub Bavaria itu gagal mendapatkan beberapa target utama pada musim panas dan kini bertekad memperbaiki kekurangan tersebut dengan agresif mengejar salah satu talenta paling teknis milik Spanyol. Ketertarikan dari Allianz Arena bukan sekadar ketertarikan sesaat; ini adalah upaya terukur untuk memanfaatkan setiap ketidakpastian terkait peran pemain itu saat ini dalam proyek Hansi Flick.
Menurut Sport, Bayern Munich sedang menyiapkan potensi langkah pada Januari untuk gelandang serang tersebut saat mereka bersiap menghadapi situasi di tengah meningkatnya minat terhadap bintang-bintang mereka sendiri seperti Jamal Musiala.
- Getty Images Sport
Persaingan untuk menit bermain di Spotify Camp Nou
Sejak kembali ke klub masa kecilnya, Olmo telah menunjukkan kemampuan kelas dunianya, tetapi ia justru terlibat dalam persaingan untuk mendapatkan tempat reguler di starting XI. Terlepas dari penampilan heroiknya untuk Spanyol selama Piala Dunia, pemain berusia 26 tahun itu masih belum menjadi starter yang tak terbantahkan di setiap pertandingan.
Persaingan internal untuk mendapatkan menit bermain inilah yang ingin dimanfaatkan Bayern. Sifat kompetitif Olmo membuatnya jarang puas dengan peran rotasi, dan prospek menjadi titik fokus di Munich bisa menjadi tawaran yang menggoda. Flick sesekali memainkan Olmo dalam peran yang lebih dalam atau lebih terbatas dibandingkan posisinya di tim nasional, yang menambah lapisan lain pada potensi frustrasi sang pemain.
Sikap Barcelona terhadap aset strategis mereka
Dari sudut pandang hierarki Barcelona, saat ini tidak ada keinginan untuk menyetujui kepergian pemain yang begitu susah payah mereka daftarkan. Klub harus melewati pembatasan financial fair play yang kompleks dan masalah batas gaji untuk memastikan Olmo bisa bermain, dan pada akhirnya berhasil mendaftarkannya melalui berbagai tuas ekonomi.
Namun, realitas finansial di Barcelona selalu menjadi faktor dalam proses pengambilan keputusan mereka. Klub sudah menunjukkan kesediaan untuk melepas pemain tim utama jika keuntungan ekonominya signifikan, sebagaimana terlihat dari kepergian Ferran Torres dan rumor yang terus beredar mengenai masa depan Alejandro Balde. Meski saat ini Olmo dianggap tidak untuk dijual, tawaran yang mencapai angka €80 juta tak terelakkan akan memaksa dewan direksi membahas untung ruginya sebuah penjualan.
- Getty
Menentukan masa depan di Munich atau Catalunya
Bulan Oktober mendatang diperkirakan akan menjadi periode krusial dalam menentukan masa depan jangka panjang Olmo. Dengan laga-laga berisiko tinggi melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions dan El Clasico penting kontra Real Madrid di depan mata, jumlah menit bermain yang diterima Olmo akan menjadi indikator jelas soal posisinya dalam hierarki Flick. Jika ia mendapati dirinya duduk di bangku cadangan untuk pertandingan-pertandingan penentu musim ini, gaung dari Munich kemungkinan akan semakin kencang. Bayern menunggu sinyal dari pihak sang pemain bahwa ia terbuka untuk kembali ke Jerman, tempat ia sebelumnya menikmati empat setengah tahun yang sukses bersama RB Leipzig.
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